Vélez-Málaga avanza en la instalación de equipos de aire acondicionado en los colegios

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga prosigue con su plan de actuación para dotar a los 18 colegios del municipio de sistemas de climatización modernos y eficientes ... , asegurando así el bienestar de los alumnos y del profesorado durante todo el año, con más de 200 equipos. El concejal de Edificios Municipales, Jesús María Claros, y la edil de Educación, Lourdes Piña, ambos del PP, continúan con sus visitas a los centros educativos que presentan o proyectan arreglos y mejoras en infraestructuras y equipamientos.

La pasada semana visitaron próximas ubicaciones de nuevos equipos de aire acondicionado en el CEIP Augusto Santiago Bellido, además de supervisar la adecuación del nuevo muro con vallado del CEIP El Romeral. Los responsables municipales se han personado también en el CEIP José Luis Villar Palasí para recepcionar el acondicionamiento de nuevos sistemas de climatización en seis aulas de este complejo, manteniendo la hoja de ruta desarrollada en los demás centros escolares en los últimos meses, y con el objetivo de garantizar unas condiciones térmicas óptimas durante todo el año.

Las actuaciones de integración de los nuevos equipos ya finalizaron, lo que permitirá que los centros escolares integren en las próximas fechas las nuevas unidades con bombas de calor y sistema de nueva generación, de las que podrán disfrutar alumnos y docentes en las actividades que acogen algunos de estos entornos en periodo estival, ya de forma generalizada durante el calendario escolar 2025-26.

Los equipos se han ubicado en aulas de Educación Primaria, Específica y aula de Pedagogía Terapéutica

La inversión total en esta intervención asciende a 6.050 euros, y se enmarca en el plan municipal de mejora de las condiciones ambientales en los centros educativos públicos, con especial atención a los espacios destinados a la atención de alumnado con necesidades educativas especiales. En este CEIP, se han ubicado los equipos en aulas de Educación Primaria, Educación Específica y aula de Pedagogía Terapéutica (PT).

El CEIP José Luis Villar Palasí, conocido popularmente como 'Zona Norte', es uno de los centros que permanece activo durante el periodo veraniego, al participar en programas de talleres de verano, programas de refuerzo estival y actividades formativas para alumnado con y sin necesidades educativas especiales. Gracias a esta actuación, se garantiza que dichas actividades puedan desarrollarse en entornos seguros, cómodos y saludables incluso en las jornadas más calurosas del verano.

«Compromiso del gobierno»

Con esta medida, tal y como ha destacado Claros en un comunicado, «reforzamos el compromiso de este equipo de gobierno con la educación, procediendo a ubicar nuevos sistemas de climatización eficientes y sostenibles en las aulas de infantil, primaria y educación especial, respondiendo a las necesidades prioritarias de los colegios y promoviendo el bienestar de los alumnos de todo el municipio». Este plan de acción permite «dotar a las diferentes aulas de los colegios de unas infraestructuras muy necesarias, modernas y eficientes», ha recalcado el edil municipal, suponiendo ello «que se dispongan de los estándares adecuados para la asistencia a clase de los menores y la realización de su indispensable labor por parte del profesorado».

En lo que corresponde a la cualificación técnica de los equipos, se trata de una tecnología de última generación, con bomba de calor para asegurar el confort durante todo el año, «y cumplen con los más altos estándares de eficiencia energética». Los servicios técnicos municipales han sido los encargados de diseñar y coordinar la actuación, bajo criterios de eficiencia energética, bajo consumo y mínimo nivel sonoro.

Por su parte, la concejala de Educación ha subrayado en el mencionado comunicado la evidente positividad y rentabilidad del proyecto en términos prácticos para la comunidad educativa, «en aras de satisfacer aquellas necesidades que nuestros centros nos demandan», lo que determina como «prioridad máxima» y, en el caso de estas nuevas adquisiciones, «un paso más en nuestra labor para con la ciudadanía y, en este caso, con la educación, que prosigue desde que comenzamos la primera fase de ubicación de estos aparatos para dotar de las mejores infraestructuras a nuestros centros y a aquellos que forman parte de la comunidad educativa local».

Por su parte, Miguel Moreno, secretario del centro, ha destacado la instalación de los nuevos equipos, pero ha ido más allá, valorando que «desde que tuvimos el problema de grietas se han portado desde el Ayuntamiento de manera excepcional. Van surgiendo cosas y siempre tenemos una muy buena comunicación y respuesta por parte de los representantes municipales, muestra de ello son estos aparatos de aire acondicionado y muchas otras intervenciones que se han llevado a cabo, reflejando esa buena predisposición», ha agradecido el integrante de la junta directiva.

La actuación en el CEIP José Luis Villar Palasí se agrega a otras en proceso o culminadas en los CEIP Augusto Santiago Bellido, Axarquía, Juan Porras o Las Naciones, y a acciones que han tenido lugar en los últimos meses y que han permitido la instalación de en torno a un centenar de modernos equipos, en centros educativos como el CEIP Nuestra Señora de los Remedios (Zona Sur), CEIP Juan Herrera Alcausa, CEIP Vicente Aleixandre y CEIP Custodio Puga en Torre del Mar, CEIP San Faustino en Benajarafe, CEIP Genaro Rincón en Caleta de Vélez, CEIP Torrejaral en Cajiz, Valle-Niza o Juan Porras de Triana.

