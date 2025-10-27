Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La edil del PP y diputada provincial Sandra Extremera, en un pleno de la corporación de Torrox. SUR

Una edil del PP de Torrox denuncia «mensajes de odio y machismo de familiares de concejales del PSOE»

Sandra Extremera emprenderá acciones legales tras escritos en redes sociales en los que podía leerse «vete a abortar a otro sitio» y «hay que ser una miserable»

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Lunes, 27 de octubre 2025, 15:16

Comenta

La crispación política tiene en las redes sociales uno de sus escenarios más visibles, con millones de comentarios ofensivos, insultos y ataques personales, a menudo ... desde perfiles falsos. La concejala del Partido Popular de Torrox y diputada provincial, Sandra Extremera, ha mostrado su «profunda indignación y vergüenza tras haber sido víctima de insultos machistas y vejatorios en redes sociales, apenas unas horas antes de que la portavoz del grupo municipal socialista, la concejala Mari Nieves Ramírez, pidiera parar los ataques personales en una nota de prensa». «La señora Ramírez pedía parar los ataques mientras los suyos me insultaban de la forma más cruel y machista. Es tan indignante como hipócrita», ha afirmado Extremera.

