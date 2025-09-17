Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El primer teniente de Alcalde, el alcalde veleño y el concejal de Infraestructuras, este miércoles en la zona de los trabajos. SUR

Arrancan las obras de un nuevo colector en Torre del Mar para evitar inundaciones

Los trabajos en el entorno de la calle Clavel y el conjunto Europa tienen un coste de 473.250 euros, con un periodo de ejecución previsto de seis meses

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:10

Nuevo impulso a la mejora de las infraestructuras en Vélez-Málaga para prevenir las inundaciones, tras un año hidrológico que ha sido muy generoso en lluvias. ... Tras la correspondiente tramitación administrativa, ha comenzado otra de las grandes obras previstas para Torre del Mar. Una inversión en materia de infraestructuras hídricas que evitará inundaciones en la zona oriental del núcleo costero veleño, en el entorno de la calle Clavel y el Conjunto Europa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se busca a Marc, un menor de 14 años desaparecido en Rincón de la Victoria
  2. 2 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga
  3. 3 Detenido el conductor del coche en el que murió la joven ilustradora de 26 años en Estepona
  4. 4 Un restaurante de Málaga, el más bonito de España para los usuarios
  5. 5

    Robert Redford, el «rubiales» de Mijas que huyó de Hollywood
  6. 6

    La Junta frena el hotel de cinco estrellas en el garaje Las Delicias de Málaga: este es el motivo
  7. 7 Una docuserie inmortaliza a Los Chorys de Marbella: cómo pulirse 1.000 millones de pesetas en 20 años
  8. 8 Contundente rechazo de hosteleros y empresarios de Málaga a la futura ley que prohibirá fumar en las terrazas
  9. 9

    El mercado de Salamanca cumple cien años: esta es su historia
  10. 10

    Entierran sin identificar el cadáver del buzo decapitado de Fuengirola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Arrancan las obras de un nuevo colector en Torre del Mar para evitar inundaciones

Arrancan las obras de un nuevo colector en Torre del Mar para evitar inundaciones