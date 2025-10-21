Así quedará el Parador de Turismo de Nerja tras su remodelación integral

El Parador de Turismo de Nerja cerró sus puertas este parasado fin de semana, durante dos años, para afrontar su mayor rehabilitación cuando sopla ... sus primeras sesenta velas. El establecimiento, que hasta ahora contaba con 98 habitaciones, que pasarán a ser 103, es uno de los grandes buques insignia del turismo en la localidad del Balcón de Europa y de la Cueva. Precisamente, su construcción, a mediados de los años sesenta del pasado siglo, tuvo mucho que ver con el despegue turístico que originó, en junio de 1960, la apertura de la gruta nerjeña, descubierta apenas un año y medio antes por cinco intrépidos jóvenes mareños.

El Parador Nacional de Turismo de Nerja va a ser objeto durante dos años de su mayor remodelación en sus seis décadas de historia, tal y como ya publicó SUR el pasado 12 de mayo. Los trabajos arrancarán una vez que se adjudiquen las obras, que están en el trámite burocrático tras cerrarse el de recepción de ofertas este pasado lunes 20 de octubre. La presidenta de la Red de los Paradores de Turismo de España, Raquel Sánchez, ha acudido este martes a las instalaciones nerjeñoas para ofrecer detalles de los trabajos que se acometerán en el complejo turístico.

Acompañada por el alcalde nerjeño, José Alberto Armijo (PP), y el subdelegado del Gobierno central en la provincia, Javier Salas (PSOE), han asistido a la presentación de los primeros detalles de una reforma integral en la que está prevista una inversión de 30 millones de euros de dinero público procedente del Gobierno central, financiados con los fondos europeos Next Generation. Esta cifra duplica la prevista inicialmente, hace tres años, cuando se anunció el proyecto, cifrado entonces en casi 14,5 millones. No obstante, aún está pendiente de adjudicarse los trabajos a las empresas que se encargarán de su ejecución, por lo que la cantidad final puede variar.

«El Parador de Nerja ha sido un referente, pero el paso del tiempo exige una renovación para adaptarlo» Raquel Sánchez Presidenta de la Red de los Paradores de Turismo de España

En la presentación se han mostrado imágenes de cómo quedará el recinto, una vez que concluyan las obras, cuyo plazo de ejecución estimado es de dos años, con una reordenación integral de todos los espacios comunes, como la recepción, el comedor, la zona de los jardines y especialmente los aparcamientos, zonas verdes y deportivas exteriores. En este caso se van a reorganizar también los accesos desde la avenida Rodríguez Acosta y la rotonda actual, así como la conexión peatonal con la playa de Burriana.

Sánchez ha destacado la relevancia de la actuación que se va a ejecutar en el Parador de Nerja coincidiendo justamente con el 60.º aniversario de su inauguración. «Desde su apertura en 1965, el Parador de Nerja ha sido un referente, pero el paso del tiempo exige una renovación completa para adaptarlo a los estándares de calidad, accesibilidad, sostenibilidad y eficiencia que hoy consideramos irrenunciables», ha manifestado la presidenta de la Red de Paradores de España.

«Un día importante para Nerja»

Por su parte, Salas ha dicho que esta inversión de 30 millones de euros se suma a otras anteriores como la depuradora, las inversiones turísticas y el nuevo proyecto del tren litoral, «hacen que a Nerja le siente muy bien el Gobierno de Pedro Sánchez». «Es el Gobierno que más está apostando por Nerja en su historia», ha considerado.

Por su parte, Armijo ha manifestado que es «un día importante para Nerja». "Es un gran proyecto, ya tocaba, porque la última intervención fue en 2002. Va a significar un paso importante en la transformación de un edificio que se puso en servicio en 1965, va a significar la consolidación del Parador de Nerja como referente alojativo nacional e internacionalmente", ha expresado el alcalde nerjeño, quien ha resaltado que la inversión "va a justificar su transformación como referente". "El Ayuntamiento le ha puesto enorme ilusión y le hemos trasladado la mejor disposición para realizar actuaciones que mejoren el tráfico y los accesos", ha apostillado.

