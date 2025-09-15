Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El alcalde nerjeño, José Alberto Armijo, en una visita a la zona. SUR

Nerja pide al Ministerio de Hacienda la cesión gratuita de un antiguo cuartel de carabineros junto a la torre vieja de Macaca

El Ayuntamiento solicita al Gobierno el inmueble y su entorno para poder rehabilitarlos y destinarlos a un equipamiento social y o cultural

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:44

El Ayuntamiento de Nerja quiere aumentar la dotación de espacios culturales y de uso social. La Junta de Gobierno Local ha aprobado la propuesta ... del alcalde, José Alberto Armijo, junto con la concejala de Cultura, Ana María Muñoz, y la portavoz municipal, Ángela Díaz, los tres del PP, para solicitar a Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, la cesión gratuita del antiguo cuartel de Carabineros y la parcela sobre la que se asienta.

