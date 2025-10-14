José Antonio Nieto, sobre las demandas por el cribado de cáncer: «Tienen poca viabilidad práctica»

Los fallos en el cribado del cáncer de mama en Andalucía siguen en el epicentro de la batalla política en la recta final de la ... legislatura. El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha valorado este martes en una visita a Torrox, a preguntas de los periodistas, las denuncias que se están interponiendo en los juzgados por este asunto. «Cualquiera tiene todo el derecho del mundo a poner en marcha las acciones judiciales que considere oportunas, pero desde mi conocimiento del funcionamiento de la justicia son demandas con poca viabilidad práctica, tienen más un objetivo de otro tipo que llegar a término que establecer una responsabilidad penal», ha manifestado.

El consejero, que ha acudido para presentar el proyecto de la nueva sede judicial de Torrox, pendiente desde hace más de tres décadas, ha contrapuesto la gestión del Gobierno andaluz a la del Ejecutivo central de Pedro Sánchez con el caso de los fallos en las pulseras antimaltrato. «Hemos dejado claro que hay dos maneras de gestionar una crisis, gobernar un territorio y atender a las personas, cuando se entera que hay algo que no funciona bien lo asume en primera persona, se remanga, toma decisiones, acepta responsabilidades y pone en marcha un plan que lo corrige», ha expresado en alusión al presidente andaluz, Juanma Moreno.

A juicio del consejero de Justicia, «la otra forma es la del Gobierno de España, que ha puesto en riesgo también a más de 4.000 mujeres por los errores en las pulseras, que muchas han podido ser agredidas, porque han fallado, algunas han podido fallecer porque la alarma previa no ha funcionado correctamente», ha apostillado. «No vemos ahí a algunos colectivos y partidos políticos que se rasgan las vestiduras porque hay un desajuste en el cribado del cáncer de mama, que se ha asumido y que se están poniendo medios para que se corrija y que ha supuesto la dimisión de una consejera y no vemos exigir responsabilidades a la ministra de Igualdad por esa actuación lamentable ni que se ponga una querella penal por el riesgo que se haya podido producir a las mujeres», ha argumentado Nieto.

«Falta de equilibrio»

Para el consejero, en el caso de las pulseras antimaltrato, «se han cambiado por razones ideológicas, porque la tecnología era israelí y eso les molestaba a algunas miembros del Gobierno tan sensibles a esas cosas, o por razones meramente presupuestarias, pues las otras pulseras tenían un presupuesto de 6.000 euros, que se rebajaron a 3.000 y estas cuestan 200 euros», ha señalado. «Si uno quiere tener razón y demostrar que se preocupa por las mujeres debería criticar con la misma intensidad las cosas que afectan a esas mujeres, estén afectadas por un cáncer de mama o por la violencia de género», ha añadido.

Respecto a la petición de dimisión del presidente de la Junta por parte de grupos políticos y colectivos, Nieta ha dicho que lo veo como una «tremenda hipocresía y falta de equilibrio», ya que «si de verdad se preocuparan, si de verdad les preocuparan las mujeres, deberían mostrar las misma precupación». «Seguimos sin saber a cuántas mujeres les ha afectado ese mal funcionamiento de las pulseras, no sabemos si ha muerto alguna mujer, pero sí sabemos que fiscales, letrados y autoridades judiciales han denunciado los fallos de unos productos que han dejado en evidencia la falta de calidad para generar esa protección a las mujeres», ha argumentado.

El consejero de Justicia ha hecho una valoración final: «Es igual de grave una cosa y la otra, el presidente ha asumido la responsabilidad en el cribado del cáncer de mama, ha aceptado la dimisión de la consejera y está poniendo un plan de cambios». «¿Sabemos algo de qué va a hacer el Gobierno con las pulseras, si se va a cambiar el sistema, si se van a asumir esas responsabilidades, esas son las dos formas de gobernar, la de Sánchez y la de Juanma Moreno, me quedo con la de Juanma Moreno», ha finalizado.