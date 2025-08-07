De Sophia Loren a Marlene Dietrich: 'Miradas de cine', la exposición con imágenes del fotógrafo Angelo Frontoni que exhibe el Museo de Nerja

El séptimo arte es una de las grandes pasiones del ser humano. Desde que los hermanos Auguste y Louis Lumière proyectaron las primeras películas al ... público el 28 de diciembre de 1895 en París, éste ha evolucionado mucho. Diferentes épocas, estilos y nombres propios.

El Museo de Nerja ofrece una nueva exposición temporal. La muestra, que lleva por nombre 'Miradas de cine', está compuesta por un total de 80 fotografías con actores, actrices y directores retratados por el famoso fotógrafo italiano Angelo Frontoni.

Todas las obras pertenecen a la colección privada del artista español Enrique del Pozo. Esta exhibición en la Sala Ana María Márquez del edificio museístico nerjeño, podrá contemplarse, de forma gratuita, hasta el próximo domingo 14 de septiembre.

La exposición, compuesta por 80 instantáneas, trae la mirada de los rostros más conocidos del cine internacional del siglo veinte, actrices, actores, directores… de ahí su nombre. Así, miran al espectador personas tan célebres como Sophia Loren, Marlene Dietrich, Pier Paolo Pasolini, Ava Gardner, Ingrid Bergman, Luchino Visconti, Ursula Andress, Brigitte Bardot o Elizabeth Taylor.

Angelo Fontoni nació en Roma en 1929 y fue uno de los fotógrafos más famosos en el mundo del cine por su calidad artística, admirada desde que en 1957 inmortalizara a Gina Lollobrigida. Su éxito comenzó por su destreza para lograr visuales contrastes con las composiciones en blanco y negro y continuó con el uso del color gracias a su habilidad para jugar con la luz, según destaca Del Pozo.

Trayectoria

«Fue uno de los fotógrafos más solicitados en Hollywood, célebre por saber captar la belleza de sus modelos pero, además, transmitir la sensualidad y el carácter de los mismos», considera el artista. A su juicio, las imágenes de Fontoni «tienen el don de aportar un aura de eternidad propio de las estrellas que se contemplan». «Una perpetuidad que permite admirarlas ahora como antes, suspendidas en el tiempo, que muestra la luz que siguen transmitiendo hoy y posibilita al espectador volver a sentir ese cine de la mejor época de Hollywood», apostilla.

Esta exposición que llega al Museo de Nerja se hace realidad gracias al actor y cantante Enrique del Pozo, que ofrece su colección privada de Angelo Frontoni para esta muestra. Enrique del Pozo vivió durante varios años en Italia, donde conoció a este fotógrafo y entabló una gran amistad con él, siendo fotografiado por él mismo. Del Pozo también trabajó en el sector cinematográfico italiano, donde conoció a personajes tan célebres como Federico Fellini, Silvia Mangano o Terence Stamp y a muchos de los que aparecen retratados por Frontoni, como a Ursula Andress.

En esta exhibición brinda al Museo de Nerja estas 80 imágenes en las que se contemplan rostros muy conocidos del cine, como los citados, y en las que, además, se muestran escenas dentro de rodajes de numerosas películas y otras imágenes como retratos del fotógrafo publicados en revistas como la mítica 'Playboy'.