Nerja busca empresas para construir un nuevo carril bici que la acerque a Maro

El Ayuntamiento de Nerja activa la contratación de una obra que permitirá que su casco urbano y el anejo de Maro estén totalmente conectados a ... través de un carril para bicicletas. Es un proyecto, que ya está en fase de licitación, con un presupuesto de 449.248,80 euros.

Esta partida está financiada a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Nerja Sostenible», enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, que cuenta con financiación de la Unión Europea, a través de los fondos NextGenerationEU.

El objetivo es habilitar un recorrido de 1,2 kilómetros que discurrirá por el puente del Barranco de Maro y en paralelo a la antigua carretera N-340 hasta la glorieta de entrada de Maro.

Las empresas interesadas en adjudicarse este contrato, apunta el concejal de Urbanismo e Infraestructura, Alberto Tomé, tienen de plazo hasta el 18 de septiembre, tal y como consta en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Nerja, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Este nuevo tramo del carril bici se une a los otros tres ejecutados: el de la rotonda de Burriana hasta Oasis de Capistrano y el acceso a la Ciudad Deportiva Enrique López Cuenca y que se enmarcan dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible. La inversión total, hasta el momento, ronda los 950.000 euros, para un trazado de 2,2 kilómetros que ya están en servicio, por lo tanto, cuando concluya el nuevo proyecto, este recorrido será de 3,4 kilómetros y se habrán destinado 1,4 millones a este equipamiento, con una clara vocación de favorecer una movilidad alternativa al coche y el turismo activo.