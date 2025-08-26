Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pantano de la cuenca del Guadalquivir en Sevilla. J.L.P.

Las reservas de los pantanos andaluces se sitúan ya por debajo del 50%

  ·

Los pantanos de la cuenca Mediterrána bajan al 49,5% y los del Guadalquivir se quedan en el 46,4% de su capacidad

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Sevilla

Martes, 26 de agosto 2025, 20:57

Las reservas de agua en los pantanos de las cuencas andaluzas se sitúan ya por debajo del 50% después de las intensas lluvias del pasado ... invierno y primavera, que elevaron antes de comenzar el verano el nivel de muchos embalses a cerca del 100% de su capacidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Entregado a su familia y al deporte: así era Ángel, el joven asesinado a puñaladas en Capuchinos
  2. 2 Un ataque mortal a las puertas de la tienda de su padre tras un «encontronazo» en la Feria de Málaga
  3. 3 Eva, la camarera que asistió al joven asesinado a puñaladas en Capuchinos: «Me pedía que no le dejara solo»
  4. 4 Capuchinos, un barrio atravesado por el dolor tras el crimen de Ángel
  5. 5 Un detenido por el accidente con un motorista fallecido en Muelle Heredia
  6. 6 Repunte vírico en Málaga: «El coronavirus del verano es la nueva gripe»
  7. 7 El viento de terral vuelve a Málaga: ¿cuántos días durará y qué máximas se esperan?
  8. 8 Roban 57.000 euros a una de las propietarias de Los Mellizos de Torremolinos: hay tres detenidos
  9. 9 La BonoLoto deja casi dos millones de euros en Málaga capital
  10. 10

    El avispón oriental ya se expande por toda la provincia de Málaga y amenaza a las especies autóctonas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las reservas de los pantanos andaluces se sitúan ya por debajo del 50%

Las reservas de los pantanos andaluces se sitúan ya por debajo del 50%