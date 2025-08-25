Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del estado actual de la vía entre Benamargosa y Riogordo. SUR

La Diputación licita por casi 1,5 millones de euros el arreglo de la carretera entre Benamargosa y Riogordo

Se ejecutará un nuevo drenaje longitudinal y transversal, se repararán deformaciones de la calzada y se procederá al refuerzo de firme en un tramo de tres kilómetros

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Lunes, 25 de agosto 2025, 15:56

Nuevo impulso a la mejora de las comunicaciones por carretera en el interior de la provincia. La Diputación de Málaga ha sacado a licitación ... por 1.488.722,45 euros la rehabilitación estructural de la plataforma y drenaje de la carretera MA-3107, de Benamargosa a Riogordo, en un tramo de algo más de tres kilómetros, en concreto entre los puntos kilométricos 10,370 y 13,740. El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado (PP), ha explicado en un comunicado que los trabajos consistirán en la ejecución de un nuevo drenaje longitudinal y transversal, la reparación de las deformaciones de la calzada y el refuerzo del firme en el tramo mencionado.

