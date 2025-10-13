Macharaviaya ya prepara el 250.º aniversario de la independencia de EE UU

Macharaviaya, la patria chica de la familia Gálvez, sigue estrechando lazos y profundizando en la historia de este apellido que marcó el devenir de los Estados Unidos en su independencia en el siglo XVIII. ... La pequeña localidad axárquica, de apenas 500 habitantes, ha recibido la visita de los coroneles Miguel Ángel Pérez Bravo, director del Centro de Historia y Cultura Militar Sur, y Marcos Alarcón de la Lastra Mendaro, jefe de Acción Cultural del mismo centro castrense, quienes fueron recibidos por el alcalde macharatungo, Antonio Campos (PSOE), en el Ayuntamiento.

El encuentro ha tenido como objetivo coordinar y planificar la participación del Centro de Historia y Cultura Militar en los actos conmemorativos del próximo 4 de julio de 2026, fecha en la que se celebrará el 250.º aniversario de la Independencia de los Estados Unidos.

Bernardo de Gálvez fue un héroe de la independencia norteamericana y figura clave en la historia compartida

Macharaviaya, cuna del insigne Bernardo de Gálvez, héroe de la independencia norteamericana y figura clave en la historia compartida entre España y Estados Unidos, se prepara para vivir una edición especialmente significativa de su tradicional homenaje, declarado Evento de Singularidad Turística Provincial.

Durante la reunión, se abordaron posibles colaboraciones institucionales y culturales que pongan en valor la aportación española al proceso de independencia estadounidense, con la vista puesta en reforzar los lazos históricos entre ambos países «y dar a Macharaviaya el papel que merece en esta efeméride internacional», según han informado desde el Consistorio de Macharaviaya en un comunicado.

«Punto de unión»

El regidor ha destacado «la importancia de este encuentro». "La visita de los representantes del Centro de Historia y Cultura Militar Sur refuerza el compromiso de todas las instituciones con un acontecimiento histórico de enorme relevancia. En 2026, Macharaviaya volverá a ser el punto de unión entre España y Estados Unidos, rindiendo homenaje a la figura de Bernardo de Gálvez y al legado que nos une", ha apostillado Antonio Campos.

La jornada marca el inicio de los trabajos de coordinación para una celebración que se prevé «de carácter excepcional», con una amplia programación de actos históricos, culturales y diplomáticos que convertirán a Macharaviaya en el epicentro de la conmemoración del 250.º aniversario de la independencia de América.