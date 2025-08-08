Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El deportista gaditano, en el centro, a su paso por Torre del Mar. SUR

José Antonio Nieto, el gaditano que recorre a pie 5.500 kilómetros por España por una buena causa

El deportista de Ubrique pasa por la provincia en su reto a favor de la lucha contra el cáncer infantil, que arrancó el pasado 29 de junio y terminará en octubre

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Viernes, 8 de agosto 2025, 12:30

El espíritu deportivo y de superación absoluta se da la mano con la solidaridad en el impresionante reto solidario que se ha propuesto el ... gaditano José Antonio Nieto: recorrer 5.500 kilómetros a pie por España en 133 días. Ni el sofocante calor afloja el ánimo de este experimentado deportista, que recauda fondos para fomentar la investigación en la lucha contra el cáncer infantil. Esta semana ha pasado por la provincia de Málaga, procedente de Cádiz, y ya se ha adentrado en Granada y Almería, por la costa.

