Imagen de los terrenos donde se ha previsto la construcción de 57 viviendas sociales en Algarrobo. SUR

La Junta licita la construcción de una promoción de 57 viviendas protegidas en Algarrobo

Fomento impulsa el desarrollo de esta parcela mediante un sistema de colaboración público-privada de permuta de suelos por vivienda

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Martes, 12 de agosto 2025, 16:17

La vivienda y las dificultades para adquirirla se ha convertido en uno de los principales problemas de los españoles. En este contexto, la promoción ... de inmuebles sociales es uno de los grandes lunares de las administraciones públicas en las últimas décadas. La Junta de Andalucía está tratando de revertir esta situación. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ha publicado la convocatoria pública para la construcción de 57 viviendas protegidas en una parcela pública en desuso en Algarrobo.

