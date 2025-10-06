Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Antonio Sanz garantiza una respuesta «diligente» a las afectadas por el cribado de cáncer

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Lunes, 6 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, aseguró ayer que el Gobierno andaluz responderá «con diligencia, seguridad y soluciones» ... a las 2.000 mujeres del cribado de cáncer de mama a las que se está llamando al estar pendientes de una segunda prueba diagnóstica tras recibir una primera mamografía con resultados «no concluyentes».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El joven asesinado en Marbella el viernes es un rapero sueco
  2. 2 El Banco de España vigilará estas transferencias a partir de octubre
  3. 3

    Las fotos inéditas de la Desbandá que ocultó la dictadura
  4. 4 Poner una pegatina de alarma de seguridad en casa sin tener contratado el servicio puede salir muy caro
  5. 5 ¿Por qué el precio de las coquinas se ha triplicado en unos pocos años?
  6. 6 Cortes de tráfico este lunes por las obras del metro: nuevas calles afectadas
  7. 7 La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en Villanueva de la Concepción
  8. 8 La cara más humana de la Policía: una cama ortopédica para María Elena, herida grave en un atropello
  9. 9 Alerta sanitaria por la presencia de fragmentos metálicos en un confit de foie
  10. 10 Tres heridos en un accidente entre un turismo y un autobús en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Antonio Sanz garantiza una respuesta «diligente» a las afectadas por el cribado de cáncer