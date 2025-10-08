Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez. SUR

El PSOE-A ve insuficiente la dimisión de la consejera por el cribado de cáncer de mama y exigirá más responsabilidades

  ·

Los socialistas seguirán pidiendo respuestas ya que «hay que defender la sanidad publica porque nos va la vida en ello»

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Sevilla

Miércoles, 8 de octubre 2025, 23:30

Comenta

El PSOE-A ha considerado insuficiente la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, por la crisis de los cribados del cáncer de mama ... y ha pedido también la del propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

