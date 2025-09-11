Un cuarto de siglo de tributo a la uva pasa moscatel de la Axarquía con la Fiesta de Viñeros de Moclinejo

El calendario festivo viene repleto para este mes de septiembre. Moclinejo y La Viñuela son dos de las localidades que se visten de fiesta ... este próximo fin de semana. El municipio moclinejense celebra este domingo la XXV edición de la Fiesta de Viñeros, donde habrá demostraciones de la pisa de la uva, degustaciones y música en directo, en homenaje a las dos mil familias que siguen manteniendo vivo el cultivo de la uva pasa moscatel de Alejandría. El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental-Axarquía, Jorge Martín; el alcalde de Moclinejo, Antonio Muñoz y el concejal de Turismo, Pedro Blanco, los tres del PP, han presentado la programación.

«Se trata de una fiesta que muestra con orgullo el legado de muchísimas generaciones de agricultores. la uva pasa moscatel de Alejandría que con tanto mimo han cultivado en esta tierra axárquica. Han mantenido las viñas en sus laderas escarpadas a pesar del duro trabajo y de su escaso rendimiento frente a otros cultivos emergentes. Han conservado los lagares, los paseros, las tradiciones que giran en torno a este cultivo y han elaborado vinos dulces, tintos y blancos que han paseado el nombre de Málaga por diferentes continentes» ha resaltado Martín en un comunicado, en el que ha felicitado «al Ayuntamiento y a todas las personas de Moclinejo, tierra de viñas por excelencia, por la defensa que hacen a la moscatel y por su contribución al SIPAM de la uva pasa declarado por la FAO en 2018 en Roma. Fue el primer cultivo de Europa en convertirse en Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial».

El presidente de la Mancomunidad Axarquía Costa del Sol ha invitado «a todos los malagueños a que vengan a este domingo a Moclinejo para disfrutar de la belleza de su casco histórico, de la música de verdiales, del buen vino, la rica gastronomía, y por supuesto, de las uvas pasas». «Con el Día de Viñeros nos reconocemos como territorio SIPAM y cuya distinción nos hace protagonistas de un proyecto común denominado 'Corazón Moscatel'», ha destacado el alcalde de Moclinejo, quien ha recordado que «Moclinejo, rinde homenaje a la excepcional y noble tarea del campo, de la vendimia, de la elaboración del vino y de la imagen del moscatel, un referente en tradición y singularidad turística en la provincia».

Sobre esta fiesta declarada de Interés Turístico Provincial por la Diputación de Málaga, Muñoz ha resaltado en el mencionado comunicado que «reúne en un solo día los atractivos y costumbres de nuestra tierra, de nuestra gente que con agrado y hospitalidad reciben a los visitantes, rincones blancos con coloridas flores, llenos de encanto, el sabor de las uvas, el museo bodega que abre sus puertas siendo la más fiel recreación del trabajo, del esfuerzo y del resultado más noble y esperado: el vino moscatel«.

Programación

El regidor ha sido quien ha explicado el programa que comenzará a las 11.30 horas con una misa de bendición de la uva en la que intervendrá el Coro Aires de la Axarquía. A las 12.30 horas, el periodista de SUR Javier Almellones ofrecerá el pregón de la XXV Fiesta de Viñeros. El alcalde ha sido quien ha dado a conocer a las personas e instituciones premiadas este año «por su relevancia cultural, turística, social y deportiva así como a vecinos que dedicaron su vida, con esfuerzo, tesón y cariño a las labores de la vendimia». El premi Corazón Moscatel será para Alejandro de Miguel, diseñador de moda español. El Moscatel Málaga para José Carlos García, cocinero malagueño con estrella Michelín. El Moscatel Especial para la ONG Proyecto Hombre; el Moscatel Moclinejo para Salvador Heredia Moreno y Adela Vara Díaz y el galardón Moscatel El Valdés se le entregará a Adela Bravo Paniagua y Manuel Montañez Montañez.

El punto final del acto institucional lo pondrá la Banda de Música Nuestra Señora de Gracia. A continuación, se realizará un recorrido, acompañados por la Panda de Verdiales de Moclinejo, estilo montes, hasta el lagar de la pisa, donde se podrá contemplar el ritmo de los pisadores para la obtención del jugo moscatel. A las 12.30 horas habrá bailes de rueda y hasta las tres de la tarde, se podrá participar en el taller de picado, criba, tendido y pisa de la uva.

Sobre las 15.30 horas tendrá lugar la paella popular a precio de un euro a beneficio de una asociación local. Posteriormente los asistentes podrán disfrutar de borrachuelos caseros y de la música de Abelito y terrones así como del grupo Al Liquindoi. Se elegirá al Mister y Dama de Viñeros 2025; y a las 20.30 horas actuará Manzanita. También habrá un 'freetour' para 20 personas que requiere de inscripción previa (info@axartrips.com) y servicio de ludoteca de 12.00 a 18.00 horas.

Por su parte, de 12.30 a 15.00 horas, en diferentes calles del pueblo se ofrecerán degustaciones de vino y uva moscatel. A las 13.00 horas, en la plaza de España, Venecia del Señorío de Broches de la bodega Dimobe. La paella popular a las 15.30 horas, será en el lagar de la pisa. A las 18.00 horas habrá degustación de borrachuelos en el edificio Cepa. Desde las 12.30 a las 18.00 horas se podrán visitar la exposición 'Ventanas al arte y al moscatel' en la sala de exposiciones Antonio Segovia Lobillo; y hasta las 16.00 horas, el Museo Bodega Antonio Muñoz Cabrera. De 12.30 a 15.00 horas en el lagar de la pisa habrá bailes de rueda, y taller de picado, criba, tendido y pisa de uva.

Feria de la Pasa en La Viñuela

Por otro lado, el vicepresidente en funciones de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental-Axarquía y alcalde de Cútar, Francisco Ruiz (PP); el alcalde de La Viñuela, José Juan Jiménez y la teniente alcalde, Mari Ángeles Fernández, ambos del PSOE, han presentado una nueva edición de la Feria de la Pasa, que se desarrollará entre el viernes 12 y el sábado 13 de septiembre. Al acto también ha asistido la concejala de Turismo, Mónica González y Cynthia García, teniente alcalde de Los Romanes, ambas del PSOE.

«Se trata de una feria que refleja a la perfección el origen agrícola y el espíritu hospitalario de la comarca. Me refiero a que pone en valor todos nuestros cultivos y la multiculturalidad que viven nuestros pueblos elegidos por decenas de nacionalidades diferentes. Y esto se vive en la feria a través de su gastronomía», ha expuesto el vicepresidente de la Mancomunidad de la Axarquía en un comunicado.

«Y entre esos cultivos hay que destacar la que da nombre a la Fiesta, siendo la uva pasa moscatel la principal protagonista. De hecho, La Viñuela recibe su nombre por una viña donde emergió el núcleo urbano. Durante muchos años fueron un referente de este cultivo. Actualmente se encuentran, y de muy buena calidad, en Los Romanes formando parte del territorio SIPAM de la Axarquia declarado por la FAO en torno a la uva pasa moscatel de Alejandría», ha añadido Ruiz, al tiempo que ha invitado «a esta fiesta de septiembre que recuerda a todas las generaciones que se han dedicado y continúan cultivando la uva pasa moscatel, que pone en valor su calidad y que con gran acierto, muestra a los visitantes la belleza de sus calles y de su entorno».

El alcalde de la Viñuela ha explicado que fue a finales del siglo XIX cuando se construyó la carretera que iba desde Loja a Torre del Mar «que pasaba por una cueva que era lugar de asueto, descanso y culto de los arrieros. El constructor de la vía se comprometió a que si todo salía bien, construiría una ermita a la Virgen de las Angustias, que desde entonces es nuestra copatrona». «Los vecinos hacían un descanso en la vendimia para ver como regresaba la Virgen, e iban montando la feria a nivel local, siendo probablemente más antigua de la provincia de estas características ya que se hacía desde 1968», ha asegurado Jiménez.

Ampliar Acto de presentación de la programación festiva prevista en La Viñuela. SUR

«Otra de las peculiaridades de nuestra feria es que aprovechamos para promocionar la rica gastronomía axárquica, los productos y cultivos que se dan en nuestra tierra así como las obras que salen de las manos de nuestros artesanos», ha destacado el regidor viñolero, mencionando las degustaciones de platos que habrá a mediodía y el mercadillo, con exposición y venta de productos. También habrá de segunda mano. «Somos el corazón geográfico y la reserva hídrica de la comarca», ha subrayado el regidor haciendo mención «al arraigo de la vid en este pueblo, génesis del mismo».

Entre otros cultivos que se dan en La Viñuela, Fernández ha enumerado los subtropicales, el aceite de oliva virgen extra, los cítricos y la miel. Con respecto a las degustaciones que habrá durante el mediodía, ha citado la ensaladilla cateta, el chivo, la carne al ajillo, el ajoblanco, gazpacho, los callos y los dulces típicos. «Es una fiesta gastronómica, cultural y artesanal que muestran los olores y sabores de la Axarquía», ha destacado la teniente alcalde en su invitación a esta fiesta de septiembre. La teniente alcalde ha detallado el programa de actos que comenzará este viernes 12 a las 20.30 horas con la procesión en honor a Nuestra Señora la Virgen de las Angustias.

Por su parte, a las once de la noche se inaugurará la caseta de la plaza de Andalucía con la actuación de Contramismo. La Feria de la Pasa arrancará a las 13.00 horas con la exhibición de vehículos clásicos conformada por más de un centenar de automóviles clásicos llegados desde toda Andalucia. Desde las 13.30 horas la fiesta estará amenizada por las orquesta A compás, Infinity Show, Velada y Proyecto Mandarina. A las 14.00 horas habrá degustación de platos típicos de la comarca. A las 16.00 horas se reconocerá al residente del año y se entregarán los premios de la exhibición de vehículos clásicos.