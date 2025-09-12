Las tutorías entre docentes y padres en los centros escolares serán telemáticas en Andalucía

Forma parte de la rutina de un centro escolar. El tutor se reúne periódicamente con los padres de un alumno para hablar sobre su evolución ... en clase. Hasta ahora, este encuentre se producía cara a cara. Pero es algo que cambia en este curso escolar que acaba de arrancar, ya que la Consejería de Educación ha decidido que estas tutorías se lleven ahora a cabo de manera telemática.

Así reza en una instrucción facilitada a todos los centros escolares para fijar el marco en el que se debe desarrollar el curso. Entre varios puntos, destaca el que hace alusión a las tutorías y en el que se expresa que éstas se «llevarán a cabo, con carácter general, de forma telemática». Esto significa que el intercambio entre docente y padres se realizará a través del uso de la tecnología, pero acabando con la presencialidad.

Este periódico contactó con directores de varios centros educativos y todos coinciden en que la mencionada instrucción «ha creado bastante desconcierto». «Estamos a la espera de que la Junta nos aclare como se va a materializar esto y esperamos algo más de concreción», mantiene una directora de un colegio de la capital.

Educación recuerda en el texto de la misma instrucción que ésta cuenta con el respaldo de los sindicatos CSIF, ANPE-Andalucía y UGT. «La parte del horario regular no lectivo del profesorado funcionario se llevará a cabo, con carácter general, de forma telelmática, con la excepción de la atención de familias que lo soliciten y el servicio de guardia. Las sesiones de evaluación oficiales que contempla la norma también serán presenciales», reza la instrucción, que está publicada en el propio portal de la Consejería de Educación.