Nerja pide al Ministerio de Hacienda la cesión gratuita de un antiguo cuartel de carabineros junto a la torre vieja de Macaca

El Ayuntamiento de Nerja quiere aumentar la dotación de espacios culturales y de uso social. La Junta de Gobierno Local ha aprobado la propuesta ... del alcalde, José Alberto Armijo, junto con la concejala de Cultura, Ana María Muñoz, y la portavoz municipal, Ángela Díaz, los tres del PP, para solicitar a Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, la cesión gratuita del antiguo cuartel de Carabineros y la parcela sobre la que se asienta.

El objetivo es recuperar el edificio y su entorno para destinarlos a equipamiento social y o cultural. El regidor ha destacado en un comunicado que dicha cesión permitirá la rehabilitación del inmueble, «recuperando un espacio patrimonial, paisajístico y estratégico de la historia de Nerja, ya que se ubica junto a la Torre Vieja de Macaca, del siglo XV, y en pleno centro de la trama urbana de Punta Lara», una urbanización situada al oeste del casco urbano nerjeño.

Por su parte, la concejala de Cultura reseñó en el mencionado comunicado que puesto que el inmueble pertenece a Patrimonio del Estado, y que se encuentra «en completo abandono, lo que hace evidente que no es de interés para la administración central, por lo que sería deseable su recuperación para nuestro pueblo», al mismo tiempo que subrayó que se ha propuesto la catalogación del inmueble en la Carta Arqueológica de Nerja, actualmente en tramitación.

Obras de reurbanización

Por otro lado, el alcalde nerjeño ha visitado las obras de reurbanización de la calle Torres Viejas de Macaca. En el transcurso de su recorrido, ha mantenido una reunión con el director de obra, Vicente Fossi, el técnico municipal de infraestructuras y representantes de APCUN, así como con miembros de la comunidad de propietarios.

El regidor ha indicado en un comunicado que esta intervención «es una muestra más del compromiso conjunto entre el Ayuntamiento y APCUN para mejorar las urbanizaciones, lo que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los vecinos de dicha calle, renovando sus infraestructuras y optimizando su accesibilidad».

Los trabajos están siendo ejecutados por la empresa MAYFRA Obras y Servicios S.L., con una inversión total de 270.729,62 euros, cofinanciada por el Ayuntamiento y la comunidad de propietarios de la zona. Esta actuación se enmarca en el convenio específico de colaboración, recogido dentro del acuerdo marco suscrito con APCUN. El tiempo estimado de finalización, atendiendo a las circunstancias de las obras, se prevé para finales de noviembre.