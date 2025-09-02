Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de las embarcaciones que hay en la pequeña cala del Barranco de Maro. SUR

Denuncian asentamientos ilegales en la cala del Barranco de Maro

Vecinos del entorno alertan de que hay media docena de personas residiendo en la zona, que «venden bebidas, tabaco y alquilan kayaks sin autorización»

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:13

Nerja presume de tener uno de los litorales más espectaculares de la provincia, con sus acantilados de más de 80 metros. Aunque el paraje ... natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo empieza a la altura de la torre vigía, hay varias calas que tienen una características muy parecidas, situadas en la franja comprendida entre la playa de Burriana y la playa de Maro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Controlado el incendio en Monte Coronado en Málaga
  2. 2 Extinguido el incendio en Benalmádena que llevó al desalojo de seis viviendasy cortes de tráfico este lunes
  3. 3

    La portada de los Baños del Carmen de Málaga ya deja ver su imagen original
  4. 4 ¿Qué tiempo hará este otoño?: Aemet avanza su previsión
  5. 5 La mujer asesinada en Motril y su exnovio, arrestado por homicidio y quebrantamiento, eran vecinos de Cártama
  6. 6

    Aires de Libertad en Los Asperones
  7. 7 Hallan 73 víctimas de la Guerra Civil en la primera fase de la exhumación de las fosas comunes de Campillos
  8. 8

    El cáncer de colon, el de diagnóstico más frecuente en Málaga, crece casi un 25% en apenas una década
  9. 9

    La Costa cerrará el año hidrológico en situación de normalidad y la Axarquía y Málaga, en alerta y prealerta
  10. 10

    Un niño de 11 años es asesinado a tiros en EE UU tras llamar de broma al timbre de una casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Denuncian asentamientos ilegales en la cala del Barranco de Maro

Denuncian asentamientos ilegales en la cala del Barranco de Maro