Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Tercer Hospital para Málaga ya tiene constructoras: estas son las elegidas

La Junta de Andalucía propone adjudicar las obras del nuevo centro a la UTE conformada por OHLA, Sando y Vialterra Infraestructura

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Viernes, 17 de octubre 2025, 15:35

Comenta

La Mesa de Contratación que ha evaluado las ofertas de las tres uniones temporales de empresas que aspiraban a construir el tercer hospital de Málaga ... ha propuesto la adjudicación formal de los trabajos al grupo conformado por Obrascón Huarte Laín SA (OHLA), Construcciones Sánchez Domínguez (Sando) y Vialterra Infraestructuras, según consta en un informe emitido este mismo viernes, por lo que el inicio de las obras está cada vez más cerca con el objetivo en mente de acabar la gran infraestructura sanitaria, que se levantará en los aparcamientos del actual Hospital Civil, en 2032.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  2. 2 Alameda se paraliza ante el desahucio de Fran Custodio, un vecino de 64 años con un 94% de discapacidad
  3. 3 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  4. 4

    La sentencia de las zonas verdes contra el Ayuntamiento beneficiará a más de 60 grandes comunidades de propietarios en Málaga
  5. 5

    La Fiscalía también se suma a la petición de una orden de detención contra los Al-Thani
  6. 6 Heridos leves los dos ocupantes de una avioneta tras un aterrizaje de emergencia en Periana
  7. 7 Aemet activa dos avisos en Andalucía y advierte de «chubascos localmente fuertes y tormentas»
  8. 8 Tres profesores de Málaga optan al premio al mejor docente de España 2025
  9. 9 Un instituto de Torre del Mar advierte de un conductor que ofreció a un alumno «subirse al coche» y «dar una vuelta con él»
  10. 10

    El caso Andic vuelve a dar un giro de guión con la investigación del hijo del fundador de Mango

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Tercer Hospital para Málaga ya tiene constructoras: estas son las elegidas

El Tercer Hospital para Málaga ya tiene constructoras: estas son las elegidas