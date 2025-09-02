Denuncian asentamientos ilegales en la cala del Barranco de Maro

Nerja presume de tener uno de los litorales más espectaculares de la provincia, con sus acantilados de más de 80 metros. Aunque el paraje ... natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo empieza a la altura de la torre vigía, hay varias calas que tienen una características muy parecidas, situadas en la franja comprendida entre la playa de Burriana y la playa de Maro.

Éste es el caso de la cala del Barranco de Maro, a la que se accede a través de un sendero peatonal, de unos 400 metros de longitud, desde el punto más próximo en el que se puede dejar el vehículo, junto al Acueducto del Águila. El reducido enclave, de apenas 30 metros de longitud y cinco de anchura, se ha convertido en el improvisado 'hogar' de un grupo de personas, desde hace varios años, durante buena parte de la temporada estival.

Así lo han denunciado a SUR varios usuarios y bañistas de esta pequeña playa, que han alertado de que en la zona estas personas «se dedican a hacer acampadas con tiendas de campaña, venden bebidas frías a los bañistas, tabaco y drogas». Además, según los testimonios recabados por este periódico, que prefieren mantenerse en el anonimato por el miedo a posibles represalias, estas personas «alquilan kayaks sin ningún tipo de permiso ni autorización» a los bañistas que acuden.

«Es un problema de seguridad cada vez mayor, dejan basuras en la zona, es algo totalmente ilegal, y da una imagen pésima para este entorno tan bello. Tenemos miedo de acudir con nuestros hijos pequeños a esta cala, que para nosotros tiene mucho valor», ha manifestado uno de los usuarios.

Tres imágenes del acceso y del estado de la cala del Barranco de Maro. SUR

Según ha relatado este denunciante, han puesto en conocimiento del Ayuntamiento, de la Policía Local y de la Guardia Civil, esta situación, que se viene repitiendo «desde hace por lo menos tres años, y no hacen absolutamente nada». «Como es una playa a la que es muy difícil acceder, solo se puede llegar a pie o en embarcación, parece que no importa lo que está pasando, pero es muy grave», ha considerado. Este usuario ha advertido de que hay jornadas en las que en esta pequeña cala se llegan a congregar casi un centenar de personas. «Aparcan 20 ó 30 coches en la parte alta y bajan andando», ha apostillado.

Por su parte, fuentes municipales han replicado a SUR que, en el asunto de la limpieza de esta zona, se han atendido las quejas y se ha procedido a la retirada de los residuos que había, con «un seguimiento diario» para impedir que la situación se repita. Respecto a la seguridad en la cala del Barranco de Maro, las fuentes consultadas han asegurado que, como en otras ocasiones anteriores en distintos enclaves del paraje natural, «se están haciendo gestiones con las autoridades competentes» para llevar a cabo una actuación sobre estos asentamientos ilegales en el litoral nerjeño.