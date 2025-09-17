Arrancan las obras de un nuevo colector en Torre del Mar para evitar inundaciones

Nuevo impulso a la mejora de las infraestructuras en Vélez-Málaga para prevenir las inundaciones, tras un año hidrológico que ha sido muy generoso en lluvias. ... Tras la correspondiente tramitación administrativa, ha comenzado otra de las grandes obras previstas para Torre del Mar. Una inversión en materia de infraestructuras hídricas que evitará inundaciones en la zona oriental del núcleo costero veleño, en el entorno de la calle Clavel y el Conjunto Europa.

Al entorno han acudido este miércoles el alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez (PP); el primer teniente de alcalde de Vélez-Málaga y teniente de alcalde de Torre del Mar, Jesús Pérez Atencia (GIPMTM); y el concejal de Infraestructuras, Jesús María Claros (PP). El teniente de alcalde ha destacado que las obras, una vez finalizadas, «van a beneficiar a un gran número de vecinos de Torre del Mar. Se trata de las obras de mejora de las infraestructuras y sistemas de pluviales en Torre del Mar, en la zona de calle Clavel y Conjunto Europa».

El edil ha resaltado en un comunicado que, «en un contexto donde las lluvias torrenciales se han convertido en una amenaza recurrente, desde el Ayuntamiento de Vélez-Málaga hemos decidido adelantarnos a los problemas, no solo gestionándolos, sino actuando de manera preventiva y eficaz. Esta obra de mejora de las infraestructuras pluviales es un ejemplo claro de cómo este equipo de gobierno está tomando medidas concretas para proteger el futuro de nuestro pueblo, ofreciendo soluciones inteligentes a los retos que el cambio climático nos impone».

Con esta intervención, «no solo vamos a eliminar los problemas de inundabilidad en la zona oriental de Torre del Mar, sino que, además, continuamos con una estrategia global de mejora de nuestras infraestructuras hídricas. Ya hemos trabajado en otras zonas clave como las calles Jábega, Poniente, Azucarera, Viña Málaga o el paseo de Larios, siempre con el mismo objetivo: mejorar la recogida de pluviales».

El edil ha destacado que «seguimos actuando de forma decidida, con rigor y con trabajo constante hacia el bienestar de todos. Todavía recuerdo a un personaje que cada vez que planteábamos este tipo de acometidas me decía que las obras debajo de tierra no dan votos. Lo que no sabía es que la tranquilidad y seguridad de nuestros vecinos son lo primero».

Fondos europeos

Por su parte, el concejal de Infraestructuras ha detallado que «esta actuación debía haber empezado hace mes y medio, pero como nos pillaba en plena temporada de verano, conseguimos que nos ampliaran el plazo a través de los fondos europeos con los que se financia esta obra, que cuenta con un importe de 472.250 euros». En este sentido, Claros ha detallado que «también lo hablamos con la empresa adjudicataria, que lo vio conveniente, ya que era muy problemático iniciar una obra de estas características en pleno mes de julio o agosto».

Sobre los trabajos, Claros ha destacado en el mencionado comunicado que «se ha comenzado con el vallado de la zona y la retirada del asfalto superior. Iniciaremos por la vía auxiliar paralela a la avenida de Andalucía, que conectará con la calle Clavel. Una vez concluida esta parte, se continuará con la propia calle Clavel, a la altura del hogar Virgen de la Victoria, para intentar molestar lo menos posible a los vecinos».

El concejal veleño ha desvelado que «se trata de una obra que incluye la instalación de una tubería de abastecimiento, mejoras en saneamiento en la calle Clavel y un plazo estimado de ejecución de seis meses. Además, conectará con el colector que ya se ejecutó en la rotonda central de esta zona». Claros también ha recordado que, tras el verano, «se han puesto en marcha los colectores de la parte baja para evitar la entrada de agua en episodios de temporales, mediante la instalación de unas reclusas o trampillas que impiden que el agua penetre en el sistema de saneamiento». Según ha detallado Claros, «ya están terminadas en la zona de la Fuente de piedra, frente a las pistas deportivas, y actualmente se está actuando en la calle San Andrés».

