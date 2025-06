«El puerto deportivo es la única asignatura pendiente de las que me marqué en 1995»

El pasado 17 de junio se cumplieron tres décadas de la llegada por primera vez a la Alcaldía de Nerja del popular José Alberto Armijo ... Navas (Nerja, 1960), cargo que ha ocupado desde entonces excepto en el periodo 2015-2019, lo que le convierte en el regidor en activo de la provincia elegido hace más tiempo –el que lleva más años de forma ininterrumpida es Joaquín Villanova en Alhaurín de la Torre, que accedió a la vara de mando en 1996–. Con motivo del aniversario, el también senador concedió a SUR una entrevista en el conocido Balcón de Europa para hablar de la evolución de la ciudad y de los retos de futuro.

–¿Cómo recuerda aquella primera investidura?

–Fue un día de enorme alegría y también de preocupación por la responsabilidad que asumía al afrontar un gobierno municipal sin prácticamente experiencia de gestión; aunque llevaba ocho años en la oposición era la primera vez que gobernaba. Además era consciente de que se presentaba un gobierno complicado porque para alcanzar la mayoría tuve que cerrar un acuerdo con el PA y dos partidos independientes. Pese a ello, tuvimos la habilidad de mantener prácticamente estable el gobierno hasta casi al final de la legislatura y no debió ir la cosa muy mal porque en 1999 logramos la mayoría absoluta.

–En 1995 encabezó por primera vez la candidatura del PP.

–Sí. En 1987, sorprendentemente, sin pretenderlo ni quererlo, me colocaron de número dos tras Antonio Villasclaras y en 1991 fui de número tres.

–Cuando en 1995 accedió a la Alcaldía, ¿alguna vez pensó que iba a estar tantos años como alcalde?

–No. En mis cálculos no entraba la política. Mi idea era licenciarme en Derecho y vincularme al cuerpo jurídico de la Armada. De hecho hice las pruebas IMEC (Instrucción Militar de Escalas de Complemento), donde aquel año la única prueba fue física y pocos me pudieron superar, pero yo no llevaba ningún tipo de enchufe y, sorprendentemente, me excluyeron. Entonces me puse a preparar las oposiciones de Inspección de Trabajo con José Antonio Bravo y me fui a estudiar al Seminario, pero por temas familiares lo tuve que dejar y regresar a Nerja. Aquí, junto a un amigo decidí afiliarme al partido. Pero bajo ningún concepto podía imaginar que mi vida al final iba a ser una vida de servicio dedicada al Ayuntamiento y al pueblo de Nerja.

–¿Cómo ha cambiado Nerja en estas tres décadas?

–Ha experimentado una profunda transformación. Si comparamos fotografías de la Nerja de 1995 y la actual el cambio ha sido extraordinariamente significativo. Partiendo de una premisa importante y es que en 1995, el Ayuntamiento prácticamente estaba en quiebra económica, con una deuda enorme con la Seguridad Social, con Hacienda, con proveedores,… En estos años, con una presión fiscal moderada comparada con ayuntamientos con presupuestos similares, hemos conseguido que el Ayuntamiento esté saneado e impulsar proyectos muy importantes para Nerja.

–Si tuviera que señalar un par de actuaciones claves en este periodo para el desarrollo y la expansión de Nerja, ¿cuáles serían?

–En 1995 teníamos el foco puesto en tres proyectos importantes que podían contribuir a consolidar a Nerja como capital turística de la costa oriental: una depuradora, un centro de salud y el puerto deportivo. De ellos, la depuradora está en funcionamiento; el centro de salud entrará en funcionamiento el próximo año; y el puerto deportivo, que depende de la Junta de Andalucía y del Gobierno. Este es un proyecto al que no se le está dando el impulso que realmente necesita por ambas administraciones y la Junta y la Dirección General de Costas deberían prestarle atención. Junto a esos proyectos, hace 30 años Nerja no tenía ninguna plaza de aparcamiento subterránea y ahora mismo tenemos 1.200 y un proyecto que hará que lleguemos a las 2.000. Esa política de aparcamientos ha contribuido mucho al desarrollo económico y turístico de Nerja. Ahí están también el centro cultural Villa de Nerja, la nueva biblioteca en el Balcón de Europa, estamos trabajando en el nuevo edificio cultural del Giner de los Ríos y unas instalaciones deportivas que son un referente a nivel provincial.

