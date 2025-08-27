El PSOE-A critica a Juanma Moreno por no reunir al Gobierno tras su larga ausencia en agosto

El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, ha criticado hoy al presidente andaluz, Juanma Moreno, por no reunir a su Gobierno tras su larga ausencia ... durante el mes de agosto después de un «difícil verano que ha vivido Andalucía con los incendios forestales o el registrado en la Mezquita-Catedral de Córdoba».

Francisco Cuenca ha censurado que Moreno no reúna al Consejo de Gobierno esta semana cuando el último encuentro antes del paréntesis vacacional veraniego fue el pasado 4 de agosto y le ha reprochado también «el haber estado desaparecido y ser el presidente mas flojo de la historia de Andalucía».

El portavoz de los socialistas andaluces ha indicado que «cuando ha aparecido lo ha hecho como 'turronero' se ha dedicado a mirar a Andalucía, a los andaluces, desde una barrera, porque él entiende que Andalucía es como un escenario al que se asoma desde la barrera como si fuera un espectador».

El dirigente socialista Cuenca ha comparado a forma trabajar y abordar los problemas que tiene el Ejecutivo de Moreno con el Gobierno de España, liderado por la vicepresidenta primera y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero. A este respecto, ha destacado que la reunión del Consejo de Ministros ofreció propuestas de iniciativa de resolución a los más de 114 municipios que han sufrido terribles incendios durante este verano.

Francisco Cuenca defendió la gestión del Gobierno del que forma parte María Jesús Montero por haber estado ·al pie del cañón, trabajando y tomando decisiones ahora, cuando es necesario, cuando hay que estar, mientras que el de Moreno Bonilla no sabemos nada con un presidente indolente«.