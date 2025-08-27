Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca. SUR

El PSOE-A critica a Juanma Moreno por no reunir al Gobierno tras su larga ausencia en agosto

  ·

Francisco Cuenca censura al presidente por haber estado «desaparecido» en un verano difícil para Andalucía por los incendios forestales y el de la Mezquita de Córdoba

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Sevilla

Miércoles, 27 de agosto 2025, 21:03

El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, ha criticado hoy al presidente andaluz, Juanma Moreno, por no reunir a su Gobierno tras su larga ausencia ... durante el mes de agosto después de un «difícil verano que ha vivido Andalucía con los incendios forestales o el registrado en la Mezquita-Catedral de Córdoba».