Ampliar Armijo, durante la entrevista. marilú báez

–¿Cuál es la espina clavada que tiene de este periodo por no haber podido llevarla a cabo?

–El puerto deportivo; es la única asignatura pendiente de las que me marqué en 1995. Y mira que le he dedicado tiempo y que Nerja ha sido un ayuntamiento muy reivindicativo con innumerables acuerdos plenarios. Pero tengo que reconocer, y eso ha sido un hándicap, que en casi toda mi etapa como alcalde he tenido enfrente a administraciones que no han querido remar en la misma dirección.

–¿Cuáles son hoy los retos fundamentales que tiene Nerja?

–Seguir mejorando la prestación de servicios, apoyando aquellos proyectos que tienen enorme repercusión en el turismo y, sobre todo, tres movimientos urbanísticos que van a ser determinantes para esa Nerja turística de excelencia. Son el proyecto del Playazo, con la ampliación del paseo marítimo y el desarrollo de la zona de oportunidad turística que contempló la Junta en el Plan de Ordenación del Territorio con uso residencial y hotelero; el proyecto en Huertos del Carabeo, que es un pulmón a pocos metros del Balcón de Europa, que está prevista su expropiación y la construcción de un aparcamiento subterráneo; y un movimiento muy importante y también muy delicado que quiero abordar con enorme cautela que es el proyecto de Maro, de los Larios, con la posibilidad de construir el primer campo de golf de Nerja, una zona hotelera en la antigua fábrica y una zona residencial en su entorno. Son movimientos urbanísticos que van a ser determinantes y se deben afrontar con enorme prudencia y cautela. Si acertamos en esos movimientos Nerja será la joya de la corona que para muchos es actualmente pero yo creo que todavía no hemos llegado a esa consideración. Después hay una constante que durante mi etapa he reivindicado porque es fundamental para Nerja y es una política de naturaleza medioambiental. Tenemos el paraje natural en los acantilados de Maro y Cerro Gordo y el Parque Natural de la Sierra Tejeda y Almijara y necesitamos que la Junta tenga conciencia y ponga en marcha inversiones importantes, facilitando incluso actividades económicas que puedan ser compatibles con la defensa de los valores medioambientales.

Movilidad y vivienda

–En la movilidad, hasta hace poco se hablaba del tren litoral a la zona occidental y ahora se plantea llevarlo desde Nerja a Algeciras, ¿qué le parece?

–1890. Esa es la primera vez que el Ayuntamiento de Nerja se posicionó con respecto a un tren entre Nerja hacia Málaga o Almería. Vamos tardísimo, pero me alegro de que por fin parece que el Gobierno ha adquirido conciencia y ha tomado nota de la importancia que tiene unir Nerja con Algeciras. Es un paso importantísimo. Pero que en estas fechas estamos hablando de esto es el reconocimiento de la incompetencia de las diferentes administraciones, desde la local hasta la central.

–Por carretera también hay numerosos problemas en la conexión de la zona oriental con la capital. ¿Ha sido la zona oriental de Málaga olvidada por las administraciones en las infraestructuras de movilidad?

–La gran olvidada. Y esta realidad confirma dos circunstancias. Primero, que las administraciones siempre se han olvidado, o al menos no le han dispensado el tratamiento y la importancia que tiene la Costa del Sol Oriental. Y segundo, que hemos sido una clase política y empresarial muy pasiva en nuestras reivindicaciones. Esta tierra, por desgracia, ha tenido una clase política muy aletargada, muy poco reivindicativa, muy poco exigente frente a esas administraciones. En mis primeros años de alcalde, cuando iba a reuniones al Patronato de Turismo, veía empresarios de toda la provincia, especialmente de la costa occidental, y no había de la oriental. Nuestra propia mancomunidad ha sido muy poco exigente.

