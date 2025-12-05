Nueva siembra de árboles en el Bosque del Propósito de Madrid: las raíces de la responsabilidad social

Un año después de la plantación de 19 ejemplares de Pyrus calleryana en el parque Felipe VI, en Valdebebas, Madrid, Vocento ha convocado a numerosos ... representantes de la comunidad Líderes con Propósito para plantar un nuevo grupo de árboles. Toda una muestra de compromiso con el medio ambiente, con la sociedad en general, de empresas pertenecientes a diversos sectores.

Un encuentro, en colaboración con Acciona, en el que Samary Fernández Feito, directora del área de Lujo, Estilo de Vida y Revistas de Vocento e impulsora del proyecto, agradeció al Ayuntamiento de Madrid y a los asistentes su participación en el evento: «Gracias por formar parte de esta iniciativa que ya se está convirtiendo en familia, en un acto que demuestra lo importante que son las cosas materiales, que nos posicionan en el tiempo, como sucederá en el legado que dejarán estos árboles. Un recuerdo para las empresas y para los líderes que creyeron en hacer el bien con sus negocios».

El Bosque del Propósito, situado en la zona más elevada del parque madrileño, ya cuenta, por lo tanto, con una nueva siembra (cada una de ellas, identificada con su placa), que evoca el compromiso y cumplimiento de empresas que no solo buscan resultados económicos, sino también ayudar a construir una sociedad más justa, solidaria y sostenible. Con una iniciativa en una ciudad que, como señaló José Antonio Martínez Páramo, Concejal delegado de Limpieza y Zonas Verdes del Ayuntamiento de Madrid, lidera la plantación de árboles en el contexto internacional (la segunda del mundo, después de Tokyo, la primera europea): «El año pasado plantamos 215.000 árboles y este año queremos doblar este número. Gestionamos 5,7 millones de árboles (la ONU dice que para que una ciudad sea sostenible desde el arbolado, debe tener al menos un árbol por cada tres habitante; nosotros, casi dos por habitante).

En cuanto a David Pérez, Concejal presidente del distrito de Hortaleza, agradeció a Vocento y a las empresas que apoyan el proyecto, «como un bonito ejemplo de colaboración público-privada, en línea con la relación que mantenemos en la ciudad de Madrid para que haya más oportunidades de progreso para los madrileños. Más oxígeno, más verde significa más salud, más oxígeno, más futuro, lo que es de celebrar. Espero que el acto de hoy lo sigamos celebrando todos los años».

En la plantación de este segundo grupo del Bosque del Propósito han participado los siguientes representantes de empresas de Líderes con Propósito: Elena Rey, directora de comunicación de Deloitte; Beatriz Aylagas, coordinadora de ESG de Ecoembes; Ferran Miquel, Director de ESG e Isabel Gaset, comunicación corporativa de Isdin; Jacobo de Saavedra. Director de Public Affairs de ISS; Miguel de Castro, Director de Corporate Affairs & Engagement de L'Oreal; Cristina Torquemada, Brand PR & Comms Manager de Mc Donald's; Juan Francisco Lolago, Director de Comunicación Corporativa de Novartis; Fabián Grandolph, Corporate Communications Director de Salesforce e Ignacio Sierra, Director General Corporativo de Tendam.