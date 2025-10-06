Antonio Sanz garantiza una respuesta «diligente» a las afectadas por el cribado de cáncer
Lunes, 6 de octubre 2025, 02:00
El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, aseguró ayer que el Gobierno andaluz responderá «con diligencia, seguridad y soluciones» ... a las 2.000 mujeres del cribado de cáncer de mama a las que se está llamando al estar pendientes de una segunda prueba diagnóstica tras recibir una primera mamografía con resultados «no concluyentes».
Antonio Sanz prometió a la asociación Amama, que representa a la mujeres afectadas por esto casos, que la Junta actuará «en todo momento con transparencia e informando permanentemente» a este colectivo.
La asociación puso de relieve, por su parte, que los problemas detectados en el programa de detección precoz de esta enfermedad puedan calificarse «de error, fallo, falta de comunicación» porque son «una absoluta negligencia, que puede incluso tener consecuencias penales».
