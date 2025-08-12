La Junta licita la construcción de una promoción de 57 viviendas protegidas en Algarrobo

La vivienda y las dificultades para adquirirla se ha convertido en uno de los principales problemas de los españoles. En este contexto, la promoción ... de inmuebles sociales es uno de los grandes lunares de las administraciones públicas en las últimas décadas. La Junta de Andalucía está tratando de revertir esta situación. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ha publicado la convocatoria pública para la construcción de 57 viviendas protegidas en una parcela pública en desuso en Algarrobo.

Esta promoción se impulsa a través del sistema de permuta de suelos por vivienda construida y contará con un mayor número de viviendas protegidas de las previstas después de que el Ayuntamiento de Algarrobo se haya adherido al decreto de medidas urgentes de la Junta de Andalucía, que permite, entre otras medidas, aumentar el número y la densidad de viviendas protegidas. Inicialmente se contemplaron 48 VPO en estos suelos.

«La permuta de suelos públicos por vivienda construida da una oportunidad a suelos que estaban infrautilizados» Rocío Díaz Consejera de Fomento

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, que visitó la zona el pasado mes de octubre, ha puesto en valor en un comunicado «las herramientas que brinda el Gobierno de Juanma Moreno para la construcción de viviendas protegidas». Así, ha incidido en la importancia de sistemas innovadores de colaboración público-privada, como la permuta de suelos públicos por vivienda construida, para «dar una oportunidad a suelos que estaban infrautilizados». «Y no sólo eso, sino que, con la colaboración de los ayuntamientos y el decreto ley, conseguimos promociones más atractivas y con un mayor número de viviendas protegidas». En ese sentido, el decreto-ley ha propiciado que se puedan construir 57 viviendas protegidas frente a las 48 del proyecto original.

Esta parcela, situada en plena comarca de la Axarquía-Costa del Sol Oriental, cuenta con una superficie de 4.217 metros cuadrados, donde se construirán 57 viviendas asequibles, con garajes y trasteros, de régimen general o precio limitado, bajo la modalidad de compraventa. De acuerdo con las bases establecidas en la convocatoria, publicada en la web de AVRA, la Junta de Andalucía cederá el suelo a la empresa finalista que resulte adjudicataria, estableciéndose el pago mediante un número de viviendas, equiparable al valor de venta definitiva de la parcela, que pasarán a ser titularidad de AVRA.

Precio de salida de 600.431 euros

Las empresas interesadas podrán ofertar sobre el valor del suelo, con un precio de salida de 600.431 euros y hasta el máximo legal establecido. En beneficio de los compradores de las viviendas, los pliegos incluyen criterios sociales para valorar las ofertas, como la reducción del importe de arras o señal para la compra, la flexibilidad en el pago de la entrada y la reducción del precio de venta de las viviendas y anejos vinculados.

Las empresas interesadas en acometer este proyecto residencial podrán presentar sus ofertas a partir de su publicación en el BOJA, permaneciendo abierto el plazo hasta el próximo 2 de octubre de 2025. Para más información, las empresas que estén interesadas podrán consultar las bases de la convocatoria en el siguiente enlace: https://lajunta.es/5szio.

Díaz ha recordado «los buenos resultados obtenidos con el sistema de permuta de suelo, como se demuestra con las promociones ya finalizadas de Pescadería, en Huelva, y de Huerta Santa Isabel, en Córdoba». La responsable de Fomento ha indicado que «desde el Gobierno de Juanma Moreno, continuaremos impulsando la colaboración público-privada para que en suelos residenciales como el de Algarrobo, que hasta ahora han permanecido en desuso, puedan construirse viviendas protegidas».