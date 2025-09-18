Una vaguada traerá una masa de aire polar y lluvias intensas este fin de semana: así afectará a Andalucía

El calor vuelve a ser protagonista este jueves de septiembre en Andalucía, con cinco provincias en aviso amarillo por altas temperaturas, que podrían alcanzar los ... 39 grados en el valle del Guadalquivir, la campiña jerezana y el interior oriental entre las 13 y las 20 horas. Los últimos coletazos de un verano que se resiste a abandonarnos. Sin embargo, no se confíen. El tiempo dará un giro en las próximas horas, como advierten los expertos. «Estamos a las puertas de un cambio radical en España, que vendrá de la mano de una profunda vaguada que traerá una masa de aire polar y lluvias localmente muy intensas durante el próximo fin de semana», señalan desde el portal especializado Meteored.

Y precisan: «Según nuestro modelo de referencia, la tarde de este jueves ya dejará algunos chaparrones aislados en Extremadura (aquí alguno de cierta intensidad), zonas de montaña de Andalucía y sur y oeste de Castilla-La Mancha. Además, dichos modelos apuntan a que algunos de los núcleos tormentosos llevarán bastante aparato eléctrico», agregan. Dicho fenómeno, pues, se dejará sentir ya hoy previsiblemente en Andalucía. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), hoy se esperan en la región «cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas por la tarde, sin descartar que vayan acompañados de precipitaciones débiles ocasionales en el interior». Además, soplará Levante moderado en el litoral almeriense y en Cádiz, «con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes en el área del Estrecho».

El domingo será la jornada más inestable: Aemet pronostica para la comunidad «cielos muy nubosos con precipitaciones débiles a moderadas que se irán extendiendo de oeste a este»

Será solo un aperitivo del que se presenta como un fin de semana algo revuelto. En el caso de Málaga, Aemet prevé cielos nublados con máximas que se moverán entre los 27 y los 29 grados. En zonas como Ronda la probabilidad de chubascos ronda el 55%.

En Andalucía, el organismo estatal anuncia para el sábado de momento «cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas, sin descartar chubascos ocasionales en las sierras orientales por la tarde». Habrá brumas matinales en el litoral mediterráneo y Levante moderado en el área del Estrecho.

El domingo será la jornada más inestable. Aemet pronostica para la comunidad «cielos muy nubosos acompañados de precipitaciones débiles a moderadas que se irán extendiendo de oeste a este; tendiendo a quedar despejados a lo largo del día en la vertiente atlántica. Nubes bajas matinales en el litoral mediterráneo y en el Estrecho».