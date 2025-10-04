Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Acto de presentación de la campaña de promoción del comercio local en Vélez-Málaga. SUR

'Nos vamos de compras, lo mejor está cerca de ti', la nueva campaña para fomentar el comercio local en Vélez-Málaga y Torre del Mar

La iniciativa incluye dos mascotas con símbolos locales para poner el énfasis en que comprar en la zona «es sinónimo de vida, de actividad y de desarrollo»

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Sábado, 4 de octubre 2025, 23:27

Con el objetivo de fomentar las compras en el comercio local y mantener vivos estos negocios, cuya viabilidad está seriamente comprometida por las grandes ... superficies comerciales y el auge imparable del comercio 'on-line', el primer teniente de alcalde de Vélez-Málaga y teniente de alcalde de Torre del Mar, Jesús Pérez Atencia, junto a la concejala de Industria y Comercio, Beatriz Gálvez, ambos del GIPMTM, han presentado una nueva campaña de apoyo al comercio local que impulsa el Ayuntamiento veleño, bajo el lema 'Nos vamos de compras, lo mejor está cerca de ti'.

