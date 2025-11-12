De 100.000 a 10.000 euros: el PSOE pide más presupuesto para el SIPAM de la uva pasa moscatel de la Axarquía

La viña moscatel de Alejandría es un cultivo en franco retroceso en la Axarquía, arrinconado cada vez más por los subtropicales. Incluso en pendientes de ... más de 35%, donde se puede encontrar agua, un bien cada vez más escaso, especialmente en estos últimos años, los vecinos se animan a sustituir las viejas vides centenarias por árboles de mangos o aguacates. A pesar de todo, como si de una auténtica aldea gala de Astérix se tratara, en los municipios más altos de la comarca oriental, como Cútar, Moclinejo, Almáchar, El Borge o Iznate, resiste el cultivo, de la mano de unas dos mil familias, sobre unas dos mil hectáreas de superficie.

Desde abril de 2018, la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas (FAO) tiene declarado como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) a la uva pasa, una distinción con la que la comarca oriental quiere mantener vivo esta cultivo tradicional, convirtiéndolo en un nicho de oportunidades para los municipios del interior, apostando especialmente por su atractivo turístico y etnológico. Sin embargo, la escasa rentabilidad de las explotaciones, la escasez de las ayudas y la sequía de los últimos años, que ha mermado la producción, lastran al sector. El tirón turístico del litoral malagueño es el 'clavo ardiendo' al que quieren agarrarse sus protagonistas para mantenerse a flote.

«Qué le pasa a Moreno Bonilla con el SIPAM de la uva pasa? El año pasado el presupuesto fijó solo 60.000 euros» Josele Aguilar Secretario general del PSOE de Málaga

Sin embargo, los alcaldes de estos municipios llevan años quejándose de la falta de implicación de la Junta de Andalucía con el SIPAM de la comarca de la Axarquía, contraponiendo las aportaciones que realiza la Administración regional a las que otorga el gobierno vasco a las salinas de Añana, también con la misma catalogación. Así, de 100.000 euros en el presupuesto autonómico de 2025 se ha pasado a apenas 10.000, lo que según los regidores representa apenas un 0,44% de lo que se destina en la región del norte peninsular.

Por ello, el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y el alcalde de Almáchar, Antonio Yuste, han reclamado este miércoles a la Junta de Andalucía «una mayor implicación» con el Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) de la uva pasa de la Axarquía, tras conocerse que el Gobierno andaluz solo ha presupuestado 10.000 euros para su impulso en 2026.

Enmienda del PSOE

Aguilar ha criticado «la falta de compromiso» del Ejecutivo de Juanma Moreno con este producto emblemático de la provincia. «¿Qué le pasa a Moreno Bonilla con el SIPAM de la uva pasa? El año pasado el presupuesto fijó solo 60.000 euros y, gracias a una enmienda presentada por el grupo parlamentario socialista, a propuesta de los alcaldes de Almáchar y El Borge, se consiguió incrementar hasta más de 100.000 euros. Lo sorprendente es que este año solo presupuesta 10.000 euros», ha denunciado el líder de los socialistas malagueños en un comunicado.

El responsable socialista ha anunciado que el PSOE volverá a presentar una enmienda para aumentar los fondos destinados al SIPAM, y ha exigido a la Junta de Andalucía «una implicación real con este producto tan representativo de la Axarquía y con los municipios del interior que lo mantienen vivo».

«Queremos reclamar a Juanma Moreno que se ponga las pilas, que trabaje por el interior» Antonio Yuste

Por su parte, el alcalde de Almáchar, Antonio Yuste, ha recordado en el mencionado comunicado que el reconocimiento del SIPAM por parte de la FAO en 2018 «supuso un espaldarazo internacional al territorio y a su tradición agrícola». «Queremos reclamar a Juanma Moreno que se ponga las pilas, que trabaje por el interior, que apueste por el desarrollo rural y, sobre todo, que apoye el Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial. No es de recibo que la Junta contemple solo 10.000 euros para este proyecto», ha señalado.

Yuste ha subrayado que el SIPAM de la uva pasa «es un motor de identidad, sostenibilidad y empleo para la comarca de la Axarquía», y ha pedido al Gobierno andaluz que «abandone la propaganda y se comprometa con hechos y presupuestos que impulsen de verdad al mundo rural malagueño».