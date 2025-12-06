Canillas de Aceituno convierte el reciclaje en arte por Navidad

Canillas de Aceituno ya luce su decoración navideña, y lo hace, un año más, fiel a un sello propio que lo ha convertido en un ... referente en la Axarquía: todos los adornos están elaborados con materiales reciclados por los propios vecinos. Una iniciativa comunitaria que SUR ha seguido en los últimos años y que continúa creciendo en participación y en creatividad. Una Navidad diferente es posible. Más allá de las luces LED y del gasto en iluminación artística.

En las calles y plazas, junto al Ayuntamiento y el aparcamiento municipal, destacan dos de los elementos que más llaman la atención de quienes se acercan estos días al pueblo: un gran paquete de regalo confeccionado con decenas de botellas y tapones de plástico rojos y blancos, del que sobresalen flores, bastones y figuras navideñas, y un muñeco de nieve realizado con vasos reciclados, decorado con bufanda roja y sombrero negro. Se han convertido ya en iconos de la Navidad canillera.

En el parque infantil las barandillas se han llenado de grandes flores blancas y rojas elaboradas con envases

La estampa se completa con un 'photocall' dorado, también hecho a base de materiales recuperados, que atrae a turistas y familias para inmortalizar su visita. El trabajo vecinal se aprecia en cada rincón. En el parque infantil, las barandillas se han llenado de grandes flores blancas y rojas elaboradas con envases reutilizados, mientras que en los paseos y miradores del casco urbano predominan las coronas y guirnaldas rojas que resaltan sobre los muros encalados.

El Ayuntamiento es uno de los edificios más ornamentados: balcones, escaleras y arcos aparecen engalanados con composiciones florales artesanales, colocadas con precisión para crear un efecto visual que destaca sobre la arquitectura tradicional. La actividad es constante estos días: en varias calles se ve a vecinas ajustando los adornos, como Rocío Ortiz García, que ha colaborado en la elaboración y montaje y ha documentado el proceso.

Las cinco vecinas que lo empezaron

La decoración también introduce variaciones cromáticas en algunas zonas. En las escalinatas y barandillas de la parte baja del municipio predominan las flores azules y blancas, que contrastan con las vistas hacia Sierra Tejeda y el cerro de La Maroma, el techo de la provincia, con sus 2.069 metros de altitud. El resultado ofrece nuevos puntos de interés a quienes pasean por el entramado urbano. Este año no se ha montado el árbol navideño hecho con botellas de plástico. En su lugar luce un regalo con dos renos realizados con material reciclado.

Desde el Ayuntamiento canillero destacan que esta iniciativa, nacida hace cuatro años, en plena pandemia del Covid-19, no solo contribuye a la sostenibilidad ambiental -evitando que kilos de plástico y otros residuos acaben en los contenedores-, sino que se ha convertido en una actividad de convivencia que involucra a vecinos de todas las edades. La iniciativa partió de cinco vecinas, María del Carmen Jiménez, Concepción Bonilla, Carmen Ramírez, Concepción Morales y María Jesús Hidalgo, que han sumado apoyos en los últimos años.

Tres imágenes de la decoración navideña hecha con materiales reciclados instalada en Canillas de Aceituno. ROCÍO ORTIZ GARCÍA

Comerciantes y hosteleros de la localidad canillera confían en que la decoración vuelva a atraer a centenares visitantes durante las fiestas, un impulso que se ha consolidado en las últimas ediciones. Un año más, Canillas de Aceituno demuestra que la Navidad puede construirse con ingenio, trabajo colectivo y materiales que, en cualquier otro lugar, habrían terminado en la basura.