El secretario general de los socialistas malagueños, Josele Aguilar, en Almáchar con su alcalde. SUR

De 100.000 a 10.000 euros: el PSOE pide más presupuesto para el SIPAM de la uva pasa moscatel de la Axarquía

Los socialistas critican que la aportación de la Junta apenas representa el 0,44% de lo que destina el gobierno vasco para las salinas de Añana

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 15:13

Comenta

La viña moscatel de Alejandría es un cultivo en franco retroceso en la Axarquía, arrinconado cada vez más por los subtropicales. Incluso en pendientes de ... más de 35%, donde se puede encontrar agua, un bien cada vez más escaso, especialmente en estos últimos años, los vecinos se animan a sustituir las viejas vides centenarias por árboles de mangos o aguacates. A pesar de todo, como si de una auténtica aldea gala de Astérix se tratara, en los municipios más altos de la comarca oriental, como Cútar, Moclinejo, Almáchar, El Borge o Iznate, resiste el cultivo, de la mano de unas dos mil familias, sobre unas dos mil hectáreas de superficie.

