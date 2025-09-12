Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las tutorías entre docentes y padres en los centros escolares serán telemáticas en Andalucía

La Junta fija este protocolo en la última instrucción para el curso 2025-2026, aunque los interesados en mantener el 'cara a cara' con el profesor lo podrán solicitar

Matías Stuber

Matías Stuber

Viernes, 12 de septiembre 2025, 16:44

Forma parte de la rutina de un centro escolar. El tutor se reúne periódicamente con los padres de un alumno para hablar sobre su evolución ... en clase. Hasta ahora, este encuentre se producía cara a cara. Pero es algo que cambia en este curso escolar que acaba de arrancar, ya que la Consejería de Educación ha decidido que estas tutorías se lleven ahora a cabo de manera telemática.

