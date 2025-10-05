Avanzan las obras para aumentar el uso de las aguas regeneradas en la Axarquía

A pesar del positivo año hidrológico que se cerró el pasado 30 de septiembre, lo que supuso un verdadero alivio para las reservas de ... los embalses de la provincia y rompió con un lustro de sequía, las aguas regeneradas siguen siendo un auténtico balón de oxígeno para la agricultura de los subtropicales, mangos y aguacates en la Axarquía. Sin embargo, las infraestructuras disponibles no permiten todavía alcanzar la totalidad de las más de 6.600 hectáreas de cultivos que hay dentro de la cota de 140 metros sobre el nivel del mar, dentro del llamado Plan Guaro.

Por ello, para seguir incrementando la disponibilidad de estos recursos y poder almacenarlos para las épocas estivales, la Junta de Andalucía invierte desde principios de este año 17,6 millones de euros en la construcción de dos nuevas grandes balsas, que podrán acumular alrededor de 0,25 hectómetros cúbicos. La iniciativa, que está en un avanzado estado de ejecución, ha sido diseñada por los más de dos mil agricultores agrupados en la Junta Central de Usuarios del Sur del Guaro, que suman unas 3.000 hectáreas de cultivos subtropicales situadas en la margen derecha del río Vélez. Los trabajos están siendo ejecutado por la empresa pública Tragsa, del Ministerio de Agricultura, mediante una encomienda de gestión.

Se ejecutan sendas tuberías para conectar las balsas de almacenamiento con las redes de distribución del agua

El presidente de esta entidad agrícola, José Campos, explicó a SUR que las dos balsas están en construcción desde hace ya varios meses, una de unos 100.000 metros cúbicos de capacidad, en la zona del arroyo Capitán, en el Cerro de la Encina, y otra en el entorno de Benajarafe, de otros 150.000 metros cúbicos. Además se están ejecutando sendas tuberías para conectar las balsas de almacenamiento con las redes de distribución del agua de riego, una de 1,5 kilómetros y otra de 2,2. La inversión en estas infraestructuras complementarias alcanza los 543.100 euros.

Aunque la previsión inicial era que estas dos balsas estuvieran finalizadas para el pasado verano, aún están en ejecución. Se espera que puedan estar listas para principios del próximo año y que puedan entrar en funcionamiento de cara a la próxima temporada estival de 2026. Campos ha destacado que, debido a que no tienen suficiente capacidad de almacenamiento, no están pudiendo usar toda el agua regenerada que producen las depuradoras de la Axarquía y la del Peñón del Cuerpo en la capital malagueña.

Sistemas terciarios

Los sistemas terciarios de Rincón de la Victoria están disponibles desde mediados de 2023 y los de Vélez-Málaga están en uso desde noviembre de 2021. En el caso de la estación de la capital se empezó a bombear en el verano de 2024. «Estamos teniendo problemas con los bombeos y, sobre todo, con la salinidad en la depuradora de Vélez-Málaga, además de que cuando empieza a llover ya no es necesario regar y no tenemos balsas para almacenar el agua regenerada», ha argumentado Campos.

El presidente de la Junta Central de Usuarios del Sur del Guaro ha recordado que la Axarquía apenas puede usar el 61% del agua regenerada que se produce en las cuatro estaciones depuradoras que gestiona Axaragua. «En la de Vélez-Málaga se supone que nos iban a dar hasta 5,2, pero apenas llegamos a 3,6 hectómetros cúbicos», ha especificado Campos, quien ha resaltado la importancia estratégica de estas dos nuevas balsas de almacenamiento. La más grande que existe actualmente en la margen derecha del Plan Guaro está en la zona de La Crujía, por debajo de la estupa budista de Vélez-Málaga, con capacidad para 100.000 metros cúbicos.

«Estas obras dan continuidad a las ejecutadas para conducir las aguas regeneradas desde el Peñón del Cuervo» Fernández Fernández Delegado territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural

Por su parte, el delegado territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Fernández Fernández, ha apuntado a este periódico que esta inversión de 17,6 millones de euros da continuidad a las obras ejecutadas para conducir las aguas regeneradas desde el Peñón del Cuervo hasta la margen derecha del Plan Guaro en Almayate, que sumaron más de 42 millones de euros (15 para el tramo desde Rincón de la Victoria y 27 para el de la capital malagueña hasta el municipio rinconero), y que fueron ejecutadas entre 2022 y 2024.

Por su parte, la margen izquierda del Plan Guaro, del río Vélez hasta Torrox, sigue clamando por tener acceso a las aguas regeneradas de las depuradoras para sus fincas de subtropicales y cultivos bajo plásticos. La Junta Central de Usuarios de la comarca oriental, que agrupa a 25 comunidades en esta zona, con 2.500 hectáreas de cultivos y casi el 40% de la superficie regable, cifra en 30 millones de euros la inversión necesaria para poder disponer de los recursos de las EDAR de Vélez-Málaga, Rincón de la Victoria y Peñón del Cuervo en la margen izquierda del Plan Guaro, con la construcción de una tubería de 20 kilómetros.