Algarrobo recibirá 600.000 euros para su primer punto limpio y nuevas inversiones en sanidad, educación y VPO
La Junta refuerza su apuesta por la localidad con fondos para mejorar servicios públicos, movilidad peatonal y acceso a la vivienda en 2026
Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:37
El Gobierno andaluz ha incluido en los Presupuestos autonómicos de 2026 una partida de 600.000 euros destinada a la construcción del futuro punto limpio ... de Algarrobo, una infraestructura largamente demandada por el municipio y que permitirá mejorar la gestión de residuos. Así lo anunció este viernes el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, José Antonio Víquez, durante una rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento junto a la alcaldesa, Natacha Rivas (PP).
La actuación se enmarca en un paquete más amplio de inversiones que la Junta prevé ejecutar en el municipio el próximo ejercicio y que, según Víquez, son reflejo de «unos presupuestos muy inversores que permiten avanzar en proyectos reales, con dotación económica detrás». El delegado recordó que la apuesta autonómica se extiende al conjunto de la Axarquía, que recibirá 15,6 millones de euros en 2026 y suma 176 millones desde 2019.
«Son unos presupuestos muy inversores que permiten avanzar en proyectos reales, con dotación económica»
José Antonio Víquez
Delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente
El representante autonómico confirmó que los trámites para levantar el nuevo consultorio médico de Algarrobo-Costa avanzan «a buen ritmo», con el objetivo de iniciar las obras en cuanto culmine el proceso administrativo. La población de la franja litoral del municipio continúa creciendo, especialmente en temporada alta, lo que ha puesto de manifiesto en los últimos años las limitaciones del actual centro de salud.
Además, la Junta ya ha encargado la redacción del proyecto para el acerado de la carretera A-7206, entre Bio Algarrobo y Los Llanos, un tramo muy transitado por peatones y que presenta problemas de seguridad desde hace años. Víquez señaló que esta intervención mejorará «la accesibilidad y la seguridad vial» en un corredor clave que conecta la zona agrícola con el casco urbano y la costa.
Ampliación del colegio Enrique Ramos
Las cuentas autonómicas contemplan también partidas para impulsar la ampliación del CEIP Enrique Ramos, actualmente en fase previa a la licitación. El crecimiento demográfico de Algarrobo ha obligado en cursos anteriores a habilitar aulas provisionales en distintos centros educativos, por lo que esta ampliación se considera prioritaria tanto por el Ayuntamiento como por la comunidad escolar.
Víquez confirmó además que se encuentra en marcha la licitación del suelo para una promoción de 57 viviendas protegidas, dentro del programa autonómico de fomento del acceso a la vivienda. La presión inmobiliaria en la Axarquía, especialmente en los municipios costeros, ha elevado los precios de compra y alquiler, dificultando el acceso para jóvenes y familias con rentas medias.
Durante la comparecencia se ofreció también un balance de las inversiones ejecutadas por la Junta en 2025, que ascienden a 588.000 euros. De ellos, 203.845 euros se destinaron a equipamientos educativos y 62.090 euros a mejoras en infraestructuras escolares. En materia hidráulica, se han invertido 233.000 euros en la reparación de cauces dañados por la última Dana, mientras que las labores ordinarias de conservación de carreteras supusieron 89.749 euros adicionales.
«Estas inversiones nos permiten avanzar en proyectos clave para el futuro de Algarrobo»
Natacha Rivas
Alcaldesa de Algarrobo
La alcaldesa agradeció en un comunicado la inclusión de estas partidas en los Presupuestos de 2026 y aseguró que consolidan el rumbo del municipio: «Estas inversiones nos permiten avanzar en proyectos clave para el futuro de Algarrobo. Ver que los presupuestos recogen lo que llevamos tiempo trabajando es una garantía de que no se queda solo en promesas», destacó. Rivas subrayó además la importancia de la cooperación entre administraciones: «La colaboración institucional da resultados visibles, y estas inversiones consolidan el modelo de pueblo moderno, sostenible y con calidad de vida que estamos construyendo».
Aunque la Junta ha confirmado la inclusión de las partidas económicas para el punto limpio, la ampliación del CEIP Enrique Ramos y la promoción de 57 viviendas protegidas, por ahora no se han concretado plazos de ejecución ni fechas de inicio de obras en 2026. Tanto el Ayuntamiento algarrobeño como la administración autonómica reconocen que estos proyectos continúan en fase técnica o administrativa, a la espera de avanzar en los procedimientos necesarios antes de fijar un calendario definitivo.
La Diputación licita por 411.000 euros las obras para mejorar la seguridad vial entre Benamargosa y Cútar
La Diputación de Málaga ha sacado a licitación por 411.589 euros un nuevo proyecto de mejora en la carretera MA-3108, que une Benamargosa y Cútar, con el objetivo de reforzar la seguridad vial en este sinuoso trazado de la Axarquía. La actuación contempla el hormigonado de cunetas —lo que ampliará la zona de rodadura— y la elevación de las barreras metálicas de protección en varios tramos.
La diputada provincial de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, explicó este viernes en un comunicado que las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 29 de diciembre, y que el plazo de ejecución previsto es de cuatro meses. Según detalló, estas obras complementan el refuerzo de firme acometido recientemente en los seis kilómetros de la vía, una actuación que contó con una inversión cercana a los 600.000 euros. «En total, destinamos un millón de euros para dejar esta carretera en perfectas condiciones para el tráfico», subrayó la responsable provincial.
Atencia destacó la importancia del hormigonado de las cunetas, un elemento clave para evitar erosiones e infiltraciones que puedan afectar a la estabilidad de la plataforma. Además, esta intervención permitirá ganar anchura útil en una carretera cuya calzada tiene una media de 6,15 metros, mejorando la circulación en ambos sentidos. La apertura de cunetas afectará a 2,4 kilómetros, donde también se repondrá la señalización horizontal mediante el repintado de las líneas de borde.
Por otra parte, se elevará la altura de las barreras metálicas de seguridad en unos tres kilómetros del trazado, una medida destinada a reforzar la protección en zonas con mayor desnivel. La Diputación sostiene que estas mejoras son fundamentales para seguir modernizando la red viaria comarcal y reducir la siniestralidad en uno de los ejes secundarios más transitados por agricultores y residentes de los dos municipios.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión