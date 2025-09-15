Tres heridos al explotar un cohete en una procesión en Almadén
Lunes, 15 de septiembre 2025, 02:00
Tres personas resultaron heridas, una de ellas grave, tras explotar un cohete durante una procesión en la localidad sevillana de Almadén de la Plata, según ... informó el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía. La explosión se produjo el pasado sábado por la noche al explosionar un cohete durante una procesión en la Plaza de la Iglesia de este municipio, coincidiendo con la salida del Cristo del Crucero, patrón de la localidad.
Los servicios sanitarios de la Junta movilizaron hasta tres UVI móviles y otras dos ambulancias convencionales hasta este pueblo de la sierra norte de Sevilla, además de proceder a la apertura del centro de salud del municipio para atender a los heridos. El herido más grave está ingresado con quemaduras en el hospital Macarena de Sevilla.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.