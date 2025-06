El alcalde de Torrox, sobre Pedro Sánchez: «O es retrasado mental o es el número uno»

Eugenio Cabezas Viernes, 13 de junio 2025, 17:12 | Actualizado 17:26h. Comenta Compartir

Nueva polémica en torno a unas declaraciones del alcalde de Torrox, Óscar Medina (PP), en esta ocasión en torno al escándalo de la presunta corrupción que afecta al PSOE. «O este hombre es retrasado mental o es el número uno», ha manifestado este viernes el regidor en una entrevista en la emisora municipal. «Es un psicópata» y «está malito», son otras dos de las 'perlas' que el regidor torroxeño, en el cargo desde 2015, le ha dedicado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Medina ha asegurado que Sánchez «lleva once años con su mujer imputada, con su hermano imputado, sus números dos imputados, Koldo que iba con el coche, imputado, es el tío que más manda en el PSOE, no deja hablar a nadie, ni a Page, o es el número uno o hay que llevarlo al Taller de la Amistad, bueno, no, que es capaz de llevarse hasta lo jabones, a San Juan de Dios en Ciempozuelos. O este hombre es retrasado mental, con todos los respetos a la gente, o es el número uno», ha dicho Medina.

Por su parte, en otro momento de la entrevista, que se puede consultar en la web de la emisora municipal, al hilo de una polémica local sobre los pagos a los voluntarios de la última edición de la Fiesta de las Migas, Medina ha calificado a Sánchez de «sinvergüenza, que está persiguiendo todo el dinero en efectivo». «Está haciendo que los ayuntamientos trabajemos 40.000 veces, hasta para comprar un tornillo, es un psicópata, este señor está malito», ha asegurado en la emisora municipal.

«Nos está robando la cartera, porque ha subido más de cien impuestos desde que está de presidente del Gobierno» Óscar Medina

«El problema es que cuando les paguemos se lo va a llevar Hacienda, porque nos está robando a los españoles. Nos está robando la cartera, porque ha subido más de cien impuestos desde que está de presidente del Gobierno, en diésel, en IVA, en inspecciones, está machacando a los españoles», ha asegurado Medina, quien ha puesto el ejemplo de Irlanda. «Es el país más rico de Europa, está superando a Suiza, España somos el país más pobre de Europa, por eso los rumanos se están yendo», ha apostillado el alcalde.

A su juicio ahora «le estamos abriendo las puertas a 1.400 millones de africanos, que están peor los pobres, pero me gasto 20.000 euros en maquillarme (en alusión a la rueda de prensa de Pedro Sánchez de este pasado jueves), dos o tres millones en el Urban Dream (el hotel de El Morche que acoge a migrantes desde 2023), para que los migrantes sin papeles estén aquí pero para una nueva salida de la autovía no hay dinero«, ha apostillado.

En otra parte de la entrevista el alcalde, preguntado por los avances para construir una nueva sede judicial, ha aludido a que en los años noventa del pasado siglo el PSOE en la Junta no lo construyó. «Felipe González le dio a Chaves el dinero para el nuevo palacio, pero se lo gastarían, parafraseando a los ERES, en coca y putas», ha expresado Medina.

El PSOE pide una rectificación

Por su parte, el grupo municipal socialista de Torrox ha condenado «enérgicamente» las declaraciones de Medina. «Estas expresiones no solo son profundamente ofensivas, sino que también demuestran una alarmante falta de respeto hacia las personas con discapacidad y hacia las asociaciones que prestan sus servicios en nuestra provincia, han expresado los socialistas en un comunicado.

«En ningún momento lo hemos escuchado defender más recursos para esta asociación, que realiza una labor incalculable. Solo se refiere a ella para mofarse de personas con discapacidad», ha denunciado la secretaria general del PSOE de Torrox y diputada nacional socialista por Málaga, Mari Nieves Ramírez. A su juicio, «el lenguaje utilizado por el alcalde no tiene cabida en una sociedad que se define por su compromiso con la igualdad, la inclusión y el respeto mutuo».

Asimismo, la portavoz socialista ha señalado que no van a permitir «que convierta la política local en un lodazal, donde él parece ser que está muy cómodo. Vamos a seguir trabajando con respeto por mejorar Torrox». Desde el grupo municipal socialista han exigido «una rectificación inmediata por parte de Óscar Medina, respeto y una disculpa a todas las personas y colectivos afectados por sus palabras». «La política debe ser un espacio de diálogo, entendimiento y construcción colectiva», ha añadido.

Otras polémicas previas

No es la primera vez que Medina se ve envuelto en una polémica por sus declaraciones en la radio municipal o en el pleno. En enero de 2011, cuando era candidato a la Alcaldía por primera vez, llamó «barrigas agradecidas» a los parados durante un debate radiofónico. Posteriormente, en marzo de 2014 tildó de «tontos útiles» a los funcionarios de la Junta, administración de la que dijo que «se lleva la palma en número de tontos por metro cuadrado» y comparó la gestión del Gobierno regional de entonces, de PSOE e IU, con la del presidente Nicolás Maduro en Venezuela y a Andalucía con Gaza.

En octubre de 2018, tras un crimen machista ocurrido en El Morche, presumió de lo conocido que era el pueblo, viéndole el lado positivo a la tragedia del asesinato de una mujer. En agosto de 2020 Medina atacó al PSOE en la emisora municipal diciendo que «algunos concejales tienen las neuronas justas para no hacerse pipí o caca encima». En marzo de 2024, sobre los migrantes alojados en el hotel de El Morche, aseguró: «En la España vaciada hay hoteles y El Morche no es el mejor sitio». Medina dijo que ve mal que el empresario del establecimiento prefiera «pactar con Pedro Sánchez y los migrantes que apostar por el turismo».