El Balcón de Europa de Nerja acoge una feria gastronómica con conciertos de Eduardo Campanero, Nolasco y 'No me pises que llevo chanclas'

El verano avanza y en Nerja quieren celebrarlo con un gran evento que aunará música y gastronomía en su enclave más emblemático. Nerja celebra la ... I Feria Gastronómica en el Balcón de Europa los próximos 22, 23 y 24 de agosto, tres días en los que el corazón turístico del municipio costero más oriental de la provincia reunirá sabores y sonidos en un entorno inigualable.

La cita contará con los conciertos gratuitos de Eduardo Campanero, Nolasco y el grupo No me pises que llevo chanclas. La feria abrirá a partir de las siete de la tarde hasta la una de la madrugada.

«Queremos que el Balcón de Europa sea este verano mucho más que un lugar para admirar las vistas» Ana María Muñoz Concejala de Turismo

La concejala de Turismo, Ana María Muñoz (PP), ha explicado en un comunicado que durante la feria, nerjeños y visitantes podrán recorrer dieciséis stands con productos como jamones, quesos y embutidos procedentes de toda España. «Queremos que el Balcón de Europa sea este verano mucho más que un lugar para admirar las vistas: será un punto de encuentro para los sentidos, donde gastronomía y música se den la mano«, ha subrayado.

Por su parte, el primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad, Francisco Arce (PP), ha invitado a todos a participar «en esta experiencia única» y ha recordado en el mencionado comunicado que los conciertos contarán con control de aforo «para garantizar la comodidad y seguridad de los asistentes».

Ampliar Acto de presentación de la programación festiva prevista en la pedanía nerjeña de Maro. SUR

Por otro lado, la pedanía nerjeña de Maro celebrará un año más su Feria en honor a la Virgen de las Maravillas, que tendrá lugar del 5 al 8 de septiembre, con un programa de actividades para todos los públicos. La feria incluirá la procesión de la Virgen, las actuaciones musicales de Somos del Sur y «Klandestinos con su tributo a Los Delincuentes, Extremoduro y Fito & Fitipaldis, entre otros, además de orquestas, espectáculos de baile, actividades ecuestres y deportivas, y propuestas gastronómicas.

La alcaldesa pedánea, Nuchi Moreno, ha señalado en un comunicado que con la llegada de septiembre Maro celebra sus fiestas en honor a la Patrona, organizadas cada año «con mucha ilusión para compartir unos días de convivencia y alegría».

La feria incluirá la procesión de la Virgen y las actuaciones musicales de Somos del Sur y 'Klandestinos'

El programa incluye actividades pensadas para niños y mayores. El 5 de septiembre comenzará con el pregón de Antonio Gallardo Moreno 'Antoñín el del Municipal' y la elección de la Reina y Damas 2025. El día 6 estará dedicado a los mayores, con el tradicional almuerzo y la elección de la Reina y Caballero 2025. El día 7 tendrá lugar la ofrenda floral y el 8 de septiembre se celebrará la misa y procesión de la Virgen de las Maravillas en la que este año se rendirá homenaje a las abuelas.

Por su parte, la concejala de Fiesta Mayor, Elena Gálvez (PP), ha agradecido el trabajo de la Junta de Festejos y de la alcaldesa pedánea en la elaboración del programa, al tiempo que ha invitado a los vecinos de Nerja y Maro a «disfrutar de una feria que este año viene cargada de novedades».