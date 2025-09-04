Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Recreación del futuro carril bici. SUR

Nerja busca empresas para construir un nuevo carril bici que la acerque a Maro

Proyecto de 450.000 euros para un recorrido de 1,2 kilómetros

José Rodríguez Cámara

Jueves, 4 de septiembre 2025, 15:58

El Ayuntamiento de Nerja activa la contratación de una obra que permitirá que su casco urbano y el anejo de Maro estén totalmente conectados a ... través de un carril para bicicletas. Es un proyecto, que ya está en fase de licitación, con un presupuesto de 449.248,80 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Medio Ambiente ya busca el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  2. 2 Cae una empresa falsa de depósito de vehículos que operaba en el aeropuerto de Málaga
  3. 3 ¿Gripe aviar en Málaga? Cierran el Parque de Huelin tras la muerte de una veintena de aves
  4. 4

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  5. 5 Pedro Sánchez y María Jesús Montero darán un mitin en Málaga: este será el sitio y la hora
  6. 6 Un trabajador sufre un ictus mientras se cambiaba en el vestuario de la empresa y un tribunal rechaza que sea accidente laboral
  7. 7 Sierra Blanca apuesta por una torre de 22 plantas para El Bulto que permitirá ganar zonas verdes
  8. 8 Doce fiestas gastronómicas para septiembre en Málaga: degustaciones y mercados de productos
  9. 9

    El nombre de Susana Díaz desaparece del rótulo de la sede del PSOE de Torremolinos
  10. 10 Retiran tres lotes de un gel de ducha por presencia de bacterias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Nerja busca empresas para construir un nuevo carril bici que la acerque a Maro

Nerja busca empresas para construir un nuevo carril bici que la acerque a Maro