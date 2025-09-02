El PSOE-A lanza una campaña para un modelo sanitario que evite el colapso actual

El PSOE andaluz lanzará en septiembre una campaña centrada en la situación de la sanidad en la que expondrá un nuevo modelo alternativo y de ... organización para salvar a este servicio público del colapso que sufre actualmente.

Esta campaña fue anunciada ayer por el secretario de Comunicación Política y Formación del PSOE-A, Fernando López Gil, que alertó de «la urgencia de activar una emergencia social para salvar la sanidad pública en Andalucía».

Según el representante socialista, «las próximas elecciones en Andalucía no van a ser una confrontación entre dos partidos políticos o entre dos candidatos, sino que va a ser un referéndum sobre salvar la sanidad pública y sobre dos modelos sanitarios».

Fernando López Gil sostuvo que «el presidente andaluz, Juanma Moreno, abandera un modelo que debilita los servicios públicos y que cada vez privatiza más, mientras que el PSOE-A propone un modelo alternativo, de transformación y de cambio para Andalucía».

Asimismo, aseguró que «la sanidad pública está al borde del colapso, algo de lo que alertan los propios profesionales sanitarios, los pacientes y sus asociaciones de familiares», así como «os sindicatos, las federaciones vecinales y las mareas que se han ido creando en Andalucía».

El dirigente socialista señaló que «hay que unirse y defender una sanidad universal, ya que si seguimos transitando hacia la privatización y debilitando el sistema, como lo venimos haciendo, entraremos en colapso y el sistema pasará de ser universal a asistencial».