El PSOE-A registra una enmienda de totalidad a la Ley de Vivienda de la Junta

El PSOE-A registró ayer en el Parlamento andaluz una enmienda de totalidad al proyecto de Ley de Vivienda aprobado el Gobierno andaluz por considerar ... que «no resuelve los problemas para los más jóvenes y favorece la especulación».

Así lo puso de manifiesto ayer la portavoz parlamentaria y vicesecretaria general de los socialistas andaluces, María Márquez, que subrayó que «la vivienda no debe ser un negocio, sino que debe ser un derecho».

Según María Márquez, «la gente joven no puede emanciparse y con más de 30 años sigue viviendo con sus padres y cuando hay tantos chavales que se van a la universidad y no les llega la beca ni siquiera para pagarse una habitación en la ciudad donde se van a estudiar porque los precios del alquiler están absolutamente desorbitados».