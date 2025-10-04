'Nos vamos de compras, lo mejor está cerca de ti', la nueva campaña para fomentar el comercio local en Vélez-Málaga y Torre del Mar

Con el objetivo de fomentar las compras en el comercio local y mantener vivos estos negocios, cuya viabilidad está seriamente comprometida por las grandes ... superficies comerciales y el auge imparable del comercio 'on-line', el primer teniente de alcalde de Vélez-Málaga y teniente de alcalde de Torre del Mar, Jesús Pérez Atencia, junto a la concejala de Industria y Comercio, Beatriz Gálvez, ambos del GIPMTM, han presentado una nueva campaña de apoyo al comercio local que impulsa el Ayuntamiento veleño, bajo el lema 'Nos vamos de compras, lo mejor está cerca de ti'.

La iniciativa busca poner en valor la importancia del comercio de proximidad, «un sector que aporta confianza, cercanía, calidad y, además, es motor de empleo y dinamización de las calles del municipio», según han destacado desde el equipo de gobierno bipartito, de PP y GIPMTM, en un comunicado.

La campaña se complementa con las actividades y eventos, desde las fiestas tradicionales hasta las pruebas deportivas

En esta edición, la campaña cuenta con dos nuevas protagonistas: el faro de Torre del Mar y la fortaleza de Vélez-Málaga, convertidas en simpáticas mascotas diseñadas por el artista local Fabio Jiménez. Estas figuras recorrerán las calles y estarán presentes en diferentes eventos para recordar que el mejor comercio está «a la vuelta de la esquina».

Pérez Atencia destacó en un comunicado que «el comercio local es sinónimo de vida, de actividad y de desarrollo para nuestros pueblos y barrios. Apoyarlo es apostar por nuestra economía y por el futuro de la ciudad«. Asimismo, puso en valor que la campaña se complementa con todas las actividades y eventos que dinamizan el municipio, desde las fiestas tradicionales hasta las pruebas deportivas.

Bolsas promocionales

Por su parte, la concejala subrayó que «estas mascotas no solo representan la historia y la identidad de Vélez-Málaga y Torre del Mar, sino que también simbolizan la unión entre tradición y modernidad en favor del desarrollo económico». Gálvez agradeció especialmente a Fabio Jiménez «su talento, creatividad y colaboración desinteresada en este proyecto, que nace de un diseño inicial para bolsas promocionales y que hoy damos un paso más al materializarlo en estas figuras».

La campaña pretende llegar a todos los públicos, especialmente a los más pequeños, y reforzar la idea de que consumir en los negocios locales «fortalece la economía y mantiene viva la esencia de los barrios». Además, las nuevas mascotas estarán disponibles para colaborar en campañas organizadas por las asociaciones de comerciantes tanto de Vélez-Málaga como de Torre del Mar.

Los representantes municipales invitaron a vecinos y visitantes a participar en los próximos eventos, como la Feria del Motor y la Fiesta de la Cerveza, donde las mascotas harán su primera aparición oficial repartiendo bolsas y transmitiendo el mensaje de apoyo al comercio local.