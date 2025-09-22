El PSOE-A denuncia la «pésima» gestión de la dependencia con 20.000 personas en espera

El PSOE-A denunció la «pésima gestión» del Gobierno andaluz de Juanma Moreno en materia de dependencia, al alertar de que hasta 20.000 personas ... se encuentran en espera de una plaza en una residencia pública, según expuso ayer el secretario de Servicios Sociales, Mayores y Diversidad Funcional, José Luis Ruiz Espejo.

El también parlamentario socialista se refería así al informe de la Cámara de Cuentas que se debatió en la Comisión de Inclusión Social del Parlamento andaluz que detectó «incumplimientos significativos» en materia de dependencia, especialmente con las plazas de residencia.

El diputado socialista advirtió al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de que «no podrá aplicar el maquillaje de las listas de espera sanitarias a las de la dependencia ya que hay hasta 20.000 andaluces esperando plaza en una residencia pública en Andalucía, las cuales tan solo tienen el 67% de las plazas ocupadas».

El representante socialista sostuvo que la Cámara de Cuentas ha debatido en la Comisión de Inclusión Social del Parlamento un informe en el que se detectan «incumplimientos significativos» en el sistema de dependencia, especialmente en el acceso a plazas residenciales.

Ruiz Espejo señaló que el «número de plazas concertadas que existen tampoco es suficiente para dar respuesta a la demanda». Asimismo, puso de manifiesto que el informe detecta que de las 14 residencias que dependen directamente de la consejería y de las 438 que funcionan bajo conciertos, «por lo que no se ha producido una reducción significativa de la lista de espera y que hay una elevada necesidad de plazas», argumentó.

Según el informe «los incumplimientos de la consejería se daban en el 72% de los expedientes de la baremación del grado de dependencia y en el 80% de los que resuelven dicho grado».