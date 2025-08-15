Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La secretaria de Salud del PSOE-A, María Ángeles Prieto. SUR

El PSOE-A pide explicaciones a la Junta por el aumento de muertes a causa de los golpes de calor

  ·

Los socialistas denuncian los recortes en la sanidad y el aumento en 31 personas en el número de víctimas mortales en Andalucía por las altas temperaturas este año

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Sevilla

Viernes, 15 de agosto 2025, 21:13

El PSOE-A pidió a la Junta de Andalucía explicaciones por los fallecimientos a causa de las altas temperaturas en la comunidad con 141 personas ... muertas en lo que va de año, lo que supone 31 víctimas mortales más que el año pasado por estas fechas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un menor en Fuerteventura por asaltar y agredir a mujeres en hoteles de Costa Calma
  2. 2 «Encerrados» en sus casas por una colonia «descontrolada» de gatos en Rincón de la Victoria
  3. 3 El día que Francisco Santamaría volvió a nacer en La Rosaleda
  4. 4 Una trabajadora se jubila a los 57 años tras ganar en los tribunales a la Seguridad Social
  5. 5 El autor de seis incendios forestales en Teba: un exfontanero municipal que «odia» al equipo de gobierno
  6. 6 Cinco profesionales sanitarios del Hospital Regional de Málaga dan positivo en tuberculosis
  7. 7 Málaga aligera los puentes plaza sobre el Guadalmedina y diseña un corredor verde en su parte central
  8. 8 Los fuegos artificiales inauguran hoy ocho días de feria en Málaga
  9. 9 La feriante de los coches de choque de Valle de Abdalajís se defiende: «Si no pudiera seguir, desmontaría y me iría»
  10. 10 La ola de calor también asfixia a Málaga: aviso naranja para este fin de semana por máximas de hasta 42ºC

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El PSOE-A pide explicaciones a la Junta por el aumento de muertes a causa de los golpes de calor

El PSOE-A pide explicaciones a la Junta por el aumento de muertes a causa de los golpes de calor