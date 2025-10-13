Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las autoridades militares, con el alcalde y una edil de Macharaviaya. SUR

Macharaviaya ya prepara el 250.º aniversario de la independencia de EE UU

El Ayuntamiento recibe a los responsables del Centro de Historia y Cultura Militar para coordinar los actos del próximo 4 de julio de 2026

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Lunes, 13 de octubre 2025, 23:39

Comenta

Macharaviaya, la patria chica de la familia Gálvez, sigue estrechando lazos y profundizando en la historia de este apellido que marcó el devenir de los Estados Unidos en su independencia en el siglo XVIII. ... La pequeña localidad axárquica, de apenas 500 habitantes, ha recibido la visita de los coroneles Miguel Ángel Pérez Bravo, director del Centro de Historia y Cultura Militar Sur, y Marcos Alarcón de la Lastra Mendaro, jefe de Acción Cultural del mismo centro castrense, quienes fueron recibidos por el alcalde macharatungo, Antonio Campos (PSOE), en el Ayuntamiento.

