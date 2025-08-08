José Antonio Nieto, el gaditano que recorre a pie 5.500 kilómetros por España por una buena causa

El espíritu deportivo y de superación absoluta se da la mano con la solidaridad en el impresionante reto solidario que se ha propuesto el ... gaditano José Antonio Nieto: recorrer 5.500 kilómetros a pie por España en 133 días. Ni el sofocante calor afloja el ánimo de este experimentado deportista, que recauda fondos para fomentar la investigación en la lucha contra el cáncer infantil. Esta semana ha pasado por la provincia de Málaga, procedente de Cádiz, y ya se ha adentrado en Granada y Almería, por la costa.

Este pasado jueves fue recibido en el Faro de Torre del Mar por el concejal de Playas del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, David Vilches (GIPMTM), y por Rafael Sánchez, presidente del Club Deportivo Playas de Torre del Mar. Este deportista, vecino de Ubrique, es el protagonista del reto solidario por el cáncer infantil '5.500 kilómetros por una Sonrisa', cuyo inicio se sitúa en el pasado 29 de junio, y que se ha marcado como objetivo recorrer España a pie con un desafío monumental, sumando esos 5.500 kilómetros en 133 días y cuyo motor no es otro que la solidaridad.

De acuerdo con Nieto, «cuando salí de Irún, en el extremo norte de nuestro país, mi propósito estaba claro: dar visibilidad a la lucha contra el cáncer infantil y recaudar fondos para la asociación 'Proyecto por una Sonrisa', que apoya a familias y niños afectados por esta durísima enfermedad».

«Lo principal era cruzar el país de norte a sur. Ya hemos pasado por Córdoba, Écija, Tarifa, Palmones...»

Después de más de 1.700 kilómetros recorridos, este pasado jueves, José Antonio Nieto llegó a Torre del Mar, tras cruzar ya media península y alcanzar el extremo sur en Tarifa. «Lo principal era cruzar el país de norte a sur. Ya hemos pasado por Córdoba, Écija, Tarifa, Palmones... y ahora toca bordear toda la costa andaluza rumbo al levante español, hasta Roncesvalles», ha explicado con una enorme y sincera sonrisa este esforzado deportista, si bien el cansancio ya asoma en su rostro.

Por su parte Vilches ha destacado en un comunicado que «es un honor tener a José Antonio en Torre del Mar. Es de elogiar el valor de este grandísimo deportista, que se ha marcado como objetivo hacer estos 5.500 kilómetros apoyando a una causa noble, que todos compartimos y que tenemos que apoyar». «Nos está dando un ejemplo de compromiso y de corazón, porque ha aparcado su vida para dedicarla a los demás, y para hacer un sacrificio inmenso, porque no es fácil hacer este reto solidario en verano», ha expresado el edil torreño.

47 kilómetros hasta Almuñécar

Por su parte, Rafael Sánchez, presidente del club torreño y anfitrión de Nieto en su estancia de descanso en Vélez-Málaga, ha señalado que «estamos aquí para darte las gracias, nos emociona tu gesto y esta madrugada te acompañeremos a pie hasta la localidad granadina de Almuñecar en un recorrido de casi 47 kilómetros. Te aseguro que todos los que formamos esta gran familia del Playas de Torre del Mar estamos contigo e intentaremos darte toda la ayuda de la que seamos capaces de aportar a tu lucha».

José Antonio Nieto se ha propuesto tres grandes metas con este recorrido: dar visibilidad al cáncer infantil y a la labor de la asociación 'Proyecto por una Sonrisa', concienciar sobre la importancia del apoyo a las familias que viven esta dura realidad y por último, recaudar fondos a través de redes sociales y canales de donación.

«El camino me marcó e intenté unir la pasión del deporte del 'trail' con la solidaridad»

Su iniciativa nace de un Camino de Santiago que realizó en 2019. «El camino me marcó e intenté unir la pasión del deporte del 'trail' con la solidaridad, porque en el deporte podemos ser muy solidarios cuando queremos», ha apuntado el ubriqueño. José Antonio ha querido agradecer a quienes le apoyan, en especial a su familia y, sobre todo, a su hija Alejandra: «Sin ella no sería posible», ha confesado.

Quienes quieran colaborar pueden seguir el día a día de este reto a través de sus perfiles en Instagram y Facebook (@5.500kmporunasonrisa), donde publica crónicas, fotos, vídeos y el recorrido de cada etapa. Las donaciones se pueden hacer vía Bizum (628 73 56 54) o por transferencia bancaria (ES68 0049 7220 5422 1000 4578). «Todo lo que se recauda va íntegro a la asociación. Cada euro cuenta. Cada paso, también», ha expresado.