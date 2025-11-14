Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de los terrenos donde se ha previsto la construcción de 57 viviendas sociales en Algarrobo.

La Junta saca a concurso por segunda vez en este año la construcción de 57 viviendas protegidas en Algarrobo

Fomento impulsa el desarrollo de esta parcela con un sistema público-privada de permuta de suelos por inmuebles tras un primer procedimiento que se declaró desierto al no cumplir los requisitos los tres licitadores

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:22

Comenta

La vivienda y las dificultades para adquirirla se ha convertido en uno de los principales problemas de los españoles. En este contexto, la promoción ... de inmuebles sociales es uno de los grandes lunares de las administraciones públicas en las últimas décadas. La Junta de Andalucía está tratando de revertir esta situación. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ha publicado de nuevo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), por segunda vez en lo que va de año, la convocatoria pública para la construcción de 57 viviendas protegidas en una parcela pública en desuso en Algarrobo. Lo hace tras un anterior procedimiento que no se llegó a completar este pasado mes de octubre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Renfe lanza billetes por 7 euros para viajar de Málaga a Madrid en Avlo
  2. 2 El Supremo condena a los propietarios de un chalet a quitar el cierre de una terraza: las viviendas unifamiliares adosadas también están sujetas a la LPH
  3. 3 Roban 5.000 euros a una vendedora de la ONCE de Málaga tras tenderle una trampa
  4. 4 Málaga, en aviso amarillo todo el fin de semana por lluvias
  5. 5 Detectan listeria en quesos de varias marcas vendidos en España
  6. 6 ¿Se está haciendo algo para evitar el colapso diario en la zona Este de la Gran Málaga?
  7. 7

    Renfe vuelve a estar obligada a indemnizar a los viajeros por retrasos de 15 minutos en los AVE
  8. 8 En libertad el detenido por el accidente en el que murió un joven de 18 años en Coín
  9. 9 Reabren la A-45 tras el vuelco de un camión anoche en Antequera
  10. 10

    El PSOE de Málaga y el de Cataluña se enfrentan en el Gobierno por la Torre del Puerto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Junta saca a concurso por segunda vez en este año la construcción de 57 viviendas protegidas en Algarrobo

La Junta saca a concurso por segunda vez en este año la construcción de 57 viviendas protegidas en Algarrobo