Íñigo Larraya. Cedida

Íñigo Larraya

Director de sostenibilidad de L'Oréal
«Ningún gran lanzamiento sale sin pasar el filtro de sostenibilidad»

De reformular miles de productos a reducir la «intensidad» de los envases: el director de sostenibilidad de L'Oréal detalla los retos de una transformación que, asegura, solo será real si impregna toda la organización

José A. González

José A. González

Jueves, 28 de agosto 2025, 11:19

Hace una década, la sostenibilidad era en muchas empresas poco más que un añadido en la estrategia: un gesto bienintencionado pero secundario frente a los ... resultados financieros. Hoy, según Íñigo Larraya (San Sebastián, 1979), director de sostenibilidad para Europa en L'Oréal, la situación es completamente distinta. La sostenibilidad forma parte del núcleo de las decisiones y, asegura, ningún nuevo lanzamiento se aprueba sin superar un filtro ambiental tan exigente como el financiero.

