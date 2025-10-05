Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la balsa de aguas regeneradas de La Crujía en Vélez-Málaga. E. CABEZAS

Avanzan las obras para aumentar el uso de las aguas regeneradas en la Axarquía

La Junta destina 17,6 millones a la construcción de dos balsas de almacenamiento, con capacidad para 0,25 hectómetros cúbicos

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:01

Comenta

A pesar del positivo año hidrológico que se cerró el pasado 30 de septiembre, lo que supuso un verdadero alivio para las reservas de ... los embalses de la provincia y rompió con un lustro de sequía, las aguas regeneradas siguen siendo un auténtico balón de oxígeno para la agricultura de los subtropicales, mangos y aguacates en la Axarquía. Sin embargo, las infraestructuras disponibles no permiten todavía alcanzar la totalidad de las más de 6.600 hectáreas de cultivos que hay dentro de la cota de 140 metros sobre el nivel del mar, dentro del llamado Plan Guaro.

