Alhaurín de la Torre construye 3 pistas de pádel y llegará a las 15

Las obras para ampliar el complejo de pistas de pádel 'Francis Ceballos', de las instalaciones deportivas de Los Manantiales, ya están en marcha. El objetivo ... de este proyecto, con un presupuesto que supera los 200.000 euros y que ejecuta Sardalla Española, con un plazo de ejecución es de cuatro meses, es construir 3 pistas más, con la que ya serían 15 las de esta zona del municipio, a las que hay que sumar 2 en el Centro Social de Pinos de Alhaurín, una en El Peñón y otra en Puerta Alhaurín.

La inversión responde al interés por esta actividad entre los alhaurinos y alhaurinas, como demuestra, según los datos que baraja el área de Deportes que dirige Sergio Cortés, que los usuarios y usuarias de las pistas actuales rondan el millar cada semana.

La ampliación del 'Francis Ceballos' se ha previsto en la parcela que queda junto a los vestuarios y servicios, lo que ha obligado a trasplantar algunos árboles del parque de La Zambrana hasta la Finca de San Joaquín.

Las futuras canchas seguirán el mismo modelo y diseño de las demás pistas, con materiales de última generación, cerramiento de cristal y césped artificial homologado. Además, se habilitarán dos entradas, una de ellas totalmente accesible, por su orientación este, y la segunda, de orientación oeste, a través de una rampa que discurre entre arboleda.

La idea del Ayuntamiento es además habilitar un seto o barrera vegetal en la parte la más cercana a las viviendas y a la escuela de educación infantil 'Ángel de la Guarda' para mitigar y reducir el ruido producido por la propia práctica del juego.

El alcalde, Joaquín Villanova, y el concejal de Deportes visitaron este fin de semana los trabajos coincidiendo con la celebración del Memorial de Pádel 'Paco Pérez Peral' en el complejo.

En agosto de 2024, fue cuando la urbanización Puerta Alhaurín estrenó la pista de pádel, la última construía en el municipio, ejecutada por el Ayuntamiento en una parcela anexa al centro social de este sector, cerca de la zona polideportiva y el parque infantil. Aunque este proyecto se anunció en paralelo a la de 'Los Manantiales', la materialización de este último, de mayor envergadura, va más despacio.

Entre los planes para la mejora de equipamientos deportivos en Alhaurín de la Torre, el Ayuntamiento también están la construcción de dos nuevos pabellones deportivos, uno en Santa Clara y otra, en Pinos de Alhaurín, además de obras en los de 'El Limón' y en el de 'Blas Infante', donde se emplea más de 300.000 euros, con trabajos en el parqué, afectado por la dana, y obras de mejora.