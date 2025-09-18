Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de un pasero en la Axarquía. E. CABEZAS

El territorio SIPAM de la uva pasa moscatel de la Axarquía busca nuevas vías para atraer turistas a la comarca

Un proyecto liderado por la Consejería de Agricultura tiene un presupuesto de casi un millón y cuenta con participantes de cuatro países europeos

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:45

La viña moscatel de Alejandría es un cultivo en franco retroceso en la Axarquía, arrinconado cada vez más por los subtropicales. Incluso en pendientes de ... más de 35%, donde se puede encontrar agua, un bien cada vez más escaso, especialmente en estos últimos años, los vecinos se animan a sustituir las viejas vides centenarias por árboles de mangos o aguacates. A pesar de todo, como si de una auténtica aldea gala de Astérix se tratara, en los municipios más altos de la comarca oriental, como Cútar, Moclinejo, Almáchar, El Borge o Iznate, resiste el cultivo, de la mano de unas dos mil familias, sobre unas dos mil hectáreas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto a un joven malagueño en el río Támesis
  2. 2 Detienen a un adulto «por dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria
  3. 3 Una nueva vida para El Caracol, la histórica cafetería de La Victoria en Málaga
  4. 4 Muere un turista en una piscina en Marbella, donde jugaba con un amigo tras consumir alcohol y droga
  5. 5 Detenido el conductor del coche en el que murió la joven ilustradora de 26 años en Estepona
  6. 6 El joven hallado muerto en el Támesis es Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño afincado en Londres
  7. 7 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga
  8. 8 Cambios en las horas lectivas del profesorado: así es la nueva ley que prepara el Gobierno
  9. 9 Un accidente múltiple deja nueve kilómetros de atascos a la altura del Faro de Calaburras
  10. 10

    Nueva inversión en Málaga: Winterhalter inyecta 15 millones e inaugura sede

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El territorio SIPAM de la uva pasa moscatel de la Axarquía busca nuevas vías para atraer turistas a la comarca

El territorio SIPAM de la uva pasa moscatel de la Axarquía busca nuevas vías para atraer turistas a la comarca