El Tercer Hospital para Málaga ya tiene constructoras: estas son las elegidas

La Mesa de Contratación que ha evaluado las ofertas de las tres uniones temporales de empresas que aspiraban a construir el tercer hospital de Málaga ... ha propuesto la adjudicación formal de los trabajos al grupo conformado por Obrascón Huarte Laín SA (OHLA), Construcciones Sánchez Domínguez (Sando) y Vialterra Infraestructuras, según consta en un informe emitido este mismo viernes, por lo que el inicio de las obras está cada vez más cerca con el objetivo en mente de acabar la gran infraestructura sanitaria, que se levantará en los aparcamientos del actual Hospital Civil, en 2032.

Así, el resumen global de la puntuación de las ofertas, que analiza los criterios evaluables de forma no automática y la oferta económica (el análisis de los precios a la baja), sitúa a la UTE de OHLA, Sando y Vialterra Infraestructuras al borde de la adjudicación, tras la propuesta formal por parte de la Mesa de Contratación, al sumar 95,42 puntos, la puntuación más alta, seguida de la UTE de Dragados, Sacyr Construcción y Verosa Proyectos y Servicios (78,93) y Ferrovial, FCC, Heliopol y Guamar (78,58).

Esta UTE tomó la delantera, según se hizo público el pasado 7 de septiembre, a los otros dos consorcios que se han presentado al concurso, al lograr la puntuación más alta de las tres en el apartado de 'criterios evaluables de forma no automática', 43,42 puntos, y poner sobre la mesa, además, que los trabajos supondrán una inversión de 449,05 millones de euros sin incluir el IVA, frente a los más de 607 presupuestados por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, siendo la más baja de las tres.

En los criterios técnicos, los responsables de la mesa de contratación han evaluado la metodología propuesta para el desarrollo de los trabajos en fase de obra, la programación de las obras, la tecnología relacionada con el I+D+i y la reducción de impactos sobre tercero. Finalmente,

En cuanto al apartado económico, la oferta de la UTE de Dragados, Sacyr y Verosa ascendía a 476,57 millones de euros y la de Ferrovial, FCC Construcción, Heliopol y Guamar alcanza los 470,24 millones de euros, sin que en ambas sumas se incluya el IVA.

De cualquier forma, el siguiente paso es la entrega de documentación por parte de esta UTE y, después y si no hay contratiempos administrativos, la adjudicación de las obras del tercer hospital, que comenzarán a principios de 2026 si no hay contratiempos.

La construcción del complejo requiere de tres fases, además de las obras previas que suponen la demolición y traslado del Centro de Transfusión, Tejidos y Células (para lo que la Junta ya ha adjudicado la redacción del proyecto de un nuevo edificio), el traslado de un aljibe, la realización de una línea de media tensión, y la construcción de accesos y conexiones.

La primera fase de la construcción, llamada cero, durará dos meses, y consistirá en la ejecución de un parking al aire libre de 650 plazas en la parcela del Civil, justo donde se levantará el Tercer Hospital. Después, se ejecutará un edificio de aparcamientos a espaldas de los bloques de la calle Blas de Lezo: siete plantas de altura y tres bajo rasante, que supondrá la creación de 839 plazas. En este parking, se destinarán 110 plazas para abonados (sanitarios y residentes). Esta fase durará 15 meses. En una tercera fase (60 meses), se construirá el edificio del hospital en sí, de cuatro niveles bajo rasante y once de altura, con un parking ubicado en las plantas menos dos y menos tres. En total, se habilitarán 928 plazas de aparcamiento, de las que se reservarán 132 para médicos, enfermeros, auxiliares, celadores y personal administrativo de los tres hospitales de la zona, así como para los vecinos.

El hospital contará con 815 habitaciones individuales, 48 quirófanos, 80 camas UCI, más de 150 consultas médicas, 40 consultas de enfermería y un espacio para la docencia y la investigación. El proyecto ha superado ya, en total, más de una treintena de hitos administrativos. La Junta confía en que las obras puedan comenzar el año que viene, pero todo va a depender de la agilidad con que se sigan dando pasos para cerrar un contrato de una gran complejidad, por lo que el proceso de adjudicación que se avecina en los próximos meses podría dilatarse en el tiempo.