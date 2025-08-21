Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Acto de presentación de la iniciativa prevista este fin de semana en Nerja. SUR

El Balcón de Europa de Nerja acoge una feria gastronómica con conciertos de Eduardo Campanero, Nolasco y 'No me pises que llevo chanclas'

El evento tiene lugar este viernes, sábado y domingo con dieciséis stands con productos como jamones, quesos y embutidos procedentes de toda España

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Jueves, 21 de agosto 2025, 15:04

El verano avanza y en Nerja quieren celebrarlo con un gran evento que aunará música y gastronomía en su enclave más emblemático. Nerja celebra la ... I Feria Gastronómica en el Balcón de Europa los próximos 22, 23 y 24 de agosto, tres días en los que el corazón turístico del municipio costero más oriental de la provincia reunirá sabores y sonidos en un entorno inigualable.

