Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del caso urbano de Algarrobo. E. CABEZAS

Algarrobo recibirá 600.000 euros para su primer punto limpio y nuevas inversiones en sanidad, educación y VPO

La Junta refuerza su apuesta por la localidad con fondos para mejorar servicios públicos, movilidad peatonal y acceso a la vivienda en 2026

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:37

Comenta

El Gobierno andaluz ha incluido en los Presupuestos autonómicos de 2026 una partida de 600.000 euros destinada a la construcción del futuro punto limpio ... de Algarrobo, una infraestructura largamente demandada por el municipio y que permitirá mejorar la gestión de residuos. Así lo anunció este viernes el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, José Antonio Víquez, durante una rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento junto a la alcaldesa, Natacha Rivas (PP).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,8: así se ha sentido en toda Málaga
  2. 2 Sanidad ordena la retirada de varios lotes de un conocido antidepresivo
  3. 3 Uno de los detenidos por la violación grupal en Málaga agredió sexualmente a su exnovia junto a su hermano cuando tenía 13 años
  4. 4 Reabierto al tráfico la A-92M afectada por el vuelco de un camión
  5. 5 Retiran del mercado un popular calendario de adviento de chocolate
  6. 6 La Junta activa la fase de preemergencia del Plan ante riesgo sísmico tras el terremoto de magnitud 4,8
  7. 7

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga
  8. 8 La gran despensa de Málaga abre sus puertas en el paseo del Parque
  9. 9 Así se ha vivido el terremoto en la planta 20 de las torres de Martiricos: «Se ha sentido muy fuerte, pero no sé si a pie de calle hubiera sido diferente»
  10. 10 La Cueva de 1900 estrena su nueva imagen en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Algarrobo recibirá 600.000 euros para su primer punto limpio y nuevas inversiones en sanidad, educación y VPO

Algarrobo recibirá 600.000 euros para su primer punto limpio y nuevas inversiones en sanidad, educación y VPO