El territorio SIPAM de la uva pasa moscatel de la Axarquía busca nuevas vías para atraer turistas a la comarca

La viña moscatel de Alejandría es un cultivo en franco retroceso en la Axarquía, arrinconado cada vez más por los subtropicales. Incluso en pendientes de ... más de 35%, donde se puede encontrar agua, un bien cada vez más escaso, especialmente en estos últimos años, los vecinos se animan a sustituir las viejas vides centenarias por árboles de mangos o aguacates. A pesar de todo, como si de una auténtica aldea gala de Astérix se tratara, en los municipios más altos de la comarca oriental, como Cútar, Moclinejo, Almáchar, El Borge o Iznate, resiste el cultivo, de la mano de unas dos mil familias, sobre unas dos mil hectáreas.

Desde abril de 2018, la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas (FAO) tiene declarado como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) a la uva pasa, una distinción con la que la comarca oriental quiere mantener vivo esta cultivo tradicional, convirtiéndolo en un nicho de oportunidades para los municipios del interior, apostando especialmente por su atractivo turístico y etnológico. Sin embargo, la escasa rentabilidad de las explotaciones, la escasez de las ayudas y la sequía de los últimos años, que ha mermado la producción, lastran al sector. El tirón turístico del litoral malagueño es el 'clavo ardiendo' al que quieren agarrarse sus protagonistas para mantenerse a flote.

De esta forma, la comarca de la Axarquía ha sido escenario del tercer seminario interregional y la segunda visita de estudio enmarcado en el proyecto MED-GIAHS, un proyecto europeo coordinado por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, que tiene como objetivo principal la creación de una red de sitios SIPAM (Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial) en el Mediterráneo, la llamada red MED GIAHS. El encuentro fue inaugurado por el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Málaga, Fernando Fernández, quien estvo acompañado por el alcalde de Almáchar, Antonio Yuste (PSOE).

Los SIPAM acogen un valioso patrimonio agrícola, paisajístico, cultural y natural y ecosistemas resilientes

SIPAM (o GIAHS, en inglés), es un reconocimiento otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) a agrosistemas habitados por comunidades que cumplen unos criterios concretos relacionados con la seguridad alimentaria y de los medios de subsistencia; la biodiversidad y función ecosistémica; los sistemas de conocimiento y tecnologías adaptadas; la cultura, sistemas de valores y organizaciones sociales; y paisajes excepcionales por sus características de manejo de los recursos de tierras y agua. En la actualidad, existen más de cien SIPAM reconocidos por FAO en todo el mundo.

Estos territorios, como el caso de la comarca de la Axaquía, acogen un valioso patrimonio agrícola, paisajístico, cultural y natural y ecosistemas resilientes, que los hace únicos en el mundo pero que, a su vez, se enfrentan en la actualidad a graves amenazas como el cambio climático, la globalización o la despoblación, entre otras. El objetivo del proyecto MED-GIAHS es conseguir una redefinición del turismo ligado a la actividad agrícola de una manera nueva, más sostenible e innovadora que contribuya a crear medios de vida más resistentes y diversificar los ingresos de las comunidades locales.

Visitas

El sistema de producción de la uva pasa de Málaga en la Axarquía es el anfitrión de este encuentro y cuenta con el reconocimiento internacional de FAO como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) desde 2018, siendo el primero de Europa en obtener esta distinción. El encuentro reunió a más de 30 representantes de otros SIPAM europeos y norteafricanos, de administraciones públicas, universidades, además de profesionales del sector. Todos ellos participaron en un amplio programa que se desarrolló del 9 al 11 de septiembre y en el que se incluyeron reuniones de trabajo del proyecto, así como la visita a los municipios de Almáchar, Moclinejo y Comares, que ponen en valor la razón de ser de la existencia del SIPAM de la uva pasa de Málaga en la Axarquía.

La agenda en la Axarquía ha comenzado este martes, 9 de septiembre, con la celebración del Comité Directivo del proyecto y le seguirá el 3er Seminario Interregional donde se presentarán documentos estratégicos elaborados dentro del proyecto. Entre ellos, la Estrategia MED-GIAHS para un agroturismo sostenible, la Guía conjunta para la definición de los Planes de Acción de los SIPAM, así como el Plan Conjunto de Formación en SIPAM. Todos ellos fruto de la cooperación interregional entre los socios del proyecto, pero también de la cooperación local entre los actores de las comunidades dentro de cada uno de los territorios participantes.

Adquieren una gran importancia en el proyecto MED GIAHS las visitas de estudio, ya que estas permiten profundizar en las necesidades de los SIPAM, establecer lazos entre territorios SIPAM y mostrar el camino a potenciales territorios SIPAM. Así, el sistema de producción de la uva pasa de Málaga se dio a conocer en profundidad en las visitas de estudio que han tenido lugar en los días del encuentro. Las personas asistentes han podido conocer, de primera mano, a través de los productores cómo es el territorio, el sistema de producción, las dificultades de las labores y los componentes sociales y culturales de este SIPAM malagueño.

Ampliar Participantes en la iniciativa de promoción del SIPAM de la uva pasa moscatel de la Axarquía. SUR

El proyecto se desarrolla en el marco del Programa INTERREG Euro-MED, un programa de cooperación europea financiado con fondos FEDER, según han informado desde la Junta en un comunicado. El proyecto MED GIAHS, que se inició el 1 de enero de 2024, finalizará el próximo 31 de marzo de 2026. El presupuesto total es de 987.032,80 euros, del que el 80% proviene del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Actualmente participan cinco entidades como socias del proyecto: la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, líder del proyecto; la Agencia de Desarrollo Regional de Bjelasica, Komovi y Prokletije (Montenegro); La Universidad de Florencia (Italia); la Administración Regional de Pazardzhik (Bulgaria) y la Universidad Aristóteles de Tesalónica (Grecia).

Estas entidades representan a dos SIPAM europeos, el SIPAM de la uva pasa de Málaga y el SIPAM Olivares de las laderas entre Asís y Spoleto (Italia) y a tres potenciales SIPAM, que se encuentran en distintas fases de su candidatura en Bulgaria, Grecia y Montenegro. Además, la red MED GIAHS aúna a dos SIPAM mediterráneos españoles más y a seis SIPAM de la cuenca sur del Mediterráneo, uno en Argelia, tres en Marruecos y otros tres en Túnez. Desde la Administración regional han destacado que esta red «está en proceso de creación y que tendrá su culminación en noviembre de este año». «Contará con un protocolo de funcionamiento que dará las pautas para la futura adhesión de nuevos SIPAM y se presentará en el seminario de clausura del proyecto en Asís, Italia», han desvelado.