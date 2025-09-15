Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tres heridos al explotar un cohete en una procesión en Almadén

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Lunes, 15 de septiembre 2025, 02:00

Tres personas resultaron heridas, una de ellas grave, tras explotar un cohete durante una procesión en la localidad sevillana de Almadén de la Plata, según ... informó el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía. La explosión se produjo el pasado sábado por la noche al explosionar un cohete durante una procesión en la Plaza de la Iglesia de este municipio, coincidiendo con la salida del Cristo del Crucero, patrón de la localidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¿Por qué son tan peligrosas las avispas velutinas que han llegado a Málaga?
  2. 2 Terral, taró y descenso de temperaturas en Málaga
  3. 3 Consternación en Los Romanes por la muerte de Iván, el motorista de 41 años fallecido en Riogordo
  4. 4 Una vieja nevera usada para barbacoas, posible origen del incendio de Benalmádena
  5. 5 Sánchez anuncia la revocación de 8.000 pisos turísticos en Málaga y arropa a Montero en su carrera a la Junta
  6. 6

    De los 54.360 euros de Nagüeles a los 718 de Río Verde: esto pagarán los hamaqueros
  7. 7 Un pago único anual de hasta 13.500 euros y otras ventajas de retrasar la jubilación este 2025
  8. 8

    La paradisiaca cueva de Málaga que triunfa como escapada en la nueva serie de Robin Wright en Amazon
  9. 9 Sánchez anuncia la revocación de 8.000 pisos turísticos en Málaga y arropa a Montero en su carrera a la Junta
  10. 10

    Entre el bochorno y el hartazgo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Tres heridos al explotar un cohete en una procesión en Almadén