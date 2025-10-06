Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Alhaurín de la Torre construye 3 pistas de pádel y llegará a las 15

Proyecto de más de 200.000 euros para atender una demanda de un millar de jugadores a la semana

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Lunes, 6 de octubre 2025, 14:29

Las obras para ampliar el complejo de pistas de pádel 'Francis Ceballos', de las instalaciones deportivas de Los Manantiales, ya están en marcha. El objetivo ... de este proyecto, con un presupuesto que supera los 200.000 euros y que ejecuta Sardalla Española, con un plazo de ejecución es de cuatro meses, es construir 3 pistas más, con la que ya serían 15 las de esta zona del municipio, a las que hay que sumar 2 en el Centro Social de Pinos de Alhaurín, una en El Peñón y otra en Puerta Alhaurín.