Mejoras en el Vicente Aleixandre de Torre del Mar

Por otro lado, el Ayuntamiento veleño, a través de la Concejalía de Edificios Municipales, ha finalizado oobras en el colegio Vicente Aleixandre de Torre del Mar. Se ha procedido a la demolición y construcción de dos baños junto a dirección, con una superficie afectada de 12 metros cuadrados. Los trabajos incluyen reposición de instalaciones de fontanería, electricidad, sanitarios y carpintería interior, entre otros detalles. Así, también se han sustituido los dos inodoros y lavabos, con resultado de nueva solería, alicatado y pintura. A la suma de lo anterior, se han retirado las protecciones deterioradas en los pilares metálicos del patio y se ha procedido a la posterior colocación de 90 nuevas protecciones de columnas. El importe de esta ejecución, financiada por los fondos PFEA, ha sido de 19.378,31 euros. En estos trabajos se han empleado dos oficiales y tres peones en un plazo de ejecución de tres meses.

Además se ha llevado a cabo trabajos de pintura y mantenimiento (15.000 euros) y la instalación de 15 aires acondicionados (18.059 euros). En total, sumando todas las ejecuciones, el Consistorio veleño ha destinado 52.437,31 euros en la completa adecuación del CEIP Vicente Aleixandre.

El teniente alcalde de Torre del Mar, Jesús Pérez Atencia (GIPMTM), ha calificado el buen hacer de los operarios como «unas obras necesarias, rápidas y eficientes». Además, ha destacado que desde el equipo de gobierno «se continúa cumpliendo nuestro compromiso con la educación pública de calidad, invirtiendo en espacios escolares más seguros, dignos y adaptados a las necesidades de la comunidad educativa».

«Desde el Ayuntamiento veleño actuamos con rapidez; recibimos la llamada del centro, valoramos las obras pendientes y el resultado es claro y evidente. Se ha adecuado completamente antes de que empiece el curso escolar», ha valorado el concejal responsable de Edificios Municipales, Jesús María Claros (PP), satisfecho por «el excelente trabajo realizado, gracias también a los trabajadores, quienes han subsanado los problemas del centro», ha añadido Claros.

Diez colegios

Por su parte, la concejala de Educación, Lourdes Piña (PP), ha manifestado en un comunicado «la importancia de trabajar junto a nuestros centros escolares, de atender a las demandas y mejorar la educación local. Todo lo que esté en nuestras manos se va a hacer. La intención es resolver los problemas de todos los colegios del municipio. Llevamos dos años actuando, y seguiremos tachando asuntos por finalizar, porque es uno de nuestros mayores compromisos, y es fundamental dotar a nuestros responsables de la enseñanza y jóvenes de las mejores infraestructuras posibles para que se dé la enseñanza en óptimas condiciones y se contribuya al desarrollo de los que serán el futuro de Vélez-Málaga».

El Ayuntamiento veleño ha destinado un total de 417.391,12 euros, financiados por los fondos del Programa de Fomento de Empleo Agrario para Garantía de Rentas (PFEA) del año 2024, en actuaciones de reforma y de mejora en diez colegios del municipio. Estos son el CP Andalucía, CP Axarquía, CP La Gloria, CP Juan Herrera Alcausa, CP Ntra. Sra. de los Remedios y CP Romeral de Vélez; el CP Antonio Checa, CP Blas Infante y CP Vicente Aleixandre de Torre del Mar; y el CP Torrejaral de Chilches.

Entre los trabajos realizados o que se van a realizar se encuentran los de demolición y retirada de escombros de zonas afectadas por las raíces de árboles en los patios, reparación de soleras, pintura, demolición y cambios de aseos, una nueva aula en el CP Axarquía, reparación de vallado, la construcción de una rampa en el CP Andalucía, o la reconstrucción de un pilar y una valla en la entrada del centro CP Romeral.

El Consistorio veleño ha destinado 120.000 euros en el plan de climatización de centros escolares

Además, en los últimos meses se ha procedido a la instalación, en más de 15 centros educativos públicos de Vélez-Málaga, de alrededor de un centenar de sistemas de climatización con tecnología de última generación y los más altos estándares de eficiencia energética, proyecto integrado en un plan municipal de mejora de las condiciones ambientales en centros educativos públicos, con especial atención a los espacios destinados a la atención de alumnado con necesidades educativas especiales. Hasta el momento, el Consistorio ha destinado 120.000 euros en el plan de climatización de centros escolares.

A la suma de los nuevos equipos de los que ya cuenta el CEIP Aleixandre, se han integrado unidades en los CEIP Augusto Santiago Bellido, Axarquía y Juan Porras, Las Naciones, Nuestra Señora de los Remedios (Zona Sur), Juan Herrera Alcausa, Vicente Aleixandre y Custodio Puga en Torre del Mar, San Faustino en Benajarafe, Genaro Rincón en Caleta de Vélez y Torrejaral en Cajiz o Valle-Niza, entre otros.