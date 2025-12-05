Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Urgente El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,8: así se ha sentido en toda Málaga
Samary Fernández Feito, José Antonio Martínez Páramo y David Pérez, con los representantes de las compañías de Líderes con Propósito en la plantación en el parque Felipe VI, en Valdebebas, Madrid.

Samary Fernández Feito, José Antonio Martínez Páramo y David Pérez, con los representantes de las compañías de Líderes con Propósito en la plantación en el parque Felipe VI, en Valdebebas, Madrid. Pablo Paniagua
Líderes con propósito

Nueva siembra de árboles en el Bosque del Propósito de Madrid: las raíces de la responsabilidad social

Las empresas de la comunidad Líderes con Propósito, liderada por Vocento, han plantado en el parque Felipe VI de Madrid el segundo grupo árboles de este proyecto, como ejemplo de la huella positiva que estas empresas aspiran a dejar en la sociedad

Alberto Velázquez

Viernes, 5 de diciembre 2025, 09:58

Un año después de la plantación de 19 ejemplares de Pyrus calleryana en el parque Felipe VI, en Valdebebas, Madrid, Vocento ha convocado a numerosos ... representantes de la comunidad Líderes con Propósito para plantar un nuevo grupo de árboles. Toda una muestra de compromiso con el medio ambiente, con la sociedad en general, de empresas pertenecientes a diversos sectores.

