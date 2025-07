El increíble reto solidario de Salvador Pérez, 'Senderito'

En este mismo mes de julio pero de hace tres años, la Sierra de Mijas vivió uno de los peores episodios de su historia. Un ... virulento fuego arrasó más de 2.000 hectáreas obligando a desalojar a casi 2.500 personas. Alhaurín el Grande fue uno de los más damnificados. Todo el pueblo se volcó intentando cooperar con los bomberos y profesionales, y entre ellos, un hombre que aún no ha sido capaz de pasar página y que desde aquel entonces, tiene una cuenta pendiente consigo mismo y con la sierra que tanto ama.

Salvador Pérez, conocido como 'Senderito', recorrió toda España e incluso diferentes puntos de Europa como banderillero. En la etapa final de su carrera, con 50 años,, para mejorar su físico delante del toro, se lanzó al mundo del Trail 'running', es decir, a correr por la montaña. Tal fue su devoción por esta nueva afición que seis años más tarde se coronó campeón de España de su categoría de edad. Ahora, a sus 66 años, más vivo que nunca, anhela quitarse esa espinita que sigue clavada en él. «Antes de morirme quiero hacer algo por mi sierra tan bonita, no puedo verla así de reventada como sigue, tres años después del incendio», reconoce.

¿Qué se le ocurrió para ello? Un 'Everesting' solidario. Se trata de un reto extremo que consiste en subir y bajar una montaña tantas veces como sea necesario para completar la altitud del pico más alto del mundo, el Everest (8.848 metros). Este reto comenzó en el mundo del ciclismo aunque en los últimos años se ha popularizado entre corredores de ultrafondo que quieren poner a prueba sus límites.

SUR

El reto

Una auténtica locura que llevará a cabo el 5 y 6 de septiembre y que consistirá en subir diez veces, de manera ininterrumpida, a 'La Bola', el Centro Meteorológico de Alhaurín el Grande, en el pico más alto de la Sierra de Mijas (1.150 metros), desde su municipio. Para ello, ya cuenta con el apoyo el ayuntamiento de Alhaurín el Grande, Café Lemour, el Club Fuente del Acebuche, el club ciclista La Algarbía y Senderismo Alhaurín, entre otros patrocinadores que pondrán de su parte económicamente, apoyando en la organización, o bien en la fiesta solidaria del día 6, en el recinto ferial, donde habrá actuaciones, DJ y una barra solidaria para recaudar fondos.

Sobre su 'Everesting', detalla: «Para que pueda quedar registrado como tal, se me permite comer y beber, pero no dormir. Podría cumplirlo en 33 horas, saliendo desde las 9.00 horas del 5 de septiembre . Ya tengo pensado que me tomaré un gel y una comida y bebida que me ha preparado mi nutricionista en cada subida». Además, irá en todo momento geolocalizado por Strava (una app) y contará con avituallamiento, aunque su mayor aliada será su fuerza de voluntad y el apoyo de su familia y amigos: «Siempre quise hacer algo grande por el pueblo, por mi sierra, que es la de todos nosotros y tengo claro que puedo conseguirlo».