–En cuanto a la vivienda, ¿cuál es la situación en Nerja? ¿Cómo está incidiendo la vivienda turística?

–El tema de la vivienda turística está afectando. Creo que si la legislación que regula los arrendamientos urbanos se modificara en el sentido de dar mayor seguridad jurídica a los propietarios, probablemente la situación podría cambiar. Nuestro planteamiento pasa, para conseguir amortiguar ese efecto negativo, en seguir desarrollando proyectos urbanísticos ya que tenemos todavía importantes sectores por desarrollar en varios suelos que va a permitir poner en el mercado viviendas. En paralelo, estamos trabajando ya con la Diputación en un nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Y seguir con la política de vivienda pública. Conmigo de alcalde es la primera vez que se están promoviendo viviendas de iniciativa municipal. En unos días entregaremos viviendas en régimen de arrendamiento con renta asequible para jóvenes; estamos redactando un nuevo proyecto municipal para jóvenes; y hace años impulsamos una fórmula de enajenación de suelo para cooperativas de jóvenes. A eso se unen las ayudas a familias con pocos recursos para la rehabilitación de viviendas.

–¿Cómo vivió la pérdida de la alcaldía en 2015?

–Pues pasé de la alegría enorme de por la mañana acompañar a mi hijo en su graduación a la tristeza de la noche. Ganamos las elecciones pero nos faltó un concejal para la mayoría absoluta y Ciudadanos decidió apoyar al PSOE, IU y Podemos. Los resultados hay que aceptarlos aunque te duelan. En ese momento, se abrió un nuevo tiempo que desde nuestro punto de vista fue muy malo para Nerja porque fue un periodo de inestabilidad institucional, de empantanamiento de proyectos y de enfrentamiento. Fue un periodo que le vino muy bien al PP porque tras esos cuatro años los nerjeños tuvieron la oportunidad de comprobar esos dos modelos de gestión y en 2019 no tuvieron duda en volver a confiar en el PP.

–En estos 30 años, ¿su peor experiencia política fue el caso del vertedero que le llevó a los tribunales, aunque finalmente fue absuelto?

–Sí. Fue mi peor momento, que no se lo deseo a nadie, por verme inmerso en un proceso penal a todas luces injusto. A nivel político lo llevé de la mejor manera posible, pero a nivel familiar sufrí mucho por mi mujer y mis hijos.

–Compagina su cargo como alcalde con el de senador. El PP planteó el principio de 'una persona, un cargo' y en su caso dijo que iba a esperar a que se conmemorasen sus 30 años como alcalde para abordar el asunto, ¿cuando pase este año, su intención es dejar algún cargo?

–En principio, salvo que el partido determine otra cosa, los compatibilizaré hasta que terminen ambos mandatos porque mi labor en el Senado es razonable y no me distrae la atención de mi responsabilidad como alcalde.

–¿Ha pensado en la retirada de la política?

–Esto me alimenta. La vocación de servicio que tengo me impulsa a estar un día sí y otro también pendiente de mi gente, de mi pueblo. Disfruto con lo que hago, que es lo mejor que le puede pasar a una persona, disfrutar con su trabajo si se puede considerar esta actividad un trabajo.

–¿Eso se puede interpretar como que no ha pensado en la retirada?

–Cuando me planteo eso, la conclusión es la misma, y me digo: salud, familia y partido. Mientras que mi situación física y mental me lo permita; mientras mi familia me siga apoyando como hasta ahora me ha apoyado; y mi partido me siga respaldando voy a seguir peleando y trabajando por Nerja.

–Es decir, que en 2027 se va a presentar, ¿no?

–En mis cálculos, en estos momentos, entra. Sabe que en política un día es un mundo y dos años, imagínate. Pero, en principio, salvo que la situación física varíe, el ambiente familiar cambie o mi partido decida retirarme la confianza, mi idea es volver a ser candidato en el 2027.