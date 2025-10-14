Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, este martes en su visita a Torrox. E. CABEZAS

José Antonio Nieto, sobre las demandas por el cribado de cáncer: «Tienen poca viabilidad práctica»

El consejero de Justicia critica «la hipocresía» del Gobierno de Sánchez por no tomar medidas ni dimisiones en el caso de los fallos de las pulseras antimaltrato

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Martes, 14 de octubre 2025, 15:39

Comenta

Los fallos en el cribado del cáncer de mama en Andalucía siguen en el epicentro de la batalla política en la recta final de la ... legislatura. El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha valorado este martes en una visita a Torrox, a preguntas de los periodistas, las denuncias que se están interponiendo en los juzgados por este asunto. «Cualquiera tiene todo el derecho del mundo a poner en marcha las acciones judiciales que considere oportunas, pero desde mi conocimiento del funcionamiento de la justicia son demandas con poca viabilidad práctica, tienen más un objetivo de otro tipo que llegar a término que establecer una responsabilidad penal», ha manifestado.

