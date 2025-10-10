Reprobación a la ministra por los fallos en las pulseras antimaltrato

El Pleno de la Cámara andaluza acordó ayer «reprobar» a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por los fallos en el sistema de protección ... de las mujeres víctimas de violencia de género a través de las pulseras de control y seguimiento.

El Parlamento aprobó una proposición no de ley impulsada por el PP-A en la que se pedía el cese inmediato de la ministra por su responsabilidad en estos fallos.

A través de esta iniciativa, el Parlamento pide al Gobierno de España a que lleve a cabo la contratación inmediata de una auditoría externa, independiente y transparente sobre el contrato, funcionamiento y fiabilidad de este sistema para disponer de toda la información necesaria sobre la gravedad de lo ocurrido.

La propuesta insta al Ministerio de Igualdad a detectar las vulnerabilidades del sistema y llevar a cabo las oportunas correcciones que sean necesarias para garantizar su óptimo funcionamiento y la debida protección de las víctimas.

Asimismo, se reclama al Gobierno central que garantice la protección a las víctimas de violencia de género con unos dispositivos telemáticos seguros, fiables, garantistas y realmente útiles que ayuden a las mujeres víctimas a sobrellevar este trance con confianza y seguridad.

La proposición no de ley, que contaba con una docena de puntos que se han votado agrupados en diversos bloques, fue aprobada en su totalidad con el respaldo de la mayoría absoluta del PP-A en el Parlamento, aunque contó también con apoyos puntuales de Vox.

Por su parte, toda la oposición de izquierda, tanto PSOE-A, Por Andalucía como Adelante Andalucía, votaron en contra de esta iniciativa.