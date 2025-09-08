Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El alcalde de Torrox y el concejal de Deportes, en la visita a uno de los centros. SUR

Mejoras en colegios de Vélez-Málaga, Nerja, Torrox y Algarrobo para el nuevo curso escolar

Los ayuntamientos de las cuatro localidades axárquicas acometen trabajos de reparación de muros, pistas deportivas, pintado y limpieza de los edificios

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Lunes, 8 de septiembre 2025, 19:43

Cuenta atrás para el inicio del curso escolar en la provincia. Los ayuntamientos se han afanado en las últimas semanas en acondicionar los centros ... educativos para la vuelta a las aulas a partir de este próximo miércoles. En la Axarquía, los consistorios de Vélez-Málaga, Nerja, Torrox y Algarrobo han sido algunos de los que han llevado a cabo importantes mejoras. De esta forma, las obras de remodelación del muro del CEIP Blas Infante de Torre del Mar llegan ya a su recta final. Así lo han anunciado este lunes el primer teniente de alcalde de Vélez-Málaga y concejal delegado de Emvipsa, Jesús Pérez Atencia (GIPMTM); el concejal de Infraestructuras, Jesús María Claros; y la concejala de Educación, Lourdes Piña, ambos del PP.

