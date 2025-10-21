Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La presidenta de la Red de los Paradores de Turismo de España, Raquel Sánchez, este martes en Nerja junto al alcalde, José Alberto Armijo, y el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas. E. CABEZAS

Así quedará el Parador de Turismo de Nerja tras su remodelación integral

El Gobierno invierte 30 millones en la reforma del recinto inaugurado en 1965, que estará cerrado dos años y aumentará sus habitaciones de 98 a 103

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Martes, 21 de octubre 2025, 14:43

Comenta

El Parador de Turismo de Nerja cerró sus puertas este parasado fin de semana, durante dos años, para afrontar su mayor rehabilitación cuando sopla ... sus primeras sesenta velas. El establecimiento, que hasta ahora contaba con 98 habitaciones, que pasarán a ser 103, es uno de los grandes buques insignia del turismo en la localidad del Balcón de Europa y de la Cueva. Precisamente, su construcción, a mediados de los años sesenta del pasado siglo, tuvo mucho que ver con el despegue turístico que originó, en junio de 1960, la apertura de la gruta nerjeña, descubierta apenas un año y medio antes por cinco intrépidos jóvenes mareños.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

