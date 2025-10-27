Una edil del PP de Torrox denuncia «mensajes de odio y machismo de familiares de concejales del PSOE»

La crispación política tiene en las redes sociales uno de sus escenarios más visibles, con millones de comentarios ofensivos, insultos y ataques personales, a menudo ... desde perfiles falsos. La concejala del Partido Popular de Torrox y diputada provincial, Sandra Extremera, ha mostrado su «profunda indignación y vergüenza tras haber sido víctima de insultos machistas y vejatorios en redes sociales, apenas unas horas antes de que la portavoz del grupo municipal socialista, la concejala Mari Nieves Ramírez, pidiera parar los ataques personales en una nota de prensa». «La señora Ramírez pedía parar los ataques mientras los suyos me insultaban de la forma más cruel y machista. Es tan indignante como hipócrita», ha afirmado Extremera.

Los insultos, publicados en la página de Facebook de la emisora municipal Radio Torrox, incluyeron «frases tan graves como 'vete a abortar a otro sitio' o 'hay que ser una miserable'». Quienes los firmaron, según ha asegurado Extremera en un comunicado, «son familiares directos de los principales dirigentes del PSOE local, caso de Carlos Villena, padre del número dos socialista Javi Villena, y Paco Ramírez, hermano de la concejala Mari Nieves Ramírez».

«Estos ataques no son anónimos. Tienen nombre, apellidos y vínculo político. Y lo más grave es el silencio del PSOE» Sandra Extremera Concejala y diputada del PP

«Estos ataques no son anónimos. Tienen nombre, apellidos y vínculo político. Y lo más grave es el silencio del PSOE local, que en lugar de condenarlos con firmeza, se limita a mirar hacia otro lado», ha denunciado la edil torroxeña. Extremera ha recordado, además, que la semana anterior ya sufrió «otro episodio lamentable, cuando desde las propias redes del PSOE de Torrox se difundieron imágenes de su currículum decorado con bombas y dianas, algo que, según ha declarado todavía no me explico ni como concejala ni como mujer».

«El PSOE de Torrox parece haber entrado en una guerra política con armas, y yo no pienso formar parte de eso. Es de vergüenza. Ese no es el camino ni que Torrox merece ni que la democracia tolera», ha señalado en el mencionado comunicado. La concejala ha advertido que «el tono y el contenido de las últimas publicaciones socialistas pueden interpretarse como una forma de presión o intimidación política», y ha expresado su «preocupación» por «la deriva peligrosa que está tomando el discurso del PSOE, en el que se mezcla la agresión personal con símbolos y mensajes que rozan la amenaza».

«Bombas, dianas y ataques personales»

«Cuando se utilizan bombas, dianas y ataques personales en redes públicas, se está cruzando una línea muy grave. No solo se me intenta desacreditar a mí, se intenta amedrentar a quien piensa distinto. Y eso es lo más antidemocrático que puede existir», ha denunciado Extremera. La edil ha añadido que comprende «el daño político que siente la señora Ramírez cuando damos datos o informamos sobre temas de los que ella es la única responsable», pero ha insistido en que «nada, absolutamente nada, justifica esta degradación del debate público».

«El PSOE de la señora Ramírez es, sin duda, el peor de toda la democracia de Torrox, y la primera responsable de esta deriva es ella misma, por permitir y amparar este tipo de comportamientos indignos de la política local», ha afirmado Extremera. «No me van a callar. Ni los ataques personales, ni las mentiras, ni las campañas de difamación van a desviarme de lo que me trajo aquí: trabajar por los mayores, por las familias y por el futuro de Torrox. Los insultos hablan de ellos, no de mí», ha finalizado la concejala del PP.

«Sería mucho más edificante abandonar la confrontación política y la absurda búsqueda de protagonismo» Mari Nieves Ramírez

Por su parte, fuentes municipales del Ayuntamiento torroxeño han explicado a SUR que Extemera ha puesto el asunto en manos de abogados para emprender acciones legales por estos mensajes «de odio y machismo». Este periódico ha comprobado que uno de los mensajes denunciados por la edil y diputada ha sido modificado y ya no aparece 'vete a abortar a otro sitio', sino 'vete a votar a otro sitio'.

Por su parte, la portavoz del PSOE en la oposición, Mari Nieves Ramírez, ha criticado que el PP trate de desviar la atención sobre la pérdida de nueve millones de euros de fondos europeos, unas subvenciones que sí han obtenido otros municipios vecinos como Vélez-Málaga, Nerja o Rincón de la Victoria. «Sería mucho más edificante abandonar la confrontación política y la absurda búsqueda de protagonismo, y dedicarse a rendir cuentas a la ciudadanía sobre cómo se han perdido 9 millones de euros europeos», ha expresado en las redes sociales.