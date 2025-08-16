Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Viajeros en una estación de autobuses. SUR

El transporte metropolitano sigue al alza con 68,8 millones de viajeros hasta junio

Es el mejor registro de la historia en un semestre impulsado por el incremento en el uso de la tarjeta con descuentos de los consorcios

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Sábado, 16 de agosto 2025, 02:00

El transporte público metropolitano de Andalucía sigue creciendo y durante el primer semestre del año ha registrado 68,8 millones de viajeros, cifra récord ... en su historia, según el balance realizado por la Junta de Andalucía a través de los datos de los nueve consorcios de transporte que integran las áreas metropolitanas de las ocho capitales de provincia y la comarca del Campo de Gibraltar. El incremento en el uso de la tarjeta de estos Consorcios, que además de descuentos facilita la intermodalidad en el transporte, alcanzó el 16,51%, lo que se traduce en 9,7 millones de desplazamientos más entre enero y junio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El día que Francisco Santamaría volvió a nacer en La Rosaleda
  2. 2 Una trabajadora se jubila a los 57 años tras ganar en los tribunales a la Seguridad Social
  3. 3 El autor de seis incendios forestales en Teba: un exfontanero municipal que «odia» al equipo de gobierno
  4. 4 Los fuegos artificiales inauguran hoy ocho días de feria en Málaga
  5. 5 La ola de calor también asfixia a Málaga: aviso naranja para este fin de semana por máximas de hasta 42ºC
  6. 6 Cuatro grandes yates se citan en el puerto para asistir al inicio de la feria de Málaga
  7. 7 ¿Las empresas pueden obligar a los trabajadores a contestar llamadas y WhatsApp fuera de su horario?: sí, en estos casos
  8. 8

    El Málaga cambia de objetivos
  9. 9

    La Feria de Málaga arranca hoy con una previsión de menos ocupación en hoteles y viviendas turísticas
  10. 10 La última serie de mafiosos que fascina a Arturo Pérez-Reverte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El transporte metropolitano sigue al alza con 68,8 millones de viajeros hasta junio

El transporte metropolitano sigue al alza con 68,8 millones de viajeros hasta junio