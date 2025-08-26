Las reservas de los pantanos andaluces se sitúan ya por debajo del 50%
·Los pantanos de la cuenca Mediterrána bajan al 49,5% y los del Guadalquivir se quedan en el 46,4% de su capacidad
Sevilla
Martes, 26 de agosto 2025, 20:57
Las reservas de agua en los pantanos de las cuencas andaluzas se sitúan ya por debajo del 50% después de las intensas lluvias del pasado ... invierno y primavera, que elevaron antes de comenzar el verano el nivel de muchos embalses a cerca del 100% de su capacidad.
Actualmente los pantanos pertenecientes a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la principal cuenca de Andalucía, se encuentran ya al 46,4 %, mientras que los de la cuenca Mediterránea alcanzan un poco más, llegando al 49,5 %. Por su parte, los embases de la cuenca del Guadalete-Barbate en la provincia de Cáiz alcanzan el 45,2 %.
El mejor nivel de reservas lo presentan los pantanos de la provincia de Huelva, en la cuenca de los ríos Tinto, Odiel y Piedras, que están al 76 % de su capacidad, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Entre las cuencas que sufren un mayor descenso, sin embargo, sí se encuentra la del Tinto, Odiel y Piedras, que baja un 1,7 %, seguida de la cuenca del Guadalquivir con una reducción de sus reservas hídricas del 1,4 %.Por su parte, la cuenca Mediterránea Andaluza baja un 0,8 %) y la del Guadalete-Barbate en un 0,6 %.
