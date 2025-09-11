Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Acto de presentación de la programación festiva prevista en Moclinejo. SUR

Un cuarto de siglo de tributo a la uva pasa moscatel de la Axarquía con la Fiesta de Viñeros de Moclinejo

La localidad acoge este domingo degustaciones, recreaciones de criba, picado y tendido de la fruta en el lagar, talleres, bailes de rueda y música

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:17

El calendario festivo viene repleto para este mes de septiembre. Moclinejo y La Viñuela son dos de las localidades que se visten de fiesta ... este próximo fin de semana. El municipio moclinejense celebra este domingo la XXV edición de la Fiesta de Viñeros, donde habrá demostraciones de la pisa de la uva, degustaciones y música en directo, en homenaje a las dos mil familias que siguen manteniendo vivo el cultivo de la uva pasa moscatel de Alejandría. El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental-Axarquía, Jorge Martín; el alcalde de Moclinejo, Antonio Muñoz y el concejal de Turismo, Pedro Blanco, los tres del PP, han presentado la programación.

