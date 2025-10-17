La sanidad ganará peso en los presupuestos de la Junta del año próximo con una cifra récord

El giro que el Gobierno andaluz parece decidido a darle al sistema público de salud tendrá su reflejo en sus presupuestos del año próximo, actualmente ... en fase de elaboración, en los que más de un tercio del montante total se destinará a gasto sanitario.

Con la cifra del envolvente todavía sin confirmarse, sí se sabe que estará en torno a los 51.000 millones de euros. Más de un tercio de esa cifra se destinará a presupuesto de salud, con una cantidad que no bajará de los 16.000 millones de euros, según adelantó esta semana el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Esa cifra supondrá un aumento de al menos un 6,5 por ciento sobre la de los presupuestos del año pasado; un 32 por ciento más sobre las primeras cuentas de la actual legislatura y un 62 por ciento más sobre los últimos presupuestos aprobados antes de la llegada de Moreno a la presidencia de la Junta.

La Consejería de Hacienda ya ha publicado el anteproyecto de ley de Presupuestos para 2026, en la que además de la sanidad se señalan algunos pilares básicos sobre los que se aspira que las cuentas tengan especial incidencia: el acceso a la vivienda, la digitalización, la innovación y la sostenibilidad «como eje transformador de la región y mantenimiento del bienestar colectivo», según apunta el documento.

El anteproyecto apunta que en la Unión Europea se prevé que el PIB repunte un 1,1% en 2026, sostenido por el gasto en infraestructuras y defensa, mientras que la inflación convergería hacia tasas cercanas al 2%. En España se proyecta un escenario estable con costes energéticos y financieros contenidos, con un PIB que atenuará en cuatro décimas su crecimiento en 2026, aunque se estima que la creación de empleo continuará.

Aunque el documento no fija aún sobre qué base de previsión de crecimiento se trabaja, sí señala perspectivas optimistas. Recuerda que PIB regional creció un 3 por ciento en el segundo trimestre de 2025, por encima de la media nacional, con una notable aportación de la industria y la construcción.

También señala que el mercado laboral registra máximos históricos de ocupación, con más de 3,5 millones de personas empleadas y la tasa de paro en mínimos desde 2007. Además, se destaca el superávit comercial no energético y la consolidación de Andalucía como tercera comunidad exportadora.

Con estas bases, las previsiones para 2026 son favorables: se anticipa que Andalucía mantendrá un crecimiento sólido, apoyado en la inversión, la fortaleza de los servicios y la dinamización de actividades de alto valor añadido, lo que permitirá seguir reduciendo el diferencial de renta y empleo respecto a la media española y europea.

Sin embargo, se apunta que las cuentas se vuelven a elaborar con una infrafinanciación de 1.528 millones de euros, casi 20.000 millones de déficit acumulado en el periodo 2009-2023, y bajo la parálisis del presupuesto de gobierno de España, que condiciona a las entregas a cuenta, la evolución de las retribuciones a los funcionarios o los programas de gastos financiados.

Las cuentas recogen las medidas fiscales ya anunciadas y dirigidas a la deducciones por las prácticas deportivas, los gastos veterinarios, el acceso a la vivienda y las familias con miembros enfermos de celiaquía.