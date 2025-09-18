Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una vaguada traerá una masa de aire polar y lluvias intensas este fin de semana: así afectará a Andalucía

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:55

El calor vuelve a ser protagonista este jueves de septiembre en Andalucía, con cinco provincias en aviso amarillo por altas temperaturas, que podrían alcanzar los ... 39 grados en el valle del Guadalquivir, la campiña jerezana y el interior oriental entre las 13 y las 20 horas. Los últimos coletazos de un verano que se resiste a abandonarnos. Sin embargo, no se confíen. El tiempo dará un giro en las próximas horas, como advierten los expertos. «Estamos a las puertas de un cambio radical en España, que vendrá de la mano de una profunda vaguada que traerá una masa de aire polar y lluvias localmente muy intensas durante el próximo fin de semana», señalan desde el portal especializado Meteored.

