El TSJA amenaza con multas al Ayuntamiento de Carboneras si no declara no urbanizable El Algarrobico en su PGOU

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha vuelto a amenazar al Ayuntamiento de Carboneras con multas si no publica el planeamiento corregido del ... paraje de la playa de El Algarrobico donde se alza el hotel ilegal cuyas obras están paralizadas hacer más de tres lustros.

El alto tribunal andaluz advierte de multa coercitivas reiteradas y con dar traslado a la Fiscalía si el Consistorio persiste en el incumplimiento de la sentencia que obliga a reflejar como no urbanizable este paraje en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU).

La Junta de Andalucía ha reclamado al TSJA que ordene al Ayuntamiento a cumplir con la sentencia que le obliga a declarar no urbanizable estos suelos donde se ubica el hotel de Azata del Sol, ante las «prácticas dilatorias con las que solamente retrasa el mandato judicial».

La representación legal de la Junta pone en conocimiento del tribunal un oficio realizado por la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo del 30 de julio, un día antes de que se celebrara la sesión plenaria para la modificación del PGOU, en el que se hacen constar dichas prácticas dilatorias.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA ha acordado comunicar personalmente al alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, que dispone de cinco días para formular alegaciones antes de que se adopten medidas coercitivas.

El TSJA exige al Ayuntamiento esta medida tras comprobar que no ha realizado en plazo el depósito y publicación de la normativa urbanística corregida, requisito imprescindible para cerrar la ejecución del fallo.

Desde la Junta se considera que no se obliga al Consistorio a aprobar ninguna modificación de su plan general para dar cumplimiento a la sentencia, sino que únicamente debe limitarse a hacer figurar en el PGOU la clasificación de los terrenos donde se ubica el hotel como no urbanizables.

La sentencia firme obliga a da dejar sin efecto la condición de suelo urbanizable los terrenos donde se encuentra el hotel para catalogarlos como no urbanizables y de especial protección. El depósito y publicación de todo ello en el Boletín Oficial de la Provincia es el paso definitivo para cerrar un proceso judicial abierto hace más de 15 años.