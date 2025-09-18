La sanidad andaluza nunca estuvo mejor que con el PSOE, según Montero

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sacó pecho ayer en su intervención en el Congreso de la gestión de ... la sanidad andaluza en la época socialista subrayando que «nunca estuvo mejor la sanidad andaluza que con los gobiernos del PSOE-A».

La también líder del PSOE andaluza y candidata a la Presidencia de la Junta aseguró en el Congreso que «en la etapa socialista en la Junta la sanidad estaba sin listas de espera, con citas al médico de familia, por supuesto, antes de 48 horas, e investigación de vanguardia, siendo la comunidad autónoma que saltó a los telediarios por tener los primeros avances biomédicos».

María Jesús Montero afirmó que en su intervención en la Cámara baja que «los ciudadanos recuerdan esta situación de la sanidad andaluza y por mucho que insistan, mi gestión al frente de la sanidad no se va a olvidar, es un aval que me acompañará durante mi carrera política».

Además, añadió ó que las críticas del PP a su gestión sanitaria en su etapa en el Ejecutivo andaluz son fruto «el nerviosismo del PP andaluz, que se asustó el domingo ante la expresión de los socialistas andaluces arropando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a ella misma en un mitin en Málaga».

A la vicepresidente y ministra le replicó en el Congreso el diputado del PP Elías Bendodo, que le reprochó su mala gestión como consejera de Salud en Andalucía y la responsabilizó de que hubiera «7.773 profesionales sanitarios menos en el sistema público».

Elías Bendodo lamentó que Montero manifestara recientemente que «el socialismo había dejado en Andalucía una sanidad muy bonita, literal, muy bonita» cuando la situación que se encontró el PP a su llegada al Gobierno andaluz fue totalmente contraria.

El diputado popular puso de relieve que «su balance y aval como consejera de Salud es de 7.773 profesionales sanitarios menos» en esta comunidad desde el año 2011 a 2013, como «dice la Cámara de Cuentas».

Elías Bendodo censuró la visión y postura de María Jesús Montero y Pedro Sánchez a los que invitó a visitar «más a menudo Andalucía para que se pasee por sus calles y tome el pulso de lo que opina la gente ambos», arguyó.

Por otro lado, el PSOE-A anunció que va solicitar en el Parlamento andaluz la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de las listas de espera del Servicio Andaluz de Salud (SAS), a raíz del último balance realizado por la Junta que subrayaba una reducción y cuyos datos fueron cuestionados por los socialistas.

La portavoz parlamentaria socialista, María Márquez, expuso ayer que «sobran los motivos» para reclamar esta comisión de investigación con el objetivo de «esclarecer la gestión analizar la información oficial publicada de las listas de espera, examinando el destino de los recursos y evaluando los efectos del macroacuerdo de concierto sanitario que se está produciendo en Andalucía», argumentó.

María Márquez resaltó que «las listas de espera para ver al especialista han aumentado en 3.502 personas en el último año y hay 10.153 pacientes más fuera de los plazos de garantía».