Sánchez ha explicado que esta transformación profunda y necesaria permitirá modernizar toda la instalación con la renovación total de las habitaciones y baños, la reconfiguración de algunos espacios para mejorar la operatividad y la actualización de todas las instalaciones eléctricas, térmicas y de saneamiento. Asimismo, se acometerán mejoras en las zonas comunes, la cocina, los aseos públicos y las áreas de personal, y se llevará a cabo la reforma del aparcamiento y de las áreas exteriores de piscina y jardines.

Supondrá un ahorro de 40.000 euros anuales en la factura y rebajarán en 112 toneladas de dióxido de carbono

Dentro del compromiso por la sostenibilidad «que forma parte del ADN de la compañía», y para mejorar la eficiencia energética, se mejorará la envolvente del establecimiento, con la sustitución de carpinterías exteriores, la reforma de cubiertas y la mejora del aislamiento en fachadas. También se contempla la instalación de paneles fotovoltaicos y se sustituirá el sistema de gasóleo actual por uno de aerotermia. Estas actuaciones tienen como objetivo reducir un 50% el consumo energético en climatización y aires acondicionados, lo que supondrá un ahorro de 40.000 euros anuales en la factura y rebajarán en 112 toneladas de dióxido de carbono la huella de carbono.

La presidenta ha subrayado que esta reforma «va más allá de lo estructural y supone una apuesta decidida por el futuro de este emblemático Parador». «El Parador de Nerja es uno de los más relevantes de toda nuestra Red, no solo por la afluencia de visitantes, sino porque figura entre los diez con mayor volumen de facturación. Por ello, renovarlo también es una decisión estratégica que refuerza nuestro compromiso con el turismo sostenible, con la innovación y con el desarrollo local», ha señalado.

Dos imágenes del proyecto de reforma del Parador de Turismo de Nerja y asistentes a la presentación. E. CABEZAS

Sánchez ha puesto el acento en que la reforma, dada la envergadura del proyecto, no solo transformará el establecimiento, «sino que también tendrá un impacto muy positivo en el entorno». «La magnitud de las obras va a generar empleo, va a activar la economía local y va a suponer una oportunidad para muchas empresas y profesionales de la zona. Es una inversión que se queda aquí, que impulsa el presente y prepara el futuro», ha apuntado la presidenta de la Red de Paradores, asegurando que, además, una vez reabierto, «generará un impacto positivo en el territorio».

En línea con el Plan de Accesibilidad Universal que está desarrollando Paradores, otro de los objetivos más importantes de la intervención es que el edificio sea plenamente accesible para todas las personas, independientemente de sus capacidades o limitaciones. Para ello, «es imprescindible realizar adaptaciones que eliminen barreras y faciliten el uso de los espacios, tanto interiores como exteriores». Así, se adecuarán los recorridos, se modernizarán los ascensores, se renovarán los baños públicos y vestuarios y se incorporarán habitaciones adaptadas, en las que las bañeras se sustituirán por platos de ducha, en línea también con el compromiso con el ahorro hídrico.

Las actuaciones en los Paradores de la provincia de Málaga suman más de 35 millones de euros de inversión

El Parador cesó su actividad este pasado domingo, tal y como ya avanzó SUR. La cadena hotelera pública espera cerrar la adjudicación de la obra en diciembre y que la misma comience en enero de 2026, con una duración estimada de dos años. «Esto significa que en la primavera de 2028 veremos florecer un renovado y reformado Parador en esta bella Nerja. Un Parador que se va a convertir en un espacio más moderno, eficiente, sostenible, accesible e inclusivo», ha indicado Sánchez.

En total, las actuaciones previstas en los Paradores de la provincia de Málaga suman más de 35 millones de euros de inversión, de los cuales más de 34 millones corresponden a proyectos impulsados por Paradores y alrededor de 725.000 euros a actuaciones promovidas por Turespaña. Este proyecto se enmarca en el plan de renovación que está llevando a cabo la compañía de cara a su centenario en 2028. Un plan en el que se reformarán más del 50% de sus edificios con una inversión histórica que supera los 250 millones de euros «para conseguir una Red más moderna, accesible y sostenible, acorde a las necesidades del viajero del siglo XXI, manteniendo viva la historia de cada Parador».