Con estas actuaciones, ha concluido el concejal, «evitamos que el agua de temporal entre en el saneamiento y provoque salinidad en nuestra red de agua potable, de forma que podamos garantizar que se trata de agua regenerada. Seguimos trabajando en todas estas mejoras de infraestructuras hídricas con el objetivo de mejorar el bienestar de nuestros vecinos y, sobre todo, de impedir las inundaciones que sufrimos en muchas de estas calles».

Por su parte, Lupiáñez ha referido a la importancia de las obras de mejora de infraestructuras hídricas en Torre del Mar, incluidas dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos que financia el Gobierno central con los fondos europeos Next Generation. «Quiero aprovechar que ayer fuimos referencia en unas jornadas organizadas por la Consejería de Turismo por la puesta en marcha del Plan de Sostenibilidad Turística, que nuestro municipio supo aprovechar en su momento y que cuenta con una subvención cercana a los tres millones de euros», ha señalado Lupiáñez.

«Calidad de vida»

El regidor ha destacado que «una de las obras más importantes dentro de este plan es precisamente ésta, junto a otras actuaciones que se están desarrollando en todo el municipio y que van a mejorar la calidad de vida, no solo de los vecinos, sino también de los turistas y visitantes que cada vez son más». En este sentido, el alcalde ha reconocido la labor del equipo municipal: «Quiero felicitar a mi compañero y a todo el equipo por la determinación de impulsar estas iniciativas que han hecho que ayer fuéramos un referente en una jornada donde se presentaron 360 acciones de distintos municipios. Que Vélez-Málaga fuera destacado es muy importante».

Sobre la intervención en materia de pluviales y saneamiento, Lupiáñez ha resaltado que «mejorar en este sentido responde a una de las grandes demandas de la ciudadanía. No solo se trata de evitar problemas por avalanchas de agua en un clima cada vez más extremo, sino también de garantizar la calidad del agua regenerada que se utiliza en nuestros campos, algo vital en plena campaña del mango y para la agricultura en general». El alcalde ha resaltado además que «aunque tradicionalmente se decía que lo que se hacía bajo tierra no lucía, en este caso tiene un valor enorme y demuestra que se han hecho los deberes en materia de infraestructuras».

Lupiáñez ha querido agradecer la colaboración de la empresa adjudicataria: «Han sido sensibles con la situación y con la época estival, en la que Torre del Mar recibe la mayor afluencia turística. Ahora las obras han comenzado en un momento adecuado y confiamos en que en seis meses sean ya una realidad».

Aires acondicionados en colegios

Por otro lado, el Ayuntamiento de Vélez-Málaga sigue avanzando en el plan municipal de mejora de las condiciones ambientales en centros escolares públicos, con especial atención a los espacios destinados a la atención de alumnado con necesidades educativas especiales. En esta ocasión, se ha procedido a la instalación de seis nuevos sistemas de climatización en el CEIP Genaro Rincón de Caleta.

El teniente de alcalde de Caleta de Vélez, David Segura (GIPMTM), el concejal de Edificios Municipales, Jesús María Claros, y la edil de Educación, Lourdes Piña, ambos del PP, han visitado el centro escolar de Caleta este miércoles para comprobar el funcionamiento del nuevo sistema de climatización «moderno y eficiente» que se ha instalado en las dependencias del colegio.

La inversión total para esta intervención asciende a 7.223,7 euros. Siguiendo los informes técnicos, en el que se ha analizado las condiciones del tipo medio de aula, su superficie, ubicación, distribución de alumnado y mobiliario, así como de las preinstalaciones existentes, se ha considerado como solución técnico económica más conveniente la de dotar a cada aula de un sistema de climatización tipo bomba de calor Inverter, split 1x1, y eficiencia energética tipo A++ o superior. La potencia de la máquina será igual o superior a 5.000 Watios (4.300 frigorías/hora).

El teniente de alcalde de Caleta de Vélez ha explicado en un comunicado las actuaciones que se han realizado en el centro. «Esta inversión viene completada a las obras de arreglo del muro y de la rampa que une los dos patios del propio colegio como bien demandaba tanto la dirección como el AMPA del centro. Sabemos que hay que seguir invirtiendo y mejorando las instalaciones, ya que, faltan cuatro aires acondicionados por completar y el arreglo de las alambradas del patio grande que es un compromiso por parte de este equipo de gobierno. Seguimos con la mano tendida para cualquier proyecto, mejora o inversión al colegio de nuestro pueblo y que seguiremos en permanente contacto».

Por su parte, el concejal de Edificios Municipales ha valorado «la importancia de continuar con el programa de climatización, el cual se ha desarrollado ya en más de 15 centros escolares y seguiremos adoptando hasta cumplir con cada una de las necesidades que nos demanden los centros escolares». «Hemos superado ya el centenar de equipos modernos, es más de la mitad de nuestro camino y las solicitudes de mayor prioridad, pronto atenderemos las restantes», ha añadido el edil veleño.

«Acondicionamiento diario»

En este sentido, la concejala de Educación ha recordado «el compromiso que este equipo de gobierno tiene con la educación en todo el municipio. Nos comprometimos a llevar a cabo una renovación en las aulas, y se está llevando a cabo. Nuestra línea de trabajo consiste en atender a los más jóvenes y dotarles de infraestructuras óptimas para que realicen su formación académica de la mejor manera posible. Así, seguimos atendiendo las demandas de los directores, no solo en el apartado de climatización, también en reformas u otras necesidades como la limpieza y el acondicionamiento diario», ha esgrimido Piña.

En los últimos meses se ha procedido a la instalación, en más de 15 centros educativos públicos de Vélez-Málaga, de alrededor de un centenar de sistemas de climatización «con tecnología de última generación y los más altos estándares de eficiencia energética, proyecto integrado en un plan municipal de mejora de las condiciones ambientales en centros educativos públicos». Hasta el momento, el Consistorio ha destinado más de 120.000 euros en el plan de climatización de centros escolares.

Además de la actuación en el CEIP Genaro Rincón se han instalado sistemas de climatización en los CEIP Nuestra Señora de los Remedios (Zona Sur), Axarquía, José Villar Palasí, Juan Herrera Alcausa, Las Naciones, Vicente Aleixandre, Antonio Checa y Custodio Puga en Torre del Mar, Torrejaral en Cajiz, Torrejaral en Valle-Niza, Juan Porras de Triana y en el CEIP San Faustino de Benajarafe.

Ampliar Ediles del gobierno bipartito, de PP y GIPMTM, en el colegio de Caleta de Vélez. SUR

Por otra parte, el Consistorio veleño sigue con un plan en el que se destina más de 400.000 euros, financiados por los fondos del Programa de Fomento de Empleo Agrario para Garantía de Rentas (PFEA) del año 2024, para diversas actuaciones de reforma, renovación y acondicionamiento en diez colegios del municipio en CEIP Andalucía, CEIP Axarquía, CEIP La Gloria, CEIP Juan Herrera Alcausa, CEIP Ntra. Sra. de los Remedios y CEIP Romeral de Vélez; el CEIP Antonio Checa, CEIP Blas Infante y CEIP Vicente Aleixandre de Torre del Mar; y el CEIP Torrejaral de Chilches.

Estos trabajos atienden a demandas vecinales y escolares y entre las labores realizadas o planificadas se encuentran la demolición y retirada de escombros de zonas afectadas por las raíces de árboles en los patios, reparación de soleras, pintura, demolición y cambios de aseos, una nueva aula en el CEIP Axarquía, reparación de vallado, la construcción de una rampa en el CP Andalucía, o la reconstrucción de un pilar y una valla en la entrada del centro CP Romeral. A estas tareas, se suman otras de mantenimiento para asegurar que las aulas «se encuentren en estado óptimo».