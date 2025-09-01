Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del nuevo retablo del templo parroquial torroxeño. SUR

La iglesia de La Encarnación de Torrox estrena retablo en su altar mayor tras medio siglo

El templo cuenta con una nueva decoración tras una inversión de 60.000 euros y después de que la anterior fuera retirada por el párroco en 1975

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:03

Después de medio siglo sin él, la iglesia de La Encarnación ha recuperado el retablo de su altar mayor, dedicado a un Cristo Crucificado. En ... la fiesta de la Virgen de las Nieves, la parroquia acogió la llegada de la imagen de la patrona, trasladada desde su Santuario, y la presentación al pueblo del nuevo retablo del altar mayor, que se bendijo el pasado domingo 10 de agosto.

