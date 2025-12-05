Algarrobo recibirá 600.000 euros para su primer punto limpio y nuevas inversiones en sanidad, educación y VPO

El Gobierno andaluz ha incluido en los Presupuestos autonómicos de 2026 una partida de 600.000 euros destinada a la construcción del futuro punto limpio ... de Algarrobo, una infraestructura largamente demandada por el municipio y que permitirá mejorar la gestión de residuos. Así lo anunció este viernes el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, José Antonio Víquez, durante una rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento junto a la alcaldesa, Natacha Rivas (PP).

La actuación se enmarca en un paquete más amplio de inversiones que la Junta prevé ejecutar en el municipio el próximo ejercicio y que, según Víquez, son reflejo de «unos presupuestos muy inversores que permiten avanzar en proyectos reales, con dotación económica detrás». El delegado recordó que la apuesta autonómica se extiende al conjunto de la Axarquía, que recibirá 15,6 millones de euros en 2026 y suma 176 millones desde 2019.

El representante autonómico confirmó que los trámites para levantar el nuevo consultorio médico de Algarrobo-Costa avanzan «a buen ritmo», con el objetivo de iniciar las obras en cuanto culmine el proceso administrativo. La población de la franja litoral del municipio continúa creciendo, especialmente en temporada alta, lo que ha puesto de manifiesto en los últimos años las limitaciones del actual centro de salud.

Además, la Junta ya ha encargado la redacción del proyecto para el acerado de la carretera A-7206, entre Bio Algarrobo y Los Llanos, un tramo muy transitado por peatones y que presenta problemas de seguridad desde hace años. Víquez señaló que esta intervención mejorará «la accesibilidad y la seguridad vial» en un corredor clave que conecta la zona agrícola con el casco urbano y la costa.

Ampliación del colegio Enrique Ramos

Las cuentas autonómicas contemplan también partidas para impulsar la ampliación del CEIP Enrique Ramos, actualmente en fase previa a la licitación. El crecimiento demográfico de Algarrobo ha obligado en cursos anteriores a habilitar aulas provisionales en distintos centros educativos, por lo que esta ampliación se considera prioritaria tanto por el Ayuntamiento como por la comunidad escolar.

Víquez confirmó además que se encuentra en marcha la licitación del suelo para una promoción de 57 viviendas protegidas, dentro del programa autonómico de fomento del acceso a la vivienda. La presión inmobiliaria en la Axarquía, especialmente en los municipios costeros, ha elevado los precios de compra y alquiler, dificultando el acceso para jóvenes y familias con rentas medias.

Ampliar El delegado de Medio Ambiente, la alcaldesa de Algarrobo y ediles del gobierno local del PP, este viernes. SUR

Durante la comparecencia se ofreció también un balance de las inversiones ejecutadas por la Junta en 2025, que ascienden a 588.000 euros. De ellos, 203.845 euros se destinaron a equipamientos educativos y 62.090 euros a mejoras en infraestructuras escolares. En materia hidráulica, se han invertido 233.000 euros en la reparación de cauces dañados por la última Dana, mientras que las labores ordinarias de conservación de carreteras supusieron 89.749 euros adicionales.

La alcaldesa agradeció en un comunicado la inclusión de estas partidas en los Presupuestos de 2026 y aseguró que consolidan el rumbo del municipio: «Estas inversiones nos permiten avanzar en proyectos clave para el futuro de Algarrobo. Ver que los presupuestos recogen lo que llevamos tiempo trabajando es una garantía de que no se queda solo en promesas», destacó. Rivas subrayó además la importancia de la cooperación entre administraciones: «La colaboración institucional da resultados visibles, y estas inversiones consolidan el modelo de pueblo moderno, sostenible y con calidad de vida que estamos construyendo».

Aunque la Junta ha confirmado la inclusión de las partidas económicas para el punto limpio, la ampliación del CEIP Enrique Ramos y la promoción de 57 viviendas protegidas, por ahora no se han concretado plazos de ejecución ni fechas de inicio de obras en 2026. Tanto el Ayuntamiento algarrobeño como la administración autonómica reconocen que estos proyectos continúan en fase técnica o administrativa, a la espera de avanzar en los procedimientos necesarios antes de fijar un calendario definitivo.