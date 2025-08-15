El PSOE-A pide explicaciones a la Junta por el aumento de muertes a causa de los golpes de calor

El PSOE-A pidió a la Junta de Andalucía explicaciones por los fallecimientos a causa de las altas temperaturas en la comunidad con 141 personas ... muertas en lo que va de año, lo que supone 31 víctimas mortales más que el año pasado por estas fechas.

Así lo puso de manifiesto ayer la secretaria de Salud del PSOE-A, María Ángeles Prieto, que exigió explicaciones por este motivo tanto al presidente de la Junta, Juanma Moreno, como a la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández-

La representante socialista denunció los recortes impuestos por el Gobierno del PP en la sanidad pública que, a su juicio, «tienen graves consecuencias, ya que los recortes matan, el desmantelamiento de la sanidad pública tiene estos efectos». Ante esta situación, solicitó a Moreo que «ponga en marcha los recursos necesarios para garantizar la prevención de los efectos de la ola de calor sobre las personas», con especial atención sobre en los grupos más vulnerables».

María Ángeles Prieto consideró «absolutamente inaceptable que, con más presupuesto que nunca en Andalucía, la sanidad pública haya perdido el seguimiento y el control de personas con factores de riesgo ante olas de calor como las que están azotando la comunidad este verano.

La dirigente socialista alertó de la «falta de personal para garantizar el funcionamiento de los protocolos de actuación ante altas temperaturas en los centros de salud por los recortes de Moreno, con más gravedad en la etapa estival por la falta de cobertura de bajas y vacaciones·.

Asimismo, indicó que «las enfermeras son imprescindibles para mantener los programas de prevención y seguimiento sanitario que evitan los fallecimientos por golpes de calor, y ha reiterado que la escasez de profesionales está poniendo en riesgo el desarrollo de estos planes y la salud de la gente».

Desde el PSOE-A se reclama a la Junta ofrecer explicaciones a la ciudadanía sobre «cómo se está aplicando el protocolo sanitario de altas temperaturas y su efectividad» lamentando las recientes muertes por golpes de calor de dos personas con factores de riesgo, una en Cádiz y otra en Jaén, cuando trabajaban en la calle en horarios de máximo calor, cuando la normativa lo prohíbe explícitamente.