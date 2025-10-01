Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fachada del Hospital Comarcal de la Axarquía. E. CABEZAS

Mejoras en el programa de cribado del cáncer de colon en la Axarquía

El área sanitaria amplía el horario y los puntos de recogida del kit con la muestra de heces y la solicitud al laboratorio, y elimina la cita previa

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:34

La detección precoz es clave para prevenir enfermedades como el cáncer. El Área Sanitaria Este de Málaga Este-Axarquía ha ampliado las posibilidades de entrega ... de las muestras de heces correspondientes al programa de cribado de cáncer de colon, y ha eliminado la necesidad de pedir cita previa. Se pretende facilitar así el acceso al programa a toda la población diana, en este caso las personas entre los 50 y 69 años que reside en los municipios pertenecientes al Área Sanitaria que hayan aceptado participar en el cribado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

