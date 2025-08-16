Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los ediles de Educación e Infraestructuras, en la visita a uno de los centros. SUR

Vélez-Málaga avanza en la instalación de equipos de aire acondicionado en los colegios

El Ayuntamiento habilita aparatos de climatización en los CEIP Augusto Santiago Bellido, Axarquía y Zona Norte en un plan que prevé 200 máquinas

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:03

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga prosigue con su plan de actuación para dotar a los 18 colegios del municipio de sistemas de climatización modernos y eficientes ... , asegurando así el bienestar de los alumnos y del profesorado durante todo el año, con más de 200 equipos. El concejal de Edificios Municipales, Jesús María Claros, y la edil de Educación, Lourdes Piña, ambos del PP, continúan con sus visitas a los centros educativos que presentan o proyectan arreglos y mejoras en infraestructuras y equipamientos.

