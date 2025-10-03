Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista panorámica del casco urbano de Vélez-Málaga desde La Fortaleza. E. CABEZAS

Estos son los 26 municipios malagueños que se repartirán 120 millones de fondos europeos para proyectos de desarrollo sostenible

El Ministerio de Hacienda aprueba una docena de iniciativas dentro del Plan EDIL desde la triple perspectiva medioambiental, económica y social

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Viernes, 3 de octubre 2025, 15:13

Comenta

El 'maná' de los fondos europeos sigue regando de fondos públicos las arcas de las administraciones públicas para proyectos e iniciativas de «desarrollo sostenible». ... El Ministerio de Hacienda ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la resolución de la Dirección General de Fondos Europeos sobre la convocatoria de ayudas del Plan EDIL, enmarcadas en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) correspondiente al periodo 2021-2027 y destinadas a las Entidades Locales. Esta convocatoria ha asignado 1.774 millones de euros de estos fondos europeos a 242 proyectos, que movilizarán más de 2.500 millones de euros de inversión pública en favor de 971 municipios de toda España, la mayoría de menos de 10.000 habitantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a unos propietarios a pagar 16.000 euros a sus vecinos del piso de abajo por los daños que causó una plaga de chinches
  2. 2 Ryanair estrena nueve rutas este invierno en el aeropuerto de Málaga
  3. 3 El SAS comienza a llamar una por una a las 2.000 mujeres con resultados no concluyentes en el cribado de cáncer de mama
  4. 4 La manifestación improvisada en Málaga por la flotilla de Gaza obliga a cortar el tráfico en el Centro
  5. 5 Despiden a la directora de una oficina bancaria que, con un sueldo de 7.345 euros al mes, faltaba para irse a la peluquería
  6. 6 Condenan a una comunidad a indemnizar con más de un millón de euros a un vecino que cayó en la escalera y sufrió daño cerebral
  7. 7 Un joyero persigue al atracador que lo encañonó en Fuengirola y logra que la policía lo detenga
  8. 8 Vendido en Málaga el primer premio de la Lotería Nacional de este jueves
  9. 9 Reabre el restaurante más antiguo de Comares con sus tradicionales migas, pero también con nuevos platos
  10. 10

    Benamargosa, el municipio más pobre de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Estos son los 26 municipios malagueños que se repartirán 120 millones de fondos europeos para proyectos de desarrollo sostenible

Estos son los 26 municipios malagueños que se repartirán 120 millones de fondos europeos para proyectos de desarrollo sostenible