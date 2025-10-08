El PSOE-A ve insuficiente la dimisión de la consejera por el cribado de cáncer de mama y exigirá más responsabilidades

El PSOE-A ha considerado insuficiente la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, por la crisis de los cribados del cáncer de mama ... y ha pedido también la del propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha anunciado que «seguiremos exigiendo respuestas, porque hay que defender la sanidad pública, ya que nos va la vida en ello».

En la misma dirección se ha pronunciado la vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, que ha defendido «el grito de las andaluzas en las calles en las manifestaciones» y ha añadido que «ese grito es para que se vaya el señor Moreno».

La número dos del PSOE andaluz ha asegurado que la consejera ha seguido con sus «mentiras acusando y culpando a las mujeres, a los profesionales sanitarios y a los gobiernos anteriores».