Casi un 56% de los universitarios andaluces logra trabajar al año de acabar su carrera
Domingo, 17 de agosto 2025, 02:00
El 55,9% de las personas egresadas en las diez universidades públicas andaluzas en el año académico 2022-2023 trabajaba al año de finalizar ... sus estudios, según la Junta de Andalucía. Este porcentaje asciende al 61,23% entre los que cursaron un máster y al 78,57% para los que finalizaron el doctorado.
Así se refleja en un reciente estudio publicado por el Observatorio Argos, del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en colaboración con las Universidades andaluzas y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). El estudio analiza también el nivel de inserción a los dos años de finalizar los estudios, momento en el que más de seis de cada diez (65,43%) se encuentra en alta laboral. Las titulaciones andaluzas con mayor número de egresados corresponden al grupo de Ciencias Sociales y Jurídicas, con un 34,5%.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.