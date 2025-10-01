Mejoras en el programa de cribado del cáncer de colon en la Axarquía

La detección precoz es clave para prevenir enfermedades como el cáncer. El Área Sanitaria Este de Málaga Este-Axarquía ha ampliado las posibilidades de entrega ... de las muestras de heces correspondientes al programa de cribado de cáncer de colon, y ha eliminado la necesidad de pedir cita previa. Se pretende facilitar así el acceso al programa a toda la población diana, en este caso las personas entre los 50 y 69 años que reside en los municipios pertenecientes al Área Sanitaria que hayan aceptado participar en el cribado.

Así, a partir de ahora, podrá depositarse el sobre con la muestra de heces, y la hoja de petición de laboratorio en la sede del antiguo Distrito Sanitario, situado en la calle Infantes número 42 en Torre del Mar, en horario de 8.30 a 13.00 horas, de lunes a viernes; en la recepción del centro de salud o consultorio local correspondiente en horario de atención al público; en la sala de extracciones del Hospital de la Axarquía en horario de 8.00 a 15.00 horas, de lunes a viernes; en el laboratorio, en horario de 15.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes. Los sábados, domingos y festivos podrá efectuarse la entrega en el propio Laboratorio de 8.00 a 20.00 horas.

El cáncer de colon es uno de los más frecuentes en la población andaluza mayor de 50 años

El de colon es un cáncer que aparece en el intestino grueso. Esta enfermedad empieza con el crecimiento anormal del tejido del propio intestino, dando lugar a pólipos. La mayoría de los pólipos intestinales son benignos (no cancerosos), pero un pequeño porcentaje de casos son malignos. El cáncer de colon es uno de los más frecuentes en la población andaluza mayor de 50 años.

Un diagnóstico precoz puede curar en el 90% de los casos si se detecta en estadios iniciales o en forma de lesiones premalignas. Este cáncer puede detectarse antes de que aparezcan síntomas, cuando está aún en las fases iniciales. Si se detecta a tiempo, es más fácil de tratar y tiene más probabilidades de curación, según han destacado desde la Junta de Andalucía en un comunicado.

Estilo de vida saludable

Además del diagnóstico precoz, es importante mejorar los estilos de vida para disminuir la probabilidad de padecerlo. Entre los factores de riesgo que lo propician, están los relacionados con los estilos de vida como el sobrepeso y la obesidad; el consumo de alcohol, tabaco, carnes rojas y procesadas; y la diabetes. Frente a ello, existen factores protectores frente a esta enfermedad como la práctica de actividad física moderada y una dieta baja en grasa y rica en verduras, frutas y fibra.

Por todo ello, la prevención es la mejor herramienta para cuidar de la salud, y en este sentido, la detección precoz del cáncer de colon puede marcar una gran diferencia. La carta que llega a los hogares andaluces para el cribado de cáncer de colon contiene información y una prueba que puede salvar vidas. «Leerla y seguir sus instrucciones puede ser el primer paso para detectar el cáncer de colon a tiempo», han apostillado desde la Administración regional.

El programa de cribado de cáncer de colon se ha extendido ya a un 99% de la población diana de Andalucía

Desde 2014, el programa de cribado de cáncer de colon se ha extendido ya a un 99% de la población diana de Andalucía. Actualmente, un 50,4% de los andaluces que han recibido la invitación han aceptado participar, de los que un 39% han finalizado todo el proceso. De los ciudadanos que han participado, un 5% de los casos ha dado positivo en el test de sangre oculta en heces y se ha tratado.

«Ello supone un importantísimo beneficio para las personas a las que se les ha evitado el desarrollo de un cáncer colorrectal. La prueba de sangre oculta en heces se recomienda a todos los hombres y mujeres entre los 50 y 69 años y es una prueba que se realiza cada dos años», han finalizado desde la Junta de Andalucía.