Mejoras en colegios de Vélez-Málaga, Nerja, Torrox y Algarrobo para el nuevo curso escolar

Cuenta atrás para el inicio del curso escolar en la provincia. Los ayuntamientos se han afanado en las últimas semanas en acondicionar los centros ... educativos para la vuelta a las aulas a partir de este próximo miércoles. En la Axarquía, los consistorios de Vélez-Málaga, Nerja, Torrox y Algarrobo han sido algunos de los que han llevado a cabo importantes mejoras. De esta forma, las obras de remodelación del muro del CEIP Blas Infante de Torre del Mar llegan ya a su recta final. Así lo han anunciado este lunes el primer teniente de alcalde de Vélez-Málaga y concejal delegado de Emvipsa, Jesús Pérez Atencia (GIPMTM); el concejal de Infraestructuras, Jesús María Claros; y la concejala de Educación, Lourdes Piña, ambos del PP.

Además del muro, se ha hecho un repaso de las mejoras realizadas durante los últimos meses, entre las que destacan la reforma de baños, reparaciones y mantenimiento de las aulas y zonas directivas y comedor. De este modo, Pérez Atencia ha destacado que entre los trabajos ejecutado destaca el del muro del centro, cuya actuación se inició en el último mes de curso y está a punto de acabar. «Unas obras que quisimos acometer con el fin de no plantear ninguna duda en cuanto a la seguridad de los más pequeños que dan clases en este colegio», ha asegurado en un comunicado.

«Una cifra que refleja el compromiso de este Ayuntamiento con la mejora de las infraestructuras educativas» Jesús Carlos Pérez Atencia Primer teniente de alcalde de Vélez-Málaga y concejal delegado de Emvipsa

El edil ha detallado que se trata de «una actuación que se ha desarrollado en varias fases: la redacción del proyecto técnico, la realización de los micropilotajes y taladros de los pilares, la colocación de varillas con anclajes, así como el arreglo y afianzamiento de toda la estructura. A ello se han sumado trabajos de albañilería para el cerramiento final del muro y la retirada de los antiguos toldos para garantizar la seguridad y la estabilidad de la instalación».

En segundo lugar, «se han llevado a cabo las actuaciones del PFEA para la reforma y adecuación de los aseos, con una inversión muy significativa que permite mejorar las condiciones de salubridad y comodidad de la comunidad educativa. Finalmente, hemos querido dar un paso más con una actuación complementaria: la instalación de un sistema completo de acumulación, presurización y desinfección de agua potable. Este equipo incluye un depósito de 2.000 litros de capacidad que garantiza una reserva de agua ante posibles cortes o averías de la red. En total, la inversión realizada asciende a 61.609,8 euros, una cifra que refleja el compromiso de este Ayuntamiento con la mejora de las infraestructuras educativas y con el bienestar de alumnos, docentes y familias».

Diez colegios

Por su parte Claros ha detallado que «estas obras forman parte de una estrategia global. La semana pasada presentábamos una obra de mejora en el colegio Antonio Checa, ya hicimos también trabajos en el Vicente Aleixandre, y en total son diez los colegios del término municipal en los que hemos actuado a través de los fondos del PFEA para mejorar sus instalaciones».

El edil ha recordado que muchos centros superan los cincuenta años de antigüedad, lo que obliga a un mantenimiento constante. «Siempre que las AMPAs, las direcciones o la propia Concejalía de Educación nos trasladan las necesidades, hablamos de servicios, pintura, asentamientos… En estos dos años y medio de gobierno hemos ido dignificando poco a poco los colegios y seguiremos trabajando en ellos». En el caso del CEIP Blas Infante, ha apuntado que las obras se han centrado en la renovación completa de los aseos. «Hemos actuado en cuatro servicios, que se han reformado íntegramente: nuevo suelo, paredes, inodoros, fontanería y un sistema moderno de presurización y acumulación de agua potable para mejorar la presión y la desinfección». La inversión en esta parte de los trabajos asciende a 43.500 euros a través del PFEA.

Ampliar Ediles de Vélez-Málaga, en la visita al colegio Blas Infante de Torre del Mar. SUR

Durante la ejecución de los trabajos también se detectó una grieta en uno de los muros del centro, lo que obligó a una actuación urgente. «Lo primero que hicimos fue derruir el muro para comprobar el origen del problema. Se barajaban varias opciones, desde movimientos del terreno hasta la oscilación del toldo, pero lo importante es que se eliminó el peligro desde el primer momento y se actuó con un proyecto técnico», ha expuesto el edil veleño. Para garantizar la seguridad, se ha ejecutado un micropilotaje y una zapata de hormigón, que permitirá anclar la nueva estructura metálica sobre la que se colocará el futuro toldo. «Pensamos que en ocho o diez días el muro estará completamente levantado y pintado. La zona está acotada para que los alumnos no corran ningún riesgo y la inversión en este apartado ronda los 18.000 euros», ha expuesto Claros.

Claros ha querido tranquilizar a la comunidad educativa y aclarar las dudas surgidas. «Es importante hablar con la dirección del centro, porque se les informa semanalmente de cómo avanzan las obras. No hay ningún peligro para los alumnos y el colegio contará pronto con un muro totalmente rehabilitado y reforzado», ha dicho. El concejal de Infraestructuras ha recordado en el mencionado comunicado que el plan de actuación municipal abarca a todo el término. «Seguiremos trabajando por nuestros colegios. Son 19 centros educativos y dos guarderías en las que debemos actuar, y muchos de ellos requieren reformas profundas. Nuestro compromiso es seguir mejorando sus condiciones para ofrecer un entorno seguro y adecuado al alumnado», ha dicho.

«Un mensaje de tranquilidad»

Por su parte, la concejala de Educación ha lanzado «un mensaje de tranquilidad a la comunidad educativa» tras las obras de mejora que se están llevando a cabo en el CEIP Blas Infante. «Lo principal es la seguridad de los más pequeños y de toda la comunidad educativa, y eso lo tenemos claro. El riesgo está totalmente eliminado y ya estamos en la fase final de la actuación, que se está revistiendo y pronto quedará finalizada», ha dicho Piña.

La edil ha resaltado que los trabajos se están ejecutando con todas las garantías técnicas. «Esto está en manos de profesionales, que son los que tienen que evaluar y determinar qué tipo de actuación se debe realizar. Está claro que son ellos quienes tienen que decidir y por eso queremos transmitir confianza», ha afirmado. Asimismo, ha recorado la coordinación que existe con el centro educativo. «Como bien ha explicado la directora, está aquí para lo que haga falta, al igual que el teniente alcalde, mi compañero de Infraestructuras y yo misma, para cualquier duda, cualquier necesidad o cualquier propuesta que se pueda plantear», ha dicho.

Piña ha agradecido la implicación de todas las partes durante este proceso. «Quiero dar las gracias a mis compañeros, que están al día en cada una de las problemáticas y pendientes de este tema, y también a la dirección del centro, que ha estado muy encima de esta actuación», ha manifestado. La concejala veleña ha expresado sus mejores deseos para el inicio del curso. «Esperemos que sea lo mejor posible y, por supuesto, con el muro totalmente finalizado», ha expuesto.

«Está en manos de profesionales, son los que tienen que evaluar y determinar qué tipo de actuación realizar» Lourdes Piña Concejala de Educación

Por su parte, el Consistorio torroxeño está invirtiendo en el curso escolar otros 500.000 euros, en números redondos, en diversas mejoras y mantenimiento de los cinco colegios del municipio. En una primera ronda de visitas a estas instalaciones, junto a la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Paula Moreno, el concejal de Educación, José Luis Ruiz, y el edil de Deportes, José Manuel Fernández, el alcalde de Torrox, Óscar Medina (PP), ha destacado que, sólo en los dos últimos ejercicios, el equipo de gobierno del PP, con mayoría absoluta en el Consistorio torroxeño, ha destinado «más de un millón de euros a infraestructuras educativas y cerca de los siete millones de euros en los últimos diez años». El alcalde ha subrayado en un comunicado «nuestra firme apuesta por la enseñanza pública y la mejora de la calidad de vida de alumnos, familias de Torrox y la propia comunidad educativa».

Así, a través del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) en distintas mejoras y adecuaciones ejecutadas en los patios de los colegios Colina del Sol, Los Llanos y El Morche. Uno de los proyectos más reseñables es el realizado para la restitución del muro de medianería entre el colegio de Los Llanos y el instituto Alfaguar en Torrox Costa, que fue dañado por las fuertes lluvias caídas en la zona en noviembre del pasado año.

Se ha reparado el muro de medianería entre el colegio de Los Llanos y el instituto Alfaguar en Torrox Costa

Por otra parte, se han instalado nuevas tarimas en las aulas de Infantil de los colegios Colina del Sol y El Morche, a lo que se suma el montaje de la nueva cocina del aula específica en el colegio de El Faro. Al margen, y en función de las necesidades específicas actuales de cada centro, el Ayuntamiento de Torrox sigue planificando la mejora o instalación de la climatización en todos los colegios del municipio. En conjunto, y también desde los propios servicios operativos municipales, se vienen acometiendo durante el verano «numerosas actuaciones» de pavimentación, limpieza, pintura, tarimas, dependencias de utillaje, instalación de cocina, electricidad, carpintería, fontanería, jardinería, suelos, mantenimiento o cubrepilares, entre otras.

Pista deportiva en El Morche

Por otro lado, se va instalar un nuevo suelo de resina en la pista polideportiva del colegio de El Morche y se ampliarán las dimensiones de uno de los campos de baloncesto con el objetivo de que pueda acoger partidos y competiciones de todas las categorías. También se ejecutará un sistema de recogida de pluviales con el que hasta ahora no contaba el patio, evitando así acumulaciones de agua en el terreno de juego. Esta pista polideportiva cuenta con uso del alumnado en horario lectivo, pero también público por las tardes, incluyendo a los equipos de las escuelas de los clubes de baloncesto de El Morche y de Torrox o a los colectivos de personas mayores, entre otros.

La apertura al público de las instalaciones deportivas de los colegios en horario de tarde «está prevista igualmente a corto o medio plazo por el Ayuntamiento para el Mare Nostrum de Torrox, de forma que todos los niños en edad escolar de La Rabitilla puedan usarlas también», según han explicado desde el gobierno del PP en el mencionado comunicado.

Críticas del PSOE en Torrox

Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Torrox, Mari Nieves Ramírez, ha denunciado este lunes en un comunicado «la falta de previsión, planificación y compromiso del equipo de gobierno del PP» con los centros educativos del municipio, asegurando que «el alcalde Óscar Medina ha suspendido antes incluso de que comience el curso escolar».

Ramírez ha insistido en que la actuación del regidor «se resume en presumir en redes sociales de que un colegio contará con pistas de última generación y de estar comprobando cómo está el muro comprometido en el CEIP Los Llanos un año después del temporal que lo derribó». En este sentido, ha subrayado que «queremos que El Morche tenga la mejor pista, pero también que todos los colegios de Torrox estén dotados de lo necesario para que nuestros niños y niñas estén en las mejores condiciones». «Estamos hablando de centros con más de cincuenta años de antigüedad, que necesitan un mantenimiento constante y mejoras permanentes», ha afirmado Ramírez, recordando en el mencionado comunicado que «el mantenimiento, la conservación y la vigilancia de los colegios de Infantil y Primaria es una obligación del Ayuntamiento, no un regalo que deba presentarse como un favor».

La edil socialista ha trasladado «la preocupación» de las familias del CEIP Mare Nostrum, que se han puesto en contacto con ella para denunciar que los alumnos de 3 años «no tendrán su aula acabada debido a la mala gestión y la falta de planificación». «En su primer día de colegio, esos niños estarán apiñados en un salón de actos, unos 40 menores en periodo de adaptación, en un espacio que no reúne las condiciones adecuadas», ha señalado la edil socialista. Además, Ramírez ha lamentado que el Mare Nostrum «vaya a comenzar otro curso sin que se haya aislado la pista polideportiva para que pueda ser utilizada por las familias por las tardes, una demanda que llevan años reclamando».

«El PP solo quiere el foco mediático y utiliza la educación como escaparate, presumiendo de inversiones» Mari Nieves Ramírez Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Torrox

«La realidad es que el PP solo quiere el foco mediático y utiliza la educación como escaparate, presumiendo de inversiones como si tuviéramos que darles las gracias cuando es su responsabilidad garantizar el buen estado de los colegios públicos», ha denunciado la portavoz socialista. Asimismo, en este contexto, ha querido manifestar el «reconocimiento a la labor del profesorado, del personal de los centros educativos del municipio y de las familias que en estos días dan lo mejor de sí para procurar la mejor vuelta al cole posible».

Por último, Ramírez ha exigido a Medina que «deje de mirar para otro lado y reclame al presidente Moreno Bonilla los recursos humanos necesarios para que los colegios cuenten con el personal específico de apoyo que necesitan». «No podemos resignarnos a que las familias con niños con necesidades educativas especiales empiecen el curso con angustia, sabiendo que sus hijos no dispondrán de los recursos imprescindibles para su desarrollo y bienestar», ha concluido.

Ampliar La edil nerjeña de Educación y el alcalde, en la visita al colegio Fuente del Badén. SUR

Por su parte, en Nerja, el alcalde, José Alberto Armijo (PP), ha visitado el colegio Fuente del Badén junto a su directora Miriam Beltrán, para ver las actuaciones realizadas en el mismo por los servicios municipales. En dicha visita han estado acompañados por el alcalde pedáneo Luis Ponce y la concejala de Educación, Ana María Muñoz (PP). El regidor mostró en un comunicado «una vez mas su compromiso» con el centro para las nuevas peticiones que han solicitado, entre las que se destaca transformar una de las aulas en gimnasio y renovar el vallado y la puerta de acceso de infantil. Asimismo, acordó con el centro trabajar juntos para conseguir una mayor seguridad en las instalaciones.

Por su parte la concejala de Educación recordó que se han llevado a cabo en este año las necesidades solicitadas con una inversión cercana a 12.000 euros. Por otro lado, el alcalde de Nerja visitó junto a la directora del centro, Carmen Cuenca, el colegio Virgen de las Maravillas de Maro para supervisar las actuaciones realizadas por los Servicios Municipales. A la visita también asistieron la alcaldesa pedánea, Nuchi Moreno, y la concejala de Educación.

Dos nuevas aulas en Maro

El regidor mostró su «satisfacción» al conocer el «firme compromiso» de la Consejería de Desarrollo Educativo de construir dos nuevas aulas tras la finalización del curso 2025/26, con una inversión de 315.000 euros. La concejala de Educación señaló que se han atendido diversas solicitudes del centro, como la renovación de la puerta de acceso, la mejora del sistema de riego y la instalación de porterías con canastas, con una inversión cercana a los 12.000 euros. Además, se llevarán a cabo nuevas actuaciones solicitadas por la dirección, como la colocación de rejas en las ventanas y la renovación de los sanitarios de la primera planta.

Por su parte, el alcalde ha visitado el colegio San Miguel junto a su director, Olivier Casares, y la concejala de Educación de cara al nuevo curso escolar. La concejala de Cultura ha resaltado que en este centro se han instalado toldos y césped en la zona de Infantil, así como toldos permanentes en Primaria. Además, se ha incorporado una máquina de aire acondicionado y se han realizado trabajos de pintura, jardinería, fontanería asi como de electricidad, con un presupuesto estimado de 35.276 euros.

Por su parte el regidor nerjeño ha anunciado en un comuniucado que el Ayuntamiento abordará las nuevas actuaciones comentadas por la dirección sobre la renovación completa de la instalación eléctrica, para lo que se informará a la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, la segunda fase de las luminarias, la nueva iluminación de la pista deportiva, la construcción del foso para el ascensor, así como el inicio de la redacción del proyecto básico para un pabellón cubierto. Finalmente, Armijo ha agradecido al colegio su disposición y colaboración.

Ampliar El concejal de Servicios Operativos y teniente de alcalde de Algarrobo, Sergio Cotilla, y la concejala de Educación, María Isabel García, en la visita al CEIP José Gil López. SUR

Por su parte, el Ayuntamiento de Algarrobo ha llevado a cabo en las últimas semanas diversas actuaciones de mejora y mantenimiento en el CEIP José Gil López, en coordinación con el centro escolar. El concejal de Servicios Operativos y teniente de alcalde de Algarrobo, Sergio Cotilla, y la concejala de Educación, María Isabel García, visitaron el pasado viernes el colegio para reunirse con el personal docente y comprobar de primera mano la puesta a punto del centro educativo de cara al inminente inicio del curso escolar este próximo miércoles 10 de septiembre.

Entre las actuaciones realizadas en las últimas semanas en el CEIP José Gil López, destacan las labores de pintura en aulas y espacios comunes; arreglos de puertas y persianas; la limpieza integral del centro; trabajos de electricidad; y tareas generales de mantenimiento, según han detallado desde el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Algarrobo, con mayoría absoluta, a través de sus redes sociales.