Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Casi un 56% de los universitarios andaluces logra trabajar al año de acabar su carrera

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Domingo, 17 de agosto 2025, 02:00

El 55,9% de las personas egresadas en las diez universidades públicas andaluzas en el año académico 2022-2023 trabajaba al año de finalizar ... sus estudios, según la Junta de Andalucía. Este porcentaje asciende al 61,23% entre los que cursaron un máster y al 78,57% para los que finalizaron el doctorado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una joven de 23 años por intentar cortarle el cuello a su hermano en Málaga
  2. 2

    Salir de los testigos de Jehová: cuando el paraíso es una jaula
  3. 3 La nueva señal de la DGT que avisa de cámaras en semáforos y sanciona con 200 euros
  4. 4 Facua denuncia a un restaurante por cobrar 12 euros por el uso de un gancho para colgar el bolso
  5. 5 Jubilación desde los 52 años y sin recortes en profesiones duras o de riesgo: requisitos y trámites
  6. 6 Dónde comer en la Feria de Málaga
  7. 7 Aemet ya advierte de terral en el arranque de la Feria de Málaga
  8. 8

    Toñi Moreno da el pistoletazo de salida a la Feria de Málaga con la tradicional romería
  9. 9 Tarjeta acreditativa de discapacidad en Andalucía: ¿para quién es y cómo se consigue?
  10. 10

    Gabriel Gutiérrez Tejada: «El pinsapo está en expansión en Málaga y puede salir del peligro de extinción»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Casi un 56% de los universitarios andaluces logra trabajar al año de acabar su